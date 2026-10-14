Real Hospital Português se torna segundo hospital do Brasil a conquistar acreditação internacional em dor torácica
Reconhecimento do American College of Cardiology coloca instituição pernambucana ao lado do Einstein (SP) como referência em qualidade hospitalar
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Real Hospital Português (RHP), no Recife, conquistou, nesta terça-feira(13), a acreditação Chest Pain Center, concedida pelo American College of Cardiology (ACC), uma das principais organizações internacionais dedicadas à qualidade da assistência cardiovascular.
Com a certificação, o RHP torna-se o segundo hospital do Brasil a receber esse reconhecimento. O outro é o Einstein Hospital Israelita, em São Paulo. A conquista também destaca a presença de uma instituição do Nordeste entre os hospitais brasileiros reconhecidos internacionalmente pela excelência no atendimento a pacientes com dor torácica.
O processo teve início no primeiro semestre de 2025 e envolveu o aprimoramento de protocolos, a avaliação de indicadores e a integração de diferentes áreas do hospital. A etapa de avaliação incluiu uma visita técnica de representante do ACC, que verificou a organização do atendimento e a adoção de práticas alinhadas às recomendações internacionais.
“Essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, que envolve diferentes equipes e etapas da assistência. É um avanço importante para o Real Hospital Português e reforça nosso compromisso com padrões internacionais de qualidade, segurança e eficiência no cuidado aos pacientes”, afirma Noel Loureiro, diretor médico do RHP.
Protocolos e melhoria contínua
O hospital também participa do Chest Pain – MI Registry, registro clínico do National Cardiovascular Data Registry (NCDR), programa do ACC que permite acompanhar indicadores relacionados ao atendimento de pacientes com dor torácica e infarto agudo do miocárdio. A iniciativa contribui para avaliar tempos assistenciais, tratamentos e desfechos clínicos, identificando oportunidades de aprimoramento.
O trabalho envolve áreas como Emergência, Hemodinâmica, Unidade Coronariana, Cardiologia, Qualidade e equipes multiprofissionais, cuja atuação integrada é fundamental para o reconhecimento rápido de situações de risco e o início oportuno do tratamento.
“A acreditação reforça a importância de uma linha de cuidado estruturada, com protocolos integrados e acompanhamento contínuo dos resultados. A análise dos indicadores nos permite aperfeiçoar processos e fortalecer a segurança assistencial, sempre com foco nos melhores resultados para o paciente”, destaca Veronica Monteiro, gerente da Cardiologia do RHP.