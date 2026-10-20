Doutores da Alegria levam palestra sobre humanização da saúde à HospitalMed 2026

ONG participa da feira com debate sobre o papel da arte no cuidado, intervenções artísticas e estande em Olinda

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Os Doutores da Alegria participam da 14ª edição da HospitalMed, feira de saúde realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A programação da organização inclui uma palestra sobre humanização da saúde, intervenções artísticas e um estande no espaço Vida60+Expo.

Nesta quarta-feira (21), às 16h, a diretora executiva da ONG, Daiane Barbieri, apresenta a palestra “O poder da alegria em ambientes adversos: presença e cuidado pelo olhar dos Doutores da Alegria”. A atividade contará com intervenção musical dos palhaços do elenco pernambucano, incluindo Dr. Eu_zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias), artistas com mais de 60 anos.

“O olhar do palhaço é muito parecido com o da criança, é genuíno e interessado em viver o momento presente. Nos hospitais, quando as famílias passam por situações de vulnerabilidade diante da doença, garantimos que a arte faça parte desse ambiente adverso por meio de artistas profissionais, que possuem treinamento continuado, e estão preparados, com esse olhar sensível e humano, para lidar com o tempo presente”, explica Daiane Barbieri.

A participação na feira também inclui um estande no espaço Vida60+Expo, aberto durante os três dias do evento. Esta é a segunda participação consecutiva da organização na HospitalMed.

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35 anos de atuação

Fundada em 1991, a organização Doutores da Alegria introduziu a arte da palhaçaria no ambiente hospitalar brasileiro. O trabalho é realizado por artistas profissionais, que recebem formação e acompanhamento artístico continuado para atuar junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade.

No Recife, a ONG completa 23 anos de atuação em 2026. Desde o início das atividades na capital pernambucana, mais de 1,2 milhão de pessoas foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais. Em 2025, foram mais de 100 mil pessoas atendidas.

Atualmente, dez artistas integram o elenco pernambucano. As visitas ocorrem duas vezes por semana, durante todo o ano, nas alas pediátricas de cinco hospitais públicos parceiros: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Os hospitais recebem gratuitamente o trabalho dos palhaços, mas a atuação dos artistas não é voluntária. A organização mantém as atividades por meio de doações de pessoas físicas e empresas, além de recursos provenientes de leis de incentivo fiscal.

Para Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, a participação na HospitalMed também representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com instituições do setor.

“Estamos interessados em ampliar possibilidades de conexão com parceiros do setor hospitalar, entendendo que a arte e a cultura são necessidades básicas de todas as pessoas, inclusive na área da saúde”, afirma.

HospitalMed 2026

A 14ª edição da HospitalMed acontece de 21 a 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A feira reúne profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva do setor, com exposição de produtos e serviços, debates, tecnologia e oportunidades de negócios.

A organização do evento prevê mais de 300 expositores, 400 marcas e público superior a 29 mil visitantes. Entre as iniciativas da programação estão o Start Health Innovation, o 15º Congresso de Gestão e Saúde e o espaço Vida60+Expo.

Serviço

Evento: HospitalMed 2026

HospitalMed 2026 Data: 21 a 23 de outubro de 2026

21 a 23 de outubro de 2026 Horário: das 14h às 20h

das 14h às 20h Local: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE)

Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE) Palestra dos Doutores da Alegria: 21 de outubro, às 16h, no espaço Vida60+Expo

21 de outubro, às 16h, no espaço Vida60+Expo Credenciamento para profissionais com CNPJ: gratuito

gratuito Entrada para pessoa física: R$ 50

R$ 50 Informações: www.hospitalmed.com.br

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