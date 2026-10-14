Real Hospital Português se torna segundo hospital do Brasil a conquistar acreditação internacional em dor torácica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reconhecimento do American College of Cardiology coloca instituição pernambucana ao lado do Einstein (SP) como referência em qualidade hospitalar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Real Hospital Português (RHP), no Recife, conquistou, nesta terça-feira(13), a acreditação Chest Pain Center, concedida pelo American College of Cardiology (ACC), uma das principais organizações internacionais dedicadas à qualidade da assistência cardiovascular.

Com a certificação, o RHP torna-se o segundo hospital do Brasil a receber esse reconhecimento. O outro é o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. A conquista também destaca a presença de uma instituição do Nordeste entre os hospitais brasileiros reconhecidos internacionalmente pela excelência no atendimento a pacientes com dor torácica.

O processo teve início no primeiro semestre de 2025 e envolveu o aprimoramento de protocolos, a avaliação de indicadores e a integração de diferentes áreas do hospital. A etapa de avaliação incluiu uma visita técnica de representante do ACC, que verificou a organização do atendimento e a adoção de práticas alinhadas às recomendações internacionais.

“Essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve diferentes equipes e etapas da assistência. É um avanço importante para o Real Hospital Português e reforça nosso compromisso com padrões internacionais de qualidade, segurança e eficiência no cuidado aos pacientes”, afirma Noel Loureiro, diretor médico do RHP.

Protocolos e melhoria contínua

O hospital também participa do Chest Pain – MI Registry, registro clínico do National Cardiovascular Data Registry (NCDR), programa do ACC que permite acompanhar indicadores relacionados ao atendimento de pacientes com dor torácica e infarto agudo do miocárdio. A iniciativa contribui para avaliar tempos assistenciais, tratamentos e desfechos clínicos, identificando oportunidades de aprimoramento.

O trabalho envolve áreas como Emergência, Hemodinâmica, Unidade Coronariana, Cardiologia, Qualidade e equipes multiprofissionais, cuja atuação integrada é fundamental para o reconhecimento rápido de situações de risco e o início oportuno do tratamento.

“A acreditação reforça a importância de uma linha de cuidado estruturada, com protocolos integrados e acompanhamento contínuo dos resultados. A análise dos indicadores nos permite aperfeiçoar processos e fortalecer a segurança assistencial, sempre com foco nos melhores resultados para o paciente”, destaca Veronica Monteiro, gerente da Cardiologia do RHP.