Fiocruz pra Você oferece vacinação gratuita e atividades para crianças no Recife
Evento acontece neste sábado (17), no Parque da Tamarineira, com atualização da caderneta de vacinação, divulgação científica e programação cultural
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O Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, recebe neste sábado (17) mais uma edição do Fiocruz pra Você, evento que reúne vacinação, ciência e atividades de lazer. A programação acontece das 9h às 15h e integra a mobilização da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde.
A iniciativa conta com a participação da Fiocruz Pernambuco e busca aproximar a população das pesquisas, dos serviços e das ações desenvolvidas pela instituição. Durante o evento, crianças, adolescentes e adultos poderão atualizar a caderneta de vacinação com imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, exceto as vacinas contra a Covid-19 e a BCG.
O que levar para se vacinar?
Para atualizar a vacinação, crianças devem apresentar a caderneta de vacinação. Adolescentes e adultos precisam levar um documento de identificação com foto. Adolescentes também devem estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos.
Ciência e atividades educativas
Além da vacinação, o público poderá conhecer pesquisas e serviços de referência da Fiocruz Pernambuco nas áreas de peste, doença de Chagas, controle de culicídeos vetores, tuberculose e esquistossomose. Também serão apresentadas ações do Laboratório de Doenças Transmissíveis, do Biobanco e os cursos de Educação a Distância (EAD) oferecidos pela instituição.
A programação inclui ainda uma roda de conversa sobre “Mulher, Saúde e Redução de Danos”, com foco na discussão do tema junto à população.
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Programação infantil
As crianças terão acesso a atividades culturais e recreativas conduzidas por arte-educadores, distribuição de pipoca e algodão-doce, interação com personagens infantis e esquetes educativas.
Entre as atrações está o espetáculo “Pinte o Cordel com Seu Tom”, que combina teatro e literatura de cordel em uma atividade lúdica e educativa.
Serviço
Fiocruz pra Você 2026
Data: sábado, 17 de outubro
Horário: das 9h às 15h
Local: Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife
Vacinação: imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, exceto Covid-19 e BCG
O que levar: crianças devem apresentar a caderneta de vacinação; adolescentes e adultos precisam de documento com foto. Adolescentes devem estar acompanhados de responsável maior de 18 anos.
Mais informações: https://fiocruz.br/fiocruzpravoce2026