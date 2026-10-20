HospitalMed conecta profissionais da saúde, negócios e inovação a partir desta quarta (21)

Evento tem início nesta quarta-feira (21) e reúne 300 expositores em uma programação voltada para inovações e oportunidades no setor da saúde

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Considerada a maior feira do setor de saúde do Norte e Nordeste, a HospitalMed tem início nesta quarta-feira (21), no Pernambuco Centro de Convenções. Na 14ª edição, o evento reúne mais de 400 marcas e espera 29 mil visitantes ao longo dos quatro dias de programação.

Entre as pautas do encontro estão discussões sobre tecnologias, empreendedorismo médico, longevidade e gestão hospitalar. A programação conta com espaços que discutem as transformações do setor, mediante um mercado que exige constante atualização por parte dos profissionais e seus serviços.

A feira combina exposição de produtos e serviços, atualização profissional, conteúdo especializado e oportunidades comerciais, acompanhando as novas demandas de hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e demais organizações de saúde.

"A HospitalMed é uma plataforma de conexão entre quem desenvolve soluções, quem empreende e quem toma decisões no setor de saúde. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de negócios, aproximar o mercado das inovações e criar um ambiente em que conhecimento, tecnologia e relacionamento contribuam para o desenvolvimento de toda a cadeia médico-hospitalar", destaca Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

Destaques da programação da HospitalMed 2026

Com mais de uma década de trajetória, a HospitalMed consolidou o Norte e Nordeste como polo estratégico de investimentos em saúde, bem-estar e inovação - Divulgação/Wilton Marcelino

A 14ª edição da HospitalMed consolida-se como um verdadeiro ecossistema de conteúdo, inovação e negócios, reunindo arenas temáticas e fóruns especializados que cobrem todas as pontas da cadeia de saúde.

Entre os principais pontos de encontro do evento está a Star Health Innovation, dedicada a aproximar healthtechs, investidores e soluções emergentes das reais demandas dos hospitais e clínicas. No pilar de qualidade de vida e medicina preventiva, a Tech Med Sport une alta tecnologia e desempenho físico, enquanto a Vida 60+ Expo coloca no centro do debate a Economia Prateada, trazendo tendências em longevidade, bem-estar e novos modelos de negócios para o público sênior.

A eficiência operacional e a gestão física dos estabelecimentos de saúde ganham protagonismo com a HFacilities, que debate desde a arquitetura integrada à segurança biológica, e com o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (Simbec), focado em tecnologias médico-hospitalares e gestão de equipamentos.

Paralelamente, o Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde reúne executivos e tomadores de decisão para debater os desafios regulatórios, financeiros e administrativos que impactam diretamente a sustentabilidade das instituições.

O futuro do exercício da medicina também ganha uma arena exclusiva no Legacy Club Med. Focado no empreendedorismo médico, o espaço orienta profissionais a irem além da assistência clínica, abordando posicionamento de mercado, governança, inteligência financeira e gestão de carreira em um mercado cada vez mais competitivo.

Para além das oportunidades de negócios e atualização técnica, a feira reforça seu compromisso social e de humanização. Em alusão ao Outubro Rosa, a HospitalMed promove uma ação solidária em parceria com a especialista Elisângela Veríssimo, oferecendo gratuitamente reconstrução de aréolas e camuflagem estética de cicatrizes com pigmentação 3D para mulheres acometidas pelo câncer de mama.

Inovações

No ambiente hospitalar, a tecnologia é a principal aliada da segurança do paciente. Entre os destaques em inovação apresentados na HospitalMed, a Fanem exibe um moderno berço aquecido desenvolvido especialmente para o transporte intra-hospitalar de recém-nascidos. Equipado com sistemas avançados de controle térmico, o dispositivo garante a estabilidade e a proteção do bebê durante o deslocamento entre setores críticos, como o centro obstétrico, a UTI neonatal e os leitos de internação.

A presença de lançamentos desse porte reforça o papel da feira como vitrine e ponto de escuta para as demandas da área médica no país. "Participar da HospitalMed 2026, que reúne o setor de saúde do Norte e Nordeste, é uma oportunidade de ouvir de perto quem cuida das famílias na região: médicos e equipes assistenciais, engenharia clínica e gestores", afirma Roberto Massaro, CEO da Fanem.

Serviço

HospitalMed 2026