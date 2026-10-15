Sindhospe debate uso da inteligência artificial na gestão hospitalar em congresso no Recife
Evento será realizado em 21 de outubro, durante a HospitalMed 2026, e terá participação de especialistas e representantes de instituições de saúde
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O impacto da inteligência artificial (IA) na gestão de hospitais e outros estabelecimentos de saúde será o tema central do 15º Congresso Norte-Nordeste de Gestão em Saúde, promovido pelo Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco (Sindhospe). O evento acontece no dia 21 de outubro, a partir das 14h30, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
Com o tema “O impacto da I.A. na Gestão Estratégica dos Estabelecimentos de Saúde”, o congresso integra a programação da 14ª edição da HospitalMed, feira do setor hospitalar que será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, no mesmo local.
Especialistas discutem inovação na saúde
Entre os nomes confirmados na programação estão Ana Estela Haddad, ex-secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde; Mônica Pugliesi, diretora de IA, Inovação e Insights em Saúde da Rede D’Or; Thomas Sakoda, gerente de TI corporativo da Rede Américas; e Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para o presidente do Sindhospe, o médico George Trigueiro, o congresso será uma oportunidade para discutir os avanços tecnológicos no polo médico pernambucano e os desafios da incorporação da inteligência artificial aos serviços de saúde.
“A Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa futurista e passou a ser uma realidade operacional nos estabelecimentos de saúde. No Sindhospe, entendemos que o debate não é mais sobre se devemos adotar a I.A., mas como devemos integrá-la de forma segura, ética e eficiente”, afirma.
Ao final do congresso, o sindicato também anunciará o vencedor do 9º Prêmio Sindhospe de Gestão em Sistemas de Saúde.
Fórum sobre infecções hospitalares
A programação do Sindhospe na HospitalMed inclui ainda a nona edição do Fórum de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), marcada para 22 de outubro, das 14h30 às 18h30.
Com o tema “Controle de IRAS no Cenário Contemporâneo: Inovação, Sustentabilidade e Qualidade Assistencial”, o encontro terá entre os palestrantes confirmados a gestora da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Karla Baeta, e o diretor-adjunto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Diogo Penha Soares.
Entre os dias 21 e 23 de outubro, o sindicato também promoverá a 15ª edição dos workshops voltados a profissionais de saúde. As atividades abordarão temas relacionados a enfermagem, tecnologia da informação, gestão e recursos humanos.
Serviço
15º Congresso Norte-Nordeste de Gestão em Saúde
Data: 21 de outubro de 2026
Horário: das 14h30 às 18h30
9º Fórum Sindhospe de Controle de IRAS
Data: 22 de outubro de 2026
Horário: das 14h30 às 18h30
15ª edição dos Workshops Sindhospe
Data: de 21 a 23 de outubro de 2026
Horário: período da tarde
Local: Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Inscrições e informações: www.sindhospe.org.br