Hospital da Restauração recruta voluntários para pesquisa de prevenção do AVC e da demência
Estudo acompanha pessoas de 50 a 75 anos e avalia estratégia que pode reduzir o risco de doenças cerebrovasculares e declínio cognitivo
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O Hospital da Restauração (HR) Governador Paulo Guerra, no Recife, está recrutando voluntários para participar do estudo PROMOTE, uma pesquisa nacional que investiga estratégias para prevenir o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a demência. O estudo acompanha participantes ao longo de alguns anos para avaliar os efeitos de uma estratégia de prevenção sobre o risco dessas doenças.
Podem se candidatar pessoas com idade entre 50 e 75 anos que não tenham hipertensão arterial nem diabetes e não façam uso de medicamentos para controlar o colesterol. A participação está sujeita à avaliação da equipe responsável e ao cumprimento dos demais critérios estabelecidos pelo protocolo da pesquisa.
O estudo investiga se o uso de uma única pílula com medicamentos em baixas doses para controlar a pressão arterial e o colesterol, associado ou não à adoção de hábitos de vida saudáveis, pode reduzir o risco de AVC e demência.
Os interessados podem entrar em contato com a equipe de pesquisa do Hospital da Restauração pelo telefone ou WhatsApp (81) 98259-9688 ou pelo e-mail hr.estudosclinicos@gmail.com. O acompanhamento dos participantes em Pernambuco será realizado por meio do ambulatório do HR, localizado no Hospital Geral de Areias.
Pesquisa nacional
O PROMOTE é conduzido pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).
Além de Pernambuco, o recrutamento e o acompanhamento dos voluntários ocorrem em 14 Centros de AVC distribuídos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Acre.
Para a coordenadora da Unidade de AVC do Hospital da Restauração, a neurologista Ana Dolores Nascimento, a pesquisa pode contribuir para aprimorar a assistência aos pacientes.
“Esse estudo fortalece a linha de cuidado do AVC em Pernambuco, qualifica a assistência aos pacientes e permite os avanços no tratamento dos pacientes com AVC no Brasil e no mundo todo”, afirma a médica, que também coordena a Linha de Cuidados em Neurologia da Secretaria Estadual de Saúde.
Como ocorre o AVC
O Acidente Vascular Cerebral acontece quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido ou quando há rompimento de um vaso sanguíneo cerebral. A condição pode provocar sequelas incapacitantes e levar à morte.
A demência, por sua vez, envolve o comprometimento progressivo de funções cognitivas, como memória e raciocínio, podendo prejudicar a capacidade de realizar atividades cotidianas. A pesquisa busca ampliar o conhecimento sobre medidas preventivas que possam reduzir o risco dessas condições.
Atendimento em Pernambuco
O estado conta com cinco unidades de referência para o tratamento do AVC isquêmico: Hospital da Restauração e Hospital Pelópidas Silveira, no Recife; Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada; Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru; e Hospital Regional de Palmares, em Palmares.
A Unidade de AVC do HR funciona na Emergência Clínica e conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos.
Entre janeiro e setembro de 2026, a unidade registrou redução de 3% no número de pacientes atendidos com suspeita de AVC, em comparação com o mesmo período anterior. Já o número de pacientes tratados na fase aguda aumentou 9,7%.
A unidade também recebeu reconhecimento internacional com status Gold da Iniciativa Angels, que apoia hospitais na melhoria do atendimento a pessoas com AVC agudo. O HR esteve entre os 25 hospitais brasileiros premiados, sendo um dos três hospitais públicos sob administração estadual.