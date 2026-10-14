fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Real Hospital Português se torna segundo hospital do Brasil a conquistar acreditação internacional em dor torácica

Reconhecimento do American College of Cardiology coloca instituição pernambucana ao lado do Einstein (SP) como referência em qualidade hospitalar

Por Cinthya Leite Publicado em 14/10/2026 às 0:01
Para Noel Loureiro, diretor médico do RHP, conquista representa reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve diferentes equipes e etapas da assistência
Para Noel Loureiro, diretor médico do RHP, conquista representa reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve diferentes equipes e etapas da assistência - RHP/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Real Hospital Português (RHP), no Recife, conquistou, nesta terça-feira(13), a acreditação Chest Pain Center, concedida pelo American College of Cardiology (ACC), uma das principais organizações internacionais dedicadas à qualidade da assistência cardiovascular.

Com a certificação, o RHP torna-se o segundo hospital do Brasil a receber esse reconhecimento. O outro é o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. A conquista também destaca a presença de uma instituição do Nordeste entre os hospitais brasileiros reconhecidos internacionalmente pela excelência no atendimento a pacientes com dor torácica.

O processo teve início no primeiro semestre de 2025 e envolveu o aprimoramento de protocolos, a avaliação de indicadores e a integração de diferentes áreas do hospital. A etapa de avaliação incluiu uma visita técnica de representante do ACC, que verificou a organização do atendimento e a adoção de práticas alinhadas às recomendações internacionais.

“Essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve diferentes equipes e etapas da assistência. É um avanço importante para o Real Hospital Português e reforça nosso compromisso com padrões internacionais de qualidade, segurança e eficiência no cuidado aos pacientes”, afirma Noel Loureiro, diretor médico do RHP.

Protocolos e melhoria contínua

O hospital também participa do Chest Pain – MI Registry, registro clínico do National Cardiovascular Data Registry (NCDR), programa do ACC que permite acompanhar indicadores relacionados ao atendimento de pacientes com dor torácica e infarto agudo do miocárdio. A iniciativa contribui para avaliar tempos assistenciais, tratamentos e desfechos clínicos, identificando oportunidades de aprimoramento.

O trabalho envolve áreas como Emergência, Hemodinâmica, Unidade Coronariana, Cardiologia, Qualidade e equipes multiprofissionais, cuja atuação integrada é fundamental para o reconhecimento rápido de situações de risco e o início oportuno do tratamento.

“A acreditação reforça a importância de uma linha de cuidado estruturada, com protocolos integrados e acompanhamento contínuo dos resultados. A análise dos indicadores nos permite aperfeiçoar processos e fortalecer a segurança assistencial, sempre com foco nos melhores resultados para o paciente”, destaca Veronica Monteiro, gerente da Cardiologia do RHP.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

O que é perimenopausa? Livro reúne orientações sobre essa fase da vida
PERIMENOPAUSA

O que é perimenopausa? Livro reúne orientações sobre essa fase da vida
Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar
SAÚDE

Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de remoção de nódulo pulmonar

Compartilhe

Tags

Imagem de Cinthya Leite

Cinthya Leite

cleite@jc.com.br

Cinthya Leite (@cinthyaleite) é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco. No Jornal do Commercio (JC), desde 2003, ela cobre o setor da Saúde, com atuação nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, surtos e epidemias. É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do JC, onde também está à frente do videocast de mesmo nome, transmitido pelo JC Play. Ao longo de 23 anos como jornalista, já recebeu 40 prêmio

Siga Cinthya Leite