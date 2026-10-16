Recife recebe primeiro transplante renal robótico do Norte e Nordeste

Procedimento foi realizado no Real Hospital Português, em paciente de 40 anos, com auxílio do robô cirúrgico Da Vinci Xi

por Aisha Vitória
Recife recebe primeiro transplante renal robótico do Norte e Nordeste
A realização do procedimento reforça o investimento do Real Hospital Português em inovação e em técnicas de alta complexidade

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O Recife recebeu, no dia 12 de outubro, o primeiro transplante renal robótico do Norte e Nordeste. A cirurgia foi realizada no Real Hospital Português (RHP), em uma paciente de 40 anos, e representa um avanço na incorporação de tecnologias à medicina de alta complexidade na região.

O procedimento utilizou o robô cirúrgico Da Vinci Xi, plataforma que permite ao cirurgião controlar instrumentos robóticos a partir de um console, com visão ampliada do campo operatório e maior precisão dos movimentos. A aplicação dessa tecnologia em transplantes renais exige planejamento específico, treinamento e integração entre os profissionais envolvidos.

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Equipe multidisciplinar participou da cirurgia

O cirurgião responsável pelo procedimento, Levi Figueiredo, destacou a importância do trabalho realizado pela equipe e da preparação necessária para a realização da cirurgia.

“É um marco que vai muito além de uma cirurgia. É um passo que coloca nossa região ainda mais perto do futuro da medicina. Essa conquista é resultado de planejamento, treinamento, tecnologia e, sobretudo, de uma equipe comprometida com a excelência e com o cuidado ao paciente”, afirmou.

O procedimento também contou com a participação do nefrologista Fred Cavalcanti, responsável pela coordenação do serviço, e do médico Clovis Fraga. Cirurgiões, anestesistas, profissionais de enfermagem e equipes especializadas em transplante e cirurgia robótica também integraram a operação.

Avanço na medicina regional

A realização do procedimento reforça o investimento do Real Hospital Português em inovação e em técnicas de alta complexidade. A incorporação da cirurgia robótica ao transplante renal amplia a presença de tecnologias avançadas na assistência hospitalar em Pernambuco.

Com mais de um século de história, o hospital destaca a integração entre conhecimento médico, tecnologia e assistência como parte de sua estratégia para acompanhar os avanços da medicina e qualificar o atendimento aos pacientes.

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