Movimento Rosa leva orientações e atividades sobre câncer de mama ao Parque da Jaqueira

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Ação gratuita acontece neste domingo (18) com aula de yoga, teste de glicemia e direcionamentos sobre prevenção e diagnóstico do câncer

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O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, recebe neste domingo (18) o Movimento Rosa, iniciativa da Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA) e do Hospital Maria Lucinda voltada à promoção da saúde da mulher.

A programação é gratuita e acontece das 8h às 12h, com atividades de bem-estar, serviços de saúde e orientações sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

Movimento Rosa terá aula de yoga e serviços gratuitos de saúde

Entre as atividades previstas estão aferição de pressão arterial, medição do nível de glicose no sangue e uma aula de yoga conduzida com participação da equipe do Serviço Social do Hospital Maria Lucinda, das 8h às 9h.

A ação é aberta ao público e não exige inscrição prévia, conforme as informações divulgadas pela organização.

Ação destaca prevenção do câncer de mama

O Movimento Rosa será realizado na véspera do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro. Durante a programação, profissionais de saúde vão orientar os participantes sobre a doença, a importância do acompanhamento médico e a realização dos exames indicados.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil no triênio de 2026 a 2028. A doença também exige atenção ao diagnóstico precoce, já que a identificação em estágios iniciais pode ampliar as chances de tratamento bem-sucedido.

Serviço

Evento Movimento Rosa;

Domingo (18);

Das 8h às 12h;

Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife;

Atividades: Aula de yoga, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e orientações sobre câncer de mama;

Entrada Gratuita.

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