Lula presidente pela 4ª vez: o SUS entre a continuidade e a urgência de resultados

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Com novo mandato, presidente terá de transformar defesa da saúde pública em respostas para filas, financiamento insuficiente e desigualdades regionais

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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva abre mais um novo capítulo para a saúde pública brasileira. Em um país no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) representa a principal porta de acesso à assistência para milhões de pessoas, a continuidade do governo traz uma responsabilidade que ultrapassa o discurso político: demonstrar que o direito constitucional à saúde pode se traduzir em consultas, exames, cirurgias, medicamentos e atendimento digno, no tempo necessário.

"O SUS é uma das obras-primas da saúde mundial. Quem não conhece o SUS precisa conhecer", afirmou Lula, em setembro, durante visita ao Diretório de Reabilitação Moderna (DREAM), estrutura do Hospital de Amor, em Barretos (SP). Ele destacou a importância do SUS para garantir atendimento gratuito e de qualidade, especialmente à população mais vulnerável.

"Ninguém pode ser salvo porque tem dinheiro. A gente tem que ser salvo porque a vida é igual para todo mundo e todos têm que ter o mesmo direito", disse.

Naquela ocasião, Lula ressaltou que o acesso aos melhores tratamentos e equipamentos deve ser universal e não pode depender da renda de cada pessoa e lembrou ainda iniciativas criadas e ampliadas pelos governos do PT para fortalecer o atendimento público, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Farmácia Popular e o Agora Tem Especialistas.

A vitória eleitoral joga luz sobre o financiamento do SUS e a capacidade de gestão dos serviços públicos. Mas, para quem aguarda uma consulta especializada, enfrenta meses na fila de uma cirurgia ou precisa percorrer longas distâncias para ter acesso a um tratamento, a pergunta central permanece a mesma: o que mudará concretamente na assistência?

A resposta deve ser construída, cada vez mais, na execução das políticas públicas.

O que deverá ser cobrado do novo mandato

A reeleição de Lula oferece continuidade política, mas não constitui, por si só, garantia de melhoria dos serviços. A avaliação do próximo governo deverá se apoiar em compromissos verificáveis.

Entre os indicadores essenciais, estão o tempo de espera por consultas e procedimentos, a cobertura da atenção primária, a disponibilidade de medicamentos, o acesso ao diagnóstico de doenças como o câncer, a realização de transplantes, a distribuição de profissionais e a execução dos recursos destinados à saúde.

Também será necessário observar a relação entre o que o governo anuncia e o que efetivamente entrega. Um aumento no número de procedimentos realizados pode representar avanço, mas sua interpretação depende da demanda existente, da complexidade dos casos e da evolução do tempo de espera.

O mesmo vale para a abertura de unidades e a contratação de profissionais: é preciso avaliar se essas medidas ampliam o acesso de maneira sustentável.

A responsabilidade pelo SUS é compartilhada entre os níveis de governo, mas isso não deve servir para diluir obrigações. Cada esfera precisa responder pelas atribuições que lhe cabem, com transparência sobre recursos, resultados e dificuldades.

O direito à saúde precisa aparecer na vida real

A reeleição de Lula renova o mandato político, mas também renova a cobrança por resultados. Para o SUS, o desafio central é transformar capacidade institucional e recursos públicos em atendimento oportuno, integral e de qualidade.

Isso exige financiamento adequado, gestão eficiente, valorização dos profissionais, planejamento de longo prazo e compromisso com a redução das desigualdades. Além disso, exige que a saúde seja tratada como uma política de Estado, cuja avaliação não dependa apenas do governo de ocasião ou do calendário eleitoral.

Precisaremos avaliar uma medida concreta da política de saúde: a distância entre o direito garantido no papel e o cuidado efetivamente recebido pela população.

O desafio de fazer o SUS chegar a tempo

O SUS é uma das maiores estruturas públicas de saúde do mundo, com uma atuação vai muito além dos hospitais: inclui vacinação, vigilância epidemiológica, transplantes, atendimento de urgência, distribuição de medicamentos, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas e ações de prevenção.

Essa dimensão nem sempre aparece com a mesma força do debate sobre suas deficiências. As filas, a dificuldade de marcar consultas e a demora para realizar exames são problemas reais, mas não anulam a importância de um sistema que assegura atendimento independentemente da capacidade de pagamento do paciente.

O desafio do próximo mandato será reduzir a distância entre o direito previsto na Constituição e a experiência cotidiana dos usuários.

Isso exige enfrentar gargalos que se acumulam ao longo da rede assistencial. Uma consulta especializada adiada pode atrasar um diagnóstico; um exame que não chega a tempo pode comprometer a definição do tratamento; a demora para uma cirurgia pode prolongar o sofrimento e, em determinadas situações, agravar o quadro clínico.

Não basta, portanto, anunciar mutirões ou ampliar a oferta de procedimentos. É preciso identificar onde as filas se formam, quais especialidades concentram a demanda reprimida e por que determinados pacientes não conseguem avançar da atenção básica para os serviços especializados.

O governo federal tem papel estratégico nesse processo, tanto na coordenação nacional quanto no financiamento e na articulação com Estados e municípios. A efetividade das medidas, entretanto, dependerá também da capacidade de gestão local, da disponibilidade de profissionais e da infraestrutura instalada.

Financiamento: quanto custa garantir o direito à saúde?

O financiamento precisa estar entre as questões decisivas do novo mandato. A saúde pública demanda recursos permanentes para custear equipes, medicamentos, equipamentos, manutenção de unidades e procedimentos de média e alta complexidade. A construção de hospitais e centros de diagnóstico pode ampliar a capacidade instalada, mas não garante, por si só, que essas estruturas funcionem plenamente.

Um serviço de saúde precisa de profissionais, insumos, contratos sustentáveis e organização assistencial. Sem esses elementos, o investimento em obras pode produzir estruturas que não respondem integralmente às necessidades da população.

Por isso, a discussão sobre o orçamento do SUS precisa ir além da oposição entre gastar mais e gastar melhor. As duas dimensões são complementares: é necessário assegurar recursos compatíveis com as necessidades sanitárias do País e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência da sua aplicação.

No próximo mandato, será fundamental acompanhar a evolução do financiamento federal, a participação dos Estados e municípios e a distribuição dos recursos entre atenção primária, assistência especializada e atendimento hospitalar.

Especialistas e diagnóstico: o gargalo que não se resolve apenas com consultas

A dificuldade de acesso a especialistas é um dos problemas que mais afetam a percepção da população sobre o funcionamento do SUS.

A falta de neuropediatras, neurologistas, oncologistas, cardiologistas e outros profissionais em determinadas regiões pode prolongar a espera por diagnóstico e tratamento. O problema, porém, não se resume ao número de médicos disponíveis.

A distribuição desigual da força de trabalho, a concentração de serviços nos grandes centros urbanos, a insuficiência de equipamentos e as dificuldades de integração entre os níveis de atendimento também contribuem para a demora.

O governo precisará demonstrar como pretende ampliar o acesso, fixar profissionais em regiões desassistidas e fortalecer a capacidade diagnóstica do sistema.

Nesse cenário, a atenção primária merece prioridade. Unidades básicas bem estruturadas, com equipes completas e capacidade para acompanhar os pacientes, podem prevenir complicações, controlar doenças crônicas e organizar os encaminhamentos para especialistas.

Fortalecer a porta de entrada não significa transferir responsabilidades para serviços que já operam sob pressão. Significa oferecer condições para que a atenção básica resolva o que está ao seu alcance e encaminhe adequadamente os casos que exigem maior complexidade.

A ampliação do acesso também precisa ser acompanhada por indicadores que revelem não apenas quantas consultas foram realizadas, mas quanto tempo os pacientes esperaram e se conseguiram concluir o percurso assistencial.