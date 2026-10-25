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Saúde e Bem-estar | Análise

Lula presidente pela 4ª vez: o SUS entre a continuidade e a urgência de resultados

Com novo mandato, presidente terá de transformar defesa da saúde pública em respostas para filas, financiamento insuficiente e desigualdades regionais

Por Cinthya Leite Publicado em 25/10/2026 às 21:46 | Atualizado em 25/10/2026 às 21:50
Lula acena para eleitores em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde votou na manhã deste domingo, 25 de outubro de 2026
Lula acena para eleitores em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde votou na manhã deste domingo, 25 de outubro de 2026 - NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva abre mais um novo capítulo para a saúde pública brasileira. Em um país no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) representa a principal porta de acesso à assistência para milhões de pessoas, a continuidade do governo traz uma responsabilidade que ultrapassa o discurso político: demonstrar que o direito constitucional à saúde pode se traduzir em consultas, exames, cirurgias, medicamentos e atendimento digno, no tempo necessário.

"O SUS é uma das obras-primas da saúde mundial. Quem não conhece o SUS precisa conhecer", afirmou Lula, em setembro, durante visita ao Diretório de Reabilitação Moderna (DREAM), estrutura do Hospital de Amor, em Barretos (SP). Ele destacou a importância do SUS para garantir atendimento gratuito e de qualidade, especialmente à população mais vulnerável.

"Ninguém pode ser salvo porque tem dinheiro. A gente tem que ser salvo porque a vida é igual para todo mundo e todos têm que ter o mesmo direito", disse.

Naquela ocasião, Lula ressaltou que o acesso aos melhores tratamentos e equipamentos deve ser universal e não pode depender da renda de cada pessoa e lembrou ainda iniciativas criadas e ampliadas pelos governos do PT para fortalecer o atendimento público, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Farmácia Popular e o Agora Tem Especialistas.

A vitória eleitoral joga luz sobre o financiamento do SUS e a capacidade de gestão dos serviços públicos. Mas, para quem aguarda uma consulta especializada, enfrenta meses na fila de uma cirurgia ou precisa percorrer longas distâncias para ter acesso a um tratamento, a pergunta central permanece a mesma: o que mudará concretamente na assistência?

A resposta deve ser construída, cada vez mais, na execução das políticas públicas.

O que deverá ser cobrado do novo mandato

A reeleição de Lula oferece continuidade política, mas não constitui, por si só, garantia de melhoria dos serviços. A avaliação do próximo governo deverá se apoiar em compromissos verificáveis.

Entre os indicadores essenciais, estão o tempo de espera por consultas e procedimentos, a cobertura da atenção primária, a disponibilidade de medicamentos, o acesso ao diagnóstico de doenças como o câncer, a realização de transplantes, a distribuição de profissionais e a execução dos recursos destinados à saúde.

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Também será necessário observar a relação entre o que o governo anuncia e o que efetivamente entrega. Um aumento no número de procedimentos realizados pode representar avanço, mas sua interpretação depende da demanda existente, da complexidade dos casos e da evolução do tempo de espera.

O mesmo vale para a abertura de unidades e a contratação de profissionais: é preciso avaliar se essas medidas ampliam o acesso de maneira sustentável.

A responsabilidade pelo SUS é compartilhada entre os níveis de governo, mas isso não deve servir para diluir obrigações. Cada esfera precisa responder pelas atribuições que lhe cabem, com transparência sobre recursos, resultados e dificuldades.

O direito à saúde precisa aparecer na vida real

A reeleição de Lula renova o mandato político, mas também renova a cobrança por resultados. Para o SUS, o desafio central é transformar capacidade institucional e recursos públicos em atendimento oportuno, integral e de qualidade.

Isso exige financiamento adequado, gestão eficiente, valorização dos profissionais, planejamento de longo prazo e compromisso com a redução das desigualdades. Além disso, exige que a saúde seja tratada como uma política de Estado, cuja avaliação não dependa apenas do governo de ocasião ou do calendário eleitoral.

Precisaremos avaliar uma medida concreta da política de saúde: a distância entre o direito garantido no papel e o cuidado efetivamente recebido pela população.

O desafio de fazer o SUS chegar a tempo

O SUS é uma das maiores estruturas públicas de saúde do mundo, com uma atuação vai muito além dos hospitais: inclui vacinação, vigilância epidemiológica, transplantes, atendimento de urgência, distribuição de medicamentos, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas e ações de prevenção.

Essa dimensão nem sempre aparece com a mesma força do debate sobre suas deficiências. As filas, a dificuldade de marcar consultas e a demora para realizar exames são problemas reais, mas não anulam a importância de um sistema que assegura atendimento independentemente da capacidade de pagamento do paciente.

O desafio do próximo mandato será reduzir a distância entre o direito previsto na Constituição e a experiência cotidiana dos usuários.

Isso exige enfrentar gargalos que se acumulam ao longo da rede assistencial. Uma consulta especializada adiada pode atrasar um diagnóstico; um exame que não chega a tempo pode comprometer a definição do tratamento; a demora para uma cirurgia pode prolongar o sofrimento e, em determinadas situações, agravar o quadro clínico.

Não basta, portanto, anunciar mutirões ou ampliar a oferta de procedimentos. É preciso identificar onde as filas se formam, quais especialidades concentram a demanda reprimida e por que determinados pacientes não conseguem avançar da atenção básica para os serviços especializados.

O governo federal tem papel estratégico nesse processo, tanto na coordenação nacional quanto no financiamento e na articulação com Estados e municípios. A efetividade das medidas, entretanto, dependerá também da capacidade de gestão local, da disponibilidade de profissionais e da infraestrutura instalada.

Financiamento: quanto custa garantir o direito à saúde?

O financiamento precisa estar entre as questões decisivas do novo mandato. A saúde pública demanda recursos permanentes para custear equipes, medicamentos, equipamentos, manutenção de unidades e procedimentos de média e alta complexidade. A construção de hospitais e centros de diagnóstico pode ampliar a capacidade instalada, mas não garante, por si só, que essas estruturas funcionem plenamente.

Um serviço de saúde precisa de profissionais, insumos, contratos sustentáveis e organização assistencial. Sem esses elementos, o investimento em obras pode produzir estruturas que não respondem integralmente às necessidades da população.

Por isso, a discussão sobre o orçamento do SUS precisa ir além da oposição entre gastar mais e gastar melhor. As duas dimensões são complementares: é necessário assegurar recursos compatíveis com as necessidades sanitárias do País e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência da sua aplicação.

No próximo mandato, será fundamental acompanhar a evolução do financiamento federal, a participação dos Estados e municípios e a distribuição dos recursos entre atenção primária, assistência especializada e atendimento hospitalar. 

Especialistas e diagnóstico: o gargalo que não se resolve apenas com consultas

A dificuldade de acesso a especialistas é um dos problemas que mais afetam a percepção da população sobre o funcionamento do SUS.

A falta de neuropediatras, neurologistas, oncologistas, cardiologistas e outros profissionais em determinadas regiões pode prolongar a espera por diagnóstico e tratamento. O problema, porém, não se resume ao número de médicos disponíveis.

A distribuição desigual da força de trabalho, a concentração de serviços nos grandes centros urbanos, a insuficiência de equipamentos e as dificuldades de integração entre os níveis de atendimento também contribuem para a demora.

O governo precisará demonstrar como pretende ampliar o acesso, fixar profissionais em regiões desassistidas e fortalecer a capacidade diagnóstica do sistema.

Nesse cenário, a atenção primária merece prioridade. Unidades básicas bem estruturadas, com equipes completas e capacidade para acompanhar os pacientes, podem prevenir complicações, controlar doenças crônicas e organizar os encaminhamentos para especialistas.

Fortalecer a porta de entrada não significa transferir responsabilidades para serviços que já operam sob pressão. Significa oferecer condições para que a atenção básica resolva o que está ao seu alcance e encaminhe adequadamente os casos que exigem maior complexidade.

A ampliação do acesso também precisa ser acompanhada por indicadores que revelem não apenas quantas consultas foram realizadas, mas quanto tempo os pacientes esperaram e se conseguiram concluir o percurso assistencial.

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Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

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