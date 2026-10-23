Recife recebe simpósio sobre prevenção de doenças cardiometabólicas nesta quarta-feira (28)
Evento reúne cardiologistas para discutir obesidade, diabetes, hipertensão e estratégias de identificação precoce de riscos
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A segunda edição do projeto Médicos que Transformam Pernambuco será realizada no dia 28 de outubro, às 18h30, no Recife, com foco na prevenção de doenças cardiometabólicas. O encontro terá como tema “Risco Cardiometabólico” e reunirá profissionais para discutir a relação entre obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de estratégias de prevenção e detecção precoce.
Promovido pela Afya Educação Médica Recife, em parceria com a Libbs, o evento será realizado no rooftop da instituição, em Boa Viagem, e terá como palestrantes os cardiologistas Marco Antônio Alves e Caio Sena. A programação é voltada exclusivamente para médicos e busca estimular a atualização científica e a troca de experiências sobre os desafios da prática clínica.
O risco cardiometabólico corresponde à probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes tipo 2. Entre os fatores associados estão pressão arterial elevada, alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, excesso de gordura abdominal e resistência à insulina.
Dados do Vigitel, levantamento do Ministério da Saúde que monitora fatores de risco para doenças crônicas nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, mostram que a prevalência de obesidade entre adultos passou de 11,8%, em 2006, para 25,7%, em 2024. No mesmo período, a proporção de adultos que relataram diagnóstico médico de diabetes aumentou de 5,5% para 12,9%.
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Diagnóstico e prevenção
Durante o simpósio, serão discutidas as relações entre alterações metabólicas e saúde cardiovascular, além de estratégias para identificar pacientes com maior risco e definir condutas de prevenção e tratamento baseadas em evidências científicas.
Segundo o cardiologista Marco Antônio Alves, a atualização profissional e a troca de experiências são importantes para aprimorar o cuidado. Ele destaca que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte e que o conhecimento sobre fatores de risco pode contribuir para prevenir complicações.
O cardiologista Caio Sena ressalta que muitas alterações associadas ao risco cardiometabólico não apresentam sintomas nas fases iniciais. Por isso, a avaliação médica, a análise do histórico familiar, a aferição da pressão arterial, o acompanhamento do peso e da circunferência abdominal e a realização de exames laboratoriais são importantes para identificar sinais de alerta.
A prevenção também envolve hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular. A prática de atividade física, a alimentação equilibrada, o controle do peso e a atenção à qualidade do sono estão entre as medidas que contribuem para reduzir fatores de risco.
Serviço
- Evento: Médicos que Transformam Pernambuco — 2ª edição
- Tema: Risco Cardiometabólico
- Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 18h30
- Local: Rooftop da Afya Educação Médica Recife — Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 2324, Boa Viagem, Recife (PE)
- Palestrantes: Marco Antônio Alves e Caio Sena, cardiologistas
- Público: Exclusivo para médicos
- Inscrições gratuitas: até 26 de outubro, pelo site do evento https://educacaomedica.afya.com.br/campanha/medicos-que-transformam. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de confirmação.