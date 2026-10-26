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Saúde e Bem-estar | Notícia

Congresso em Goiana debate relação entre espiritualidade e saúde

Evento gratuito será realizado nos dias 28 e 29 de outubro, com palestras e debates sobre saúde mental, cuidado integral e práticas integrativas

Por Aisha Vitória Publicado em 26/10/2026 às 15:06
Congresso de Inovação, Prática e Integração em Saúde (CONSAÚDE 2026), será promovido pela Faculdade Tiradentes (FITS), em Goiana
Congresso de Inovação, Prática e Integração em Saúde (CONSAÚDE 2026), será promovido pela Faculdade Tiradentes (FITS), em Goiana - Foto: Divulgação

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A relação entre saúde física, saúde mental e espiritualidade será tema do Congresso de Inovação, Prática e Integração em Saúde (Consaúde 2026), realizado nos dias 28 e 29 de outubro, na Faculdade Tiradentes (FITS), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com o tema “Olhar Médico: Corpo, Mente e Espírito”, o evento reúne profissionais e estudantes para discutir diferentes perspectivas sobre o cuidado integral.

A programação é gratuita e aberta ao público, incluindo interessados na área da saúde. Organizado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão (Copex) e pela Coordenação de Medicina da FITS Goiana, o congresso também busca incentivar a produção científica e a troca de conhecimentos.

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Saúde mental e terapias integrativas

Na quarta-feira (28), a programação começa com a palestra “Saúde Mental na Atualidade”, das 9h às 10h, ministrada pela psicóloga Mônica Melo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre e doutora em Saúde Materno Infantil pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

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Das 10h30 às 12h, a roda de conversa “Desvendando as Terapias Alternativas” reunirá Daiane Rose, engenheira civil e professora de musicalização infantil e instrumentos de sopro, e Kyara Leite, cosmetóloga, terapeuta capilar integrativa e professora do Centro Universitário Tiradentes (Unit).

O debate abordará práticas como aromaterapia e massoterapia e suas possibilidades no contexto do cuidado integral à saúde.

Espiritualidade e evidências científicas

Na quinta-feira (29), das 9h às 10h30, o médico Arturo Jordán, doutor em Saúde Integral pelo IMIP, ministra a palestra “Espiritualidade e Saúde: Há Evidências?”.

Em seguida, das 10h30 às 12h, uma mesa-redonda discutirá a relação entre saúde mental e espiritualidade, ampliando o debate sobre as diferentes dimensões do cuidado.

Serviço

Consaúde 2026 – Olhar Médico: Corpo, Mente e Espírito

  • Data: 28 e 29 de outubro de 2026
  • Horário geral: das 8h às 17h
  • Local: Faculdade Tiradentes (FITS), Rua 7, nº 12, Quadra 12, Loteamento Novo Horizonte, bairro Boa Vista, Goiana (PE)
  • Entrada: gratuita
  • Inscrições e programação: acesse o site do evento 

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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