Papa Leão XIV: o que é o adenocarcinoma pulmonar, câncer diagnosticado no pontífice

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Tumor é um dos tipos mais frequentes de câncer de pulmão; doença deve registrar cerca de 35 mil novos casos por ano no Brasil, entre 2026 e 2028

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A cirurgia torácica do papa Leão XIV, realizada nesta terça-feira (13), para a retirada de um nódulo no pulmão direito trouxe novamente à discussão uma doença que está entre as principais causas de morte por câncer no Brasil e no mundo: o câncer de pulmão.

Durante o procedimento, um exame histológico confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, subtipo de câncer de pulmão que tem origem nas células glandulares do tecido pulmonar.

Na tarde de terça-feira (13), a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o pontífice havia sido submetido a uma cirurgia programada para a retirada do nódulo. Para garantir a remoção da lesão, a equipe médica realizou uma lobectomia, procedimento que consiste na retirada de um dos lobos do pulmão. No caso do papa, foi removido o lobo inferior do pulmão direito, por meio de técnica videoassistida.

A intervenção durou aproximadamente 90 minutos, embora o pontífice tenha permanecido no centro cirúrgico por cerca de três horas. Segundo o comunicado, o procedimento foi concluído sem complicações. Após despertar normalmente e passar por um período de observação, Leão XIV retornou ao quarto.

O adenocarcinoma já era uma hipótese considerada nos exames pré-operatórios, mas foi confirmado durante a cirurgia. A confirmação do tipo de tumor, por si só, não permite determinar o estágio da doença nem estabelecer um prognóstico.

Essas informações dependem de outros dados clínicos e anatomopatológicos, que orientam a definição dos próximos passos do tratamento.

Adenocarcinoma pulmonar: características e fatores de risco

O adenocarcinoma pulmonar é um dos principais subtipos de câncer de pulmão. Ele se desenvolve a partir de células com características glandulares e costuma surgir nas regiões mais periféricas do órgão. Embora seja frequentemente associado ao tabagismo, também pode acometer pessoas que nunca fumaram.

O cigarro continua sendo o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. No entanto, a ausência de histórico de tabagismo não elimina a possibilidade de câncer de pulmão. Estima-se que entre 10% e 15% dos casos ocorram em pessoas que nunca fumaram.

Entre os fatores associados, estão a exposição à fumaça passiva do cigarro, a poluição atmosférica, o gás radônio, fatores genéticos e outras causas ainda em investigação.

Em pessoas que nunca fumaram, o adenocarcinoma é o subtipo mais comum. A localização periférica pode contribuir para que o tumor permaneça sem provocar sintomas por um período prolongado, o que dificulta a identificação precoce.

Segundo o oncologista Ramon Andrade de Mello, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e PhD em câncer do pulmão pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal), entre os diferentes tipos de câncer de pulmão, o adenocarcinoma pulmonar é o mais comum.

"O adenocarcinoma pulmonar é um câncer que se origina nos alvéolos e tem alta chance de metástase, além de ser uma das principais causas de mortalidade relacionadas ao câncer. Para se ter uma ideia, a sobrevida de pacientes com esse tipo de câncer é de cinco anos, mesmo com o avanço nos tratamentos, o que é insatisfatório", explica o médico.

De acordo com o oncologista, o adenocarcinoma pulmonar é uma doença que pode apresentar características bastante diferentes entre os pacientes, o que torna essencial uma avaliação individualizada.

"Embora o tabagismo seja um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão, o adenocarcinoma também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram. É um tumor que pode permanecer silencioso durante bastante tempo. Mas, quando identificado em fases iniciais, apresenta possibilidades de tratamento com intenção curativa", explica.

A retirada cirúrgica do tumor é uma das principais opções de tratamento do câncer de pulmão em estágio inicial, especialmente quando a doença está localizada e não há evidências de disseminação para outras regiões do organismo.

"Em determinados casos, principalmente quando o tumor é pequeno, está restrito ao pulmão e foi completamente removido, o procedimento pode ser suficiente para o controle da doença. No entanto, isso depende do estadiamento definitivo, das características do tumor e da avaliação dos linfonodos", afirma o oncologista.

Brasil deve registrar 35 mil novos casos por ano

O cenário epidemiológico reforça a importância da prevenção e do diagnóstico oportuno. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar cerca de 35 mil novos casos de câncer de pulmão por ano no triênio de 2026 a 2028.

Apesar dos avanços nas técnicas de diagnóstico e nas opções terapêuticas, uma parcela expressiva dos pacientes ainda recebe o diagnóstico quando a doença já está em estágio avançado. Nesses casos, as possibilidades de tratamento com intenção curativa tendem a ser menores, o que compromete as perspectivas de sobrevida.

O câncer de pulmão está entre os tumores que mais provocam mortes no Brasil e no mundo. A elevada mortalidade está relacionada, em grande parte, à identificação tardia da doença, já que os sinais iniciais podem ser discretos ou inespecíficos.

A tosse persistente, a falta de ar, a dor no peito, a rouquidão, a perda de peso sem causa aparente e a presença de sangue no escarro estão entre os sintomas que merecem investigação. Entretanto, a doença pode permanecer assintomática nas fases iniciais, e a ausência desses sinais não descarta a existência de um tumor.