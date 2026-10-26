Congresso em Goiana debate relação entre espiritualidade e saúde

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Evento gratuito será realizado nos dias 28 e 29 de outubro, com palestras e debates sobre saúde mental, cuidado integral e práticas integrativas

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A relação entre saúde física, saúde mental e espiritualidade será tema do Congresso de Inovação, Prática e Integração em Saúde (Consaúde 2026), realizado nos dias 28 e 29 de outubro, na Faculdade Tiradentes (FITS), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com o tema “Olhar Médico: Corpo, Mente e Espírito”, o evento reúne profissionais e estudantes para discutir diferentes perspectivas sobre o cuidado integral.

A programação é gratuita e aberta ao público, incluindo interessados na área da saúde. Organizado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão (Copex) e pela Coordenação de Medicina da FITS Goiana, o congresso também busca incentivar a produção científica e a troca de conhecimentos.

Saúde mental e terapias integrativas

Na quarta-feira (28), a programação começa com a palestra “Saúde Mental na Atualidade”, das 9h às 10h, ministrada pela psicóloga Mônica Melo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre e doutora em Saúde Materno Infantil pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Das 10h30 às 12h, a roda de conversa “Desvendando as Terapias Alternativas” reunirá Daiane Rose, engenheira civil e professora de musicalização infantil e instrumentos de sopro, e Kyara Leite, cosmetóloga, terapeuta capilar integrativa e professora do Centro Universitário Tiradentes (Unit).

O debate abordará práticas como aromaterapia e massoterapia e suas possibilidades no contexto do cuidado integral à saúde.

Espiritualidade e evidências científicas

Na quinta-feira (29), das 9h às 10h30, o médico Arturo Jordán, doutor em Saúde Integral pelo IMIP, ministra a palestra “Espiritualidade e Saúde: Há Evidências?”.

Em seguida, das 10h30 às 12h, uma mesa-redonda discutirá a relação entre saúde mental e espiritualidade, ampliando o debate sobre as diferentes dimensões do cuidado.

Serviço

Consaúde 2026 – Olhar Médico: Corpo, Mente e Espírito

Data: 28 e 29 de outubro de 2026

28 e 29 de outubro de 2026 Horário geral: das 8h às 17h

das 8h às 17h Local: Faculdade Tiradentes (FITS), Rua 7, nº 12, Quadra 12, Loteamento Novo Horizonte, bairro Boa Vista, Goiana (PE)

Faculdade Tiradentes (FITS), Rua 7, nº 12, Quadra 12, Loteamento Novo Horizonte, bairro Boa Vista, Goiana (PE) Entrada: gratuita

gratuita Inscrições e programação: acesse o site do evento

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