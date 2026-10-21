Simpósio no Recife debate saúde integral, metabolismo e longevidade

Evento reúne especialistas de diferentes áreas no dia 24 de outubro para discutir a relação entre corpo, mente e intestino

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O Recife recebe, no próximo sábado (24), a segunda edição do simpósio Vitalidade 360 Graus – A conexão do corpo, mente e intestino na saúde integral. O evento será realizado a partir das 9h, no JCPM Trade Center, e reunirá profissionais de diferentes especialidades para discutir temas como metabolismo, inflamação, nutrição e longevidade.

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Programação

A programação tem como foco a atualização científica e a troca de conhecimentos sobre abordagens integradas de cuidado. A proposta é discutir como diferentes sistemas do organismo se relacionam e influenciam o bem-estar e a qualidade de vida, além de abordar estratégias de cuidado individualizado, conforme as necessidades de cada paciente e a orientação dos profissionais de saúde.

O simpósio contará com cinco palestrantes: Beatriz Tupinambá, ginecologista e endocrinologista; Fábíola Lima, farmacêutica responsável da A Fórmula; Omar Fária, nutricionista; Geraldo Amorim, especialista em nutrologia e nefrologia; e Fabrício Assini, neurocientista.

O conceito de vitalidade 360 graus considera diferentes aspectos da saúde, como o funcionamento metabólico, a nutrição, a saúde intestinal e o bem-estar mental. A iniciativa busca estimular o diálogo entre médicos, prescritores e outros profissionais da área sobre a importância de uma abordagem multidisciplinar.

O evento é promovido pela A Fórmula, rede de farmácias de manipulação que atua há 37 anos no mercado brasileiro e conta com mais de 120 unidades em operação.

Serviço

Evento: II Simpósio Vitalidade 360 Graus – A conexão do corpo, mente e intestino na saúde integral

II Simpósio Vitalidade 360 Graus – A conexão do corpo, mente e intestino na saúde integral Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)

24 de outubro de 2026 (sábado) Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Local: JCPM Trade Center, Recife (PE)

JCPM Trade Center, Recife (PE) Realização: A Fórmula – Rede de Farmácias de Manipulação

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