HospitalMed 2026 começa nesta quarta (21) com mais de 400 marcas e foco em inovação na saúde

Feira reúne mais de 300 expositores e espera receber 29 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

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A 14ª edição da HospitalMed começa nesta quarta-feira (21), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com expectativa de reunir 29 mil visitantes, mais de 300 expositores e 400 marcas. Até sexta-feira (23), o evento reúne empresas, profissionais de saúde, gestores e investidores para apresentar tecnologias, discutir tendências e ampliar oportunidades de negócios no setor médico-hospitalar do Norte e Nordeste.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a feira combina exposição de produtos e serviços, palestras, encontros profissionais e espaços voltados a diferentes segmentos da saúde. A programação aborda temas como inovação tecnológica, gestão hospitalar, empreendedorismo médico, engenharia clínica e longevidade.

“A HospitalMed é uma plataforma de conexão entre quem desenvolve soluções, quem empreende e quem toma decisões no setor de saúde. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de negócios, aproximar o mercado das inovações e criar um ambiente em que conhecimento, tecnologia e relacionamento contribuam para o desenvolvimento de toda a cadeia médico-hospitalar”, afirma Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

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Inovação, gestão e empreendedorismo

Entre os destaques da programação está o Start Health Innovation, espaço dedicado à inovação e à conexão entre novas soluções e as demandas do mercado de saúde. A feira também conta com a Tech Med Sport, que aproxima tecnologia, saúde e desempenho, e a Vida60+Expo, voltada a temas como longevidade, qualidade de vida, bem-estar e economia prateada.

A HFacilities aborda infraestrutura, serviços e gestão de ambientes de saúde, enquanto o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (Simbec) reúne discussões sobre tecnologia médico-hospitalar, equipamentos e segurança dos processos assistenciais.

A programação inclui ainda o Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde, com debates sobre administração de serviços e desafios enfrentados pelas instituições do setor.

O empreendedorismo médico também integra a agenda com o Legacy Club Med, iniciativa que propõe discussões sobre gestão, posicionamento profissional, visão de negócio e sustentabilidade dos empreendimentos médicos.

“A saúde exige atualização permanente, capacidade de gestão e visão estratégica. A transformação do setor passa tanto pela incorporação de novas tecnologias quanto pela preparação de profissionais e empresas para lidar com novos modelos de negócio, mudanças no perfil da população e demandas cada vez mais complexas”, destaca Rodrigo da Fonte.

Ação de conscientização sobre o câncer de mama

Em alusão ao Outubro Rosa, a HospitalMed também terá uma iniciativa voltada a mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama. A micropigmentadora Elisângela Veríssimo realizará gratuitamente procedimentos de reconstrução de aréola e de cobertura de cicatrizes por meio da técnica de pigmentação 3D.

A programação prevê ainda uma homenagem à médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, conhecida como Dra. Lourdinha, presidente da Unimed Recife, em reconhecimento à trajetória e à contribuição dela para o setor de saúde.

Serviço

Evento: HospitalMed 2026

HospitalMed 2026 Data: 21 a 23 de outubro

21 a 23 de outubro Horário: das 14h às 20h

das 14h às 20h Local: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE)

Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE) Credenciamento para profissionais com CNPJ: gratuito

gratuito Entrada para pessoa física: R$ 50

R$ 50 Informações: www.hospitalmed.com.br

A HospitalMed 2026 conta com patrocínio da Ultramega e da iCare. Entre os apoiadores estão Mr. Tech, Diferencial Tributária, Casa Bauducco, Ondunorte, Becker, NEQ e Adepe, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. O evento também tem apoio institucional da Abimo, SindHospe, Anbiotec Brasil, FBH e Anapre.



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