Treinamento pelo WhatsApp capacita agentes do SUS para prevenção da dengue
Iniciativa oferece 2 mil licenças para capacitar agentes de saúde e endemias em prevenção, orientação às famílias e combate à desinformação
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A biofarmacêutica Takeda lançou um treinamento digital sobre prevenção e manejo da dengue voltado a agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) do Sistema Único de Saúde (SUS). A capacitação é realizada por meio de um chatbot no WhatsApp e busca facilitar o acesso à educação continuada dos profissionais que atuam diretamente nas comunidades.
Nesta fase inicial, a iniciativa tem abrangência nacional e disponibiliza duas mil licenças. O projeto é desenvolvido em parceria com secretarias municipais de saúde e utiliza o celular como ferramenta de aprendizagem, permitindo que os agentes acessem os conteúdos durante os intervalos entre visitas e outras atividades de campo.
Segundo a empresa, o formato foi escolhido para reduzir barreiras de acesso associadas a cursos tradicionais de educação a distância, que podem exigir computadores ou maior consumo de dados móveis.
Capacitação voltada à realidade dos agentes
Os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias desempenham papel importante na prevenção das arboviroses, com visitas domiciliares, orientação à população e identificação de situações que exigem atenção. De acordo com a Takeda, cada profissional atende, em média, 500 pessoas. Com base nessa estimativa, a capacitação dos participantes pode contribuir para disseminar informações preventivas a até um milhão de pessoas.
“A proposta foi criar uma experiência educacional simples, prática e conectada com a realidade de campo desses profissionais”, afirma Vivian Lee, diretora executiva de Medical Affairs da Takeda Brasil.
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O treinamento é dividido em módulos que abordam quatro eixos: orientação com informações seguras, prevenção por meio de ações comunitárias, apoio às famílias e combate à desinformação. O conteúdo também inclui informações sobre os hábitos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e utiliza como referência o Guia do Plano de Ação para Redução da Dengue e Outras Arboviroses, publicado pelo Ministério da Saúde em 2024.
Como participar do treinamento
A divulgação da capacitação será realizada em parceria com secretarias municipais de saúde. Para acessar o conteúdo, os profissionais devem se inscrever pelo portal oficial Conheça a Dengue e informar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS).
Ao concluir a jornada de aprendizagem, os participantes recebem um termo de participação válido para contabilização de horas complementares.
A Takeda informou que acompanhará indicadores de utilização da plataforma, como número de inscritos, avanço dos participantes pelos módulos e taxa de conclusão do treinamento, para avaliar o engajamento com a iniciativa.