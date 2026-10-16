Dia Mundial da Alimentação destaca importância de escolhas saudáveis

Data desta sexta (16) reforça relação entre alimentação, prevenção de doenças e qualidade de vida e alerta para acesso a alimentos nutritivos

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O Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta sexta-feira (16), chama a atenção para a importância de uma alimentação equilibrada na promoção da saúde e da qualidade de vida. A data foi criada em referência à fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 1945, e busca conscientizar a população sobre questões como fome, desnutrição, pobreza e acesso a alimentos seguros e nutritivos.

Em 2026, a campanha tem como tema “Inovar hoje. Nutrir amanhã.” A proposta destaca o papel da inovação na transformação dos sistemas alimentares, desde a produção e o armazenamento até o transporte e a comercialização, com foco na sustentabilidade e no enfrentamento da insegurança alimentar.

Além do acesso à comida, a qualidade dos alimentos também é uma preocupação. Segundo Lídia Bandeira, nutricionista do SESI Saúde, o consumo frequente de produtos industrializados e com baixo valor nutricional está entre os fatores associados ao aumento de doenças crônicas.

“A data foi criada para promover essa reflexão a respeito da situação alimentar no mundo, principalmente voltada para as questões de combate à fome. Mas também temos um olhar para a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar, porque percebemos um crescimento de doenças relacionadas à má alimentação, como hipertensão, obesidade e diabetes”, explica.

A nutricionista também chama a atenção para o cenário global da obesidade. Segundo ela, mais de um bilhão de pessoas vivem com a condição no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como manter uma alimentação equilibrada na rotina

A correria do dia a dia e a praticidade dos alimentos ultraprocessados podem dificultar a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Para contornar esses obstáculos, a organização das refeições e a escolha de opções nutritivas são estratégias que ajudam a manter uma rotina equilibrada.

Lídia recomenda preparar marmitas para a semana, levar lanches de casa e priorizar frutas e oleaginosas, como castanhas de caju e castanhas-do-pará. Banana, maçã e laranja são exemplos de frutas práticas para transportar e consumir ao longo do dia.

“Produzir as marmitas da semana para não comer qualquer comida na rua, ter opções de lanches mais saudáveis na bolsa, apostar em frutas, como banana, maçã e laranja, que são acessíveis e fáceis de carregar, além das tradicionais castanhas de caju e castanhas-do-pará, e, sempre que possível, buscar orientação nutricional individualizada”, orienta.

Alimentação saudável e sustentabilidade

O Dia Mundial da Alimentação também reforça a importância de ampliar o acesso a alimentos variados, seguros e nutritivos. A escolha de refeições equilibradas contribui para o cuidado com a saúde, enquanto a redução do desperdício e o incentivo a sistemas alimentares mais sustentáveis ajudam a enfrentar desafios relacionados à produção e à distribuição de alimentos.

A data é uma oportunidade para refletir sobre os hábitos alimentares e buscar mudanças possíveis na rotina, sem desconsiderar as condições de acesso e as necessidades individuais de cada pessoa.



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