Atendimento fisioterapêutico gratuito contra cólicas menstruais no Recife

Iniciativa voltada a mulheres de 18 a 30 anos inclui avaliação e aplicação de técnicas elétricas para o alívio da dor nos dias 22 e 29

por JC
Atendimento fisioterapêutico gratuito contra cólicas menstruais no Recife
cólicas; menstruação; cólicas menstruais;

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Mulheres com idades entre 18 e 30 anos que sofrem de dor menstrual sem causa pélvica identificada — condição conhecida como dismenorreia primária — têm acesso a atendimento fisioterapêutico gratuito no Recife.

As sessões ocorrem nos dias 22 e 29 de outubro, das 8h às 11h, no Laboratório de Práticas de Saúde, situado no térreo da UniFAFIRE.

A ação é conduzida por estudantes e profissionais do curso de fisioterapia da instituição, sob a supervisão da professora Renata Soraya Coutinho, integrando as atividades de extensão universitária do centro de ensino.

Leia Também

Avaliação clínica e eletroanalgesia

O atendimento é estruturado em etapas para garantir o acompanhamento adequado a cada participante:

  • Triagem inicial: avaliação clínica para mapear o histórico e a intensidade das dores menstruais.
  • Orientação de autocuidado: instruções técnicas e manejo prático do desconforto para a rotina diária.
  • Aplicação de TENS: utilização da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea, técnica que emite impulsos de baixa intensidade na pele para bloquear os sinais de dor.

Encaminhamento preventivo

Além da intervenção imediata para o alívio do desconforto, os atendimentos atuam na triagem preventiva de alterações ginecológicas. Nas situações em que a avaliação indicar suspeita de dismenorreia secundária — dor provocada por patologias como a endometriose ou outras alterações estruturais —, as pacientes recebem orientações para buscar acompanhamento médico especializado.

A participação é aberta ao público feminino dentro da faixa etária estipulada, com triagem e atendimento prestados gratuitamente e por ordem de chegada no local nos horários definidos.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Leia também