Movimento Rosa leva orientações e atividades sobre câncer de mama ao Parque da Jaqueira
Ação gratuita acontece neste domingo (18) com aula de yoga, teste de glicemia e direcionamentos sobre prevenção e diagnóstico do câncer
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, recebe neste domingo (18) o Movimento Rosa, iniciativa da Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA) e do Hospital Maria Lucinda voltada à promoção da saúde da mulher.
A programação é gratuita e acontece das 8h às 12h, com atividades de bem-estar, serviços de saúde e orientações sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama.
Movimento Rosa terá aula de yoga e serviços gratuitos de saúde
Entre as atividades previstas estão aferição de pressão arterial, medição do nível de glicose no sangue e uma aula de yoga conduzida com participação da equipe do Serviço Social do Hospital Maria Lucinda, das 8h às 9h.
A ação é aberta ao público e não exige inscrição prévia, conforme as informações divulgadas pela organização.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ação destaca prevenção do câncer de mama
O Movimento Rosa será realizado na véspera do Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro. Durante a programação, profissionais de saúde vão orientar os participantes sobre a doença, a importância do acompanhamento médico e a realização dos exames indicados.
O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil no triênio de 2026 a 2028. A doença também exige atenção ao diagnóstico precoce, já que a identificação em estágios iniciais pode ampliar as chances de tratamento bem-sucedido.
Serviço
- Evento Movimento Rosa;
- Domingo (18);
- Das 8h às 12h;
- Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife;
- Atividades: Aula de yoga, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e orientações sobre câncer de mama;
- Entrada Gratuita.