Recife recebe primeiro transplante renal robótico do Norte e Nordeste

Procedimento foi realizado no Real Hospital Português, em paciente de 40 anos, com auxílio do robô cirúrgico Da Vinci Xi

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O Recife recebeu, no dia 12 de outubro, o primeiro transplante renal robótico do Norte e Nordeste. A cirurgia foi realizada no Real Hospital Português (RHP), em uma paciente de 40 anos, e representa um avanço na incorporação de tecnologias à medicina de alta complexidade na região.

O procedimento utilizou o robô cirúrgico Da Vinci Xi, plataforma que permite ao cirurgião controlar instrumentos robóticos a partir de um console, com visão ampliada do campo operatório e maior precisão dos movimentos. A aplicação dessa tecnologia em transplantes renais exige planejamento específico, treinamento e integração entre os profissionais envolvidos.

Equipe multidisciplinar participou da cirurgia

O cirurgião responsável pelo procedimento, Levi Figueiredo, destacou a importância do trabalho realizado pela equipe e da preparação necessária para a realização da cirurgia.

“É um marco que vai muito além de uma cirurgia. É um passo que coloca nossa região ainda mais perto do futuro da medicina. Essa conquista é resultado de planejamento, treinamento, tecnologia e, sobretudo, de uma equipe comprometida com a excelência e com o cuidado ao paciente”, afirmou.

O procedimento também contou com a participação do nefrologista Fred Cavalcanti, responsável pela coordenação do serviço, e do médico Clovis Fraga. Cirurgiões, anestesistas, profissionais de enfermagem e equipes especializadas em transplante e cirurgia robótica também integraram a operação.

Avanço na medicina regional

A realização do procedimento reforça o investimento do Real Hospital Português em inovação e em técnicas de alta complexidade. A incorporação da cirurgia robótica ao transplante renal amplia a presença de tecnologias avançadas na assistência hospitalar em Pernambuco.

Com mais de um século de história, o hospital destaca a integração entre conhecimento médico, tecnologia e assistência como parte de sua estratégia para acompanhar os avanços da medicina e qualificar o atendimento aos pacientes.



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