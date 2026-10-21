Atendimento fisioterapêutico gratuito contra cólicas menstruais no Recife

Iniciativa voltada a mulheres de 18 a 30 anos inclui avaliação e aplicação de técnicas elétricas para o alívio da dor nos dias 22 e 29

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Mulheres com idades entre 18 e 30 anos que sofrem de dor menstrual sem causa pélvica identificada — condição conhecida como dismenorreia primária — têm acesso a atendimento fisioterapêutico gratuito no Recife.

As sessões ocorrem nos dias 22 e 29 de outubro, das 8h às 11h, no Laboratório de Práticas de Saúde, situado no térreo da UniFAFIRE.

A ação é conduzida por estudantes e profissionais do curso de fisioterapia da instituição, sob a supervisão da professora Renata Soraya Coutinho, integrando as atividades de extensão universitária do centro de ensino.

Avaliação clínica e eletroanalgesia

O atendimento é estruturado em etapas para garantir o acompanhamento adequado a cada participante:

Triagem inicial: avaliação clínica para mapear o histórico e a intensidade das dores menstruais.

avaliação clínica para mapear o histórico e a intensidade das dores menstruais. Orientação de autocuidado: instruções técnicas e manejo prático do desconforto para a rotina diária.

instruções técnicas e manejo prático do desconforto para a rotina diária. Aplicação de TENS: utilização da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea, técnica que emite impulsos de baixa intensidade na pele para bloquear os sinais de dor.

Encaminhamento preventivo

Além da intervenção imediata para o alívio do desconforto, os atendimentos atuam na triagem preventiva de alterações ginecológicas. Nas situações em que a avaliação indicar suspeita de dismenorreia secundária — dor provocada por patologias como a endometriose ou outras alterações estruturais —, as pacientes recebem orientações para buscar acompanhamento médico especializado.

A participação é aberta ao público feminino dentro da faixa etária estipulada, com triagem e atendimento prestados gratuitamente e por ordem de chegada no local nos horários definidos.