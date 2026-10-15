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Saúde e Bem-estar | Notícia

Inteligência artificial e integração de dados podem tornar hospitais mais eficientes

Tecnologia otimiza recursos, melhora a gestão hospitalar e amplia o acesso à saúde, mas modernização do setor ainda enfrenta desafios financeiros

Por Aisha Vitória Publicado em 15/10/2026 às 15:25
A 14ª edição da HospitalMed será realizada de 21 a 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda
A 14ª edição da HospitalMed será realizada de 21 a 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda - Foto: Divulgação/HospitalMed

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A incorporação de novas tecnologias tem ganhado espaço na gestão hospitalar como estratégia para melhorar a eficiência dos serviços, reduzir desperdícios e qualificar o atendimento. Diante do envelhecimento da população, do aumento das doenças crônicas e da demanda por tratamentos especializados, ferramentas como inteligência artificial e integração de dados podem contribuir para otimizar recursos e tornar as instituições de saúde mais sustentáveis.

Para Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, a transformação tecnológica também abre oportunidades para investimentos e novos negócios no setor. O avanço dessas ferramentas pode aproximar hospitais, fornecedores, startups e outros agentes da cadeia produtiva, fortalecendo o mercado de saúde em Pernambuco e no Nordeste.

“A tecnologia precisa estar conectada às necessidades reais dos hospitais. Quando aplicada de forma estratégica, ela contribui para melhorar processos, otimizar recursos e qualificar o atendimento, ao mesmo tempo em que abre oportunidades para novos negócios e investimentos. Pernambuco tem um polo de saúde importante e potencial para avançar ainda mais na inovação, fortalecendo toda a cadeia produtiva do setor”, afirma.

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Investimento e sustentabilidade financeira

Apesar dos avanços, a modernização tecnológica ocorre de maneira desigual entre as instituições. Enquanto alguns hospitais conseguem investir em equipamentos e novas ferramentas, outros enfrentam dificuldades financeiras para acompanhar as mudanças. O acesso ao crédito, os incentivos à inovação e a cooperação entre os setores público e privado são apontados como caminhos para ampliar os investimentos e reduzir essas diferenças.

O presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco (Sindhospe), George Trigueiro, destaca que a adoção de novas tecnologias precisa estar associada ao planejamento e à sustentabilidade financeira das instituições.

“É preciso enxergar a inovação como investimento, avaliando seu retorno e os benefícios para a assistência. A tecnologia deve contribuir para reduzir desperdícios, aumentar a eficiência e melhorar os resultados sem comprometer o equilíbrio financeiro dos hospitais. Para que esse avanço alcance mais instituições, também precisamos ampliar as condições de financiamento e modernização do setor”, afirma.

Tecnologia para ampliar o acesso à saúde

Além de contribuir para a gestão, a tecnologia pode facilitar o acesso a serviços especializados fora das capitais. A telemedicina, o diagnóstico remoto e a integração de sistemas de informação permitem aproximar pacientes de profissionais de saúde, reduzir a necessidade de deslocamentos e fortalecer o atendimento no interior.

A colaboração entre hospitais, universidades, startups e fornecedores também pode favorecer o desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades dos serviços de saúde.

Nesse contexto, a HospitalMed 2026 pretende reunir representantes do setor para discutir desafios e oportunidades relacionados à inovação, à eficiência e à ampliação do acesso à assistência.

HospitalMed 2026

A 14ª edição da HospitalMed, apresentada como a principal feira de saúde do Norte e Nordeste, será realizada de 21 a 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O evento prevê mais de 300 expositores, 400 marcas e público superior a 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a feira contará com exposição de produtos e serviços, atividades de conteúdo, tecnologia, networking e oportunidades de negócios. Entre as iniciativas previstas estão o Start Health Innovation, o TechMed Sports, o 15º Congresso de Gestão e Saúde, o HFacilities e a Vida60+Expo.

Serviço

HospitalMed 2026

Data: 21, 22 e 23 de outubro de 2026
Horário: das 14h às 20h
Local: Pernambuco Centro de Convenções, Olinda (PE)
Credenciamento para profissionais com CNPJ: gratuito
Entrada para pessoa física (CPF): R$ 50
Informações: www.hospitalmed.com.br
Instagram: @hospitalmedbr

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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