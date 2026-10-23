Congresso da FGH recebe trabalhos sobre experiências na saúde até 30 de outubro

Evento será realizado em dezembro, no Recife, e terá nova premiação voltada à inovação na área

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Profissionais e instituições de saúde de todo o país podem submeter trabalhos ao VI Congresso de Experiências Exitosas (CEE) da Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH) até o dia 30 de outubro. O evento será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, no Centro de Eventos Recife (CER), e receberá projetos nos eixos Gestão, Educação em Saúde, Assistência e Inovação.

Em 2026, o congresso completa dez anos de trajetória e apresenta duas novidades: a I Conferência Nacional sobre Governança, Controle e Sociedade, com debates sobre integridade pública, gestão eficiente e participação cidadã, e o Prêmio Êxito em Inovação, criado para reconhecer soluções inovadoras na área da saúde.

O primeiro colocado no Prêmio Êxito em Inovação receberá uma premiação em dinheiro. Os trabalhos finalistas também serão contemplados com troféu e certificado e publicados na Revista Brasileira de Gestão, Educação e Atenção à Saúde (RBGEAS), organizada pela FGH.

Premiações e reconhecimento

Os trabalhos submetidos à avaliação do congresso também poderão concorrer ao Prêmio Professor Fernando Figueira de Excelência em Gestão da Saúde. O vencedor poderá escolher um congresso ou evento científico da área para participar, com despesas de passagem e hospedagem custeadas pela FGH até o limite de R$ 5 mil, conforme as condições do edital.

A programação inclui ainda o Prêmio Dr. Antonio Carlos Figueira de Assistência em Saúde e a Menção Honrosa, destinada aos melhores trabalhos apresentados em formato de pôster, de acordo com os critérios e as modalidades de avaliação do evento.

“Ao longo desses dez anos, temos visto com orgulho como as experiências apresentadas no CEE inspiram novas práticas de cuidado, não só na nossa rede”, afirma Ivette Buril, presidente do congresso.

Projeto premiado em 2025

Na edição de 2025, o Prêmio Professor Fernando Figueira foi concedido ao trabalho “Continuidade do Direito à Escolarização como Dispositivo de Cuidado Integral em Saúde: Relato de Experiência na EMTI Hospitalar Semear (Recife-PE)”.

O estudo abordou a continuidade da educação para crianças e adolescentes em tratamento oncológico ou submetidos à hemodiálise, mostrando como a escolarização pode contribuir para preservar vínculos, rotinas e o desenvolvimento dos pacientes durante o tratamento.

O trabalho foi apresentado por Priscila Santos, pedagoga e gestora da Escola Municipal em Tempo Integral Hospitalar Semear, e Larissa Viana, nutricionista e diretora multiprofissional do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Vinculada à Prefeitura do Recife, a Escola Semear mantém há mais de dois anos uma classe hospitalar no IMIP, voltada a pacientes da oncologia pediátrica e da hemodiálise pediátrica.

“O projeto mostra, na prática, que o adoecimento não suspende o direito à educação. Quando articulada ao trabalho multiprofissional em saúde, a escolarização passa a integrar o cuidado integral, preservando vínculos, rotina e desenvolvimento dos pacientes”, destaca Larissa Viana.

Segundo Ivette Buril, o compartilhamento de experiências permite dar visibilidade a iniciativas que apresentam resultados concretos e podem inspirar outras instituições. A proposta é transformar aprendizados locais em conhecimento capaz de contribuir para a qualificação dos serviços e do atendimento aos usuários.

Como participar

As inscrições de trabalhos seguem abertas até 30 de outubro. O edital com as regras de submissão e os critérios de avaliação está disponível no site oficial do congresso: cce.fghsaude.org.br.

Serviço

Evento: VI Congresso de Experiências Exitosas da FGH

VI Congresso de Experiências Exitosas da FGH Tema: Decidir com Dados, Cuidar com Propósito

Decidir com Dados, Cuidar com Propósito Data: 10 e 11 de dezembro de 2026

10 e 11 de dezembro de 2026 Local: Centro de Eventos Recife (CER)

Centro de Eventos Recife (CER) Prazo para submissão de trabalhos: 30 de outubro

30 de outubro Edital e informações: cce.fghsaude.org.br

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