Morte de Netinho aos 60 anos: como o linfoma não Hodgkin pode afetar rins e coração
Cantor morreu aos 60 anos após complicações da doença; saiba como o câncer pode comprometer diferentes órgãos e quais são os sinais de alerta
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira (13), chamou a atenção para o linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O artista enfrentava a doença desde 2025 e, segundo informações divulgadas por sua assessoria, apresentou complicações que evoluíram para falência renal e disfunção de múltiplos órgãos.
Embora tenha origem em células do sistema imunológico, o linfoma não Hodgkin pode afetar diferentes partes do organismo, dependendo do subtipo e da evolução da doença. Em quadros graves, as complicações podem comprometer funções essenciais e exigir acompanhamento de diferentes especialidades médicas.
A oncologista Roberta Galvão explica que o linfoma não Hodgkin reúne um grupo de cânceres que atingem os linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo. A doença apresenta diferentes formas, com comportamentos que variam de crescimento lento a evolução agressiva.
“Existem diferentes tipos de linfoma, e cada um tem um comportamento próprio. Alguns pacientes conseguem conviver por muitos anos com a doença controlada, enquanto outros precisam de tratamento imediato. Como o sistema linfático está distribuído pelo corpo, o câncer pode atingir diferentes órgãos. Por isso, identificar exatamente o subtipo e a extensão da doença é fundamental para compreender os riscos e definir o tratamento mais adequado”, explica.
Recidiva não significa ausência de tratamento
Outro aspecto relacionado ao caso do cantor é a recidiva, termo utilizado quando o câncer retorna após um período de resposta ao tratamento. Segundo a oncologista, a volta da doença não significa necessariamente que todas as possibilidades terapêuticas tenham sido esgotadas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Uma recidiva não significa necessariamente que o paciente não tenha mais possibilidades de tratamento. Hoje contamos com quimioterapia, imunoterapia e terapias direcionadas, além de outras abordagens indicadas para situações específicas. O grande desafio é compreender como a doença está se comportando naquele momento e avaliar as condições clínicas do paciente para escolher a melhor estratégia”, afirma Roberta Galvão.
A escolha do tratamento depende de fatores como o subtipo do linfoma, a extensão da doença, a resposta às terapias anteriores e as condições clínicas do paciente.
Como o linfoma pode comprometer os rins?
A falência renal ocorre quando os rins perdem a capacidade de desempenhar adequadamente funções como filtrar o sangue, eliminar resíduos e regular o equilíbrio de líquidos e minerais. Em pacientes com câncer, esse comprometimento pode estar relacionado a diferentes fatores, nem sempre diretamente à presença do tumor nos rins.
A nefrologista Renata Asnis explica que infecções graves, desidratação, alterações metabólicas, efeitos de medicamentos e complicações da própria doença podem provocar danos à função renal.
“Quando os rins perdem a capacidade de filtrar adequadamente o sangue, substâncias que deveriam ser eliminadas começam a se acumular. Isso pode provocar alterações nos níveis de potássio, retenção de líquidos e desequilíbrios importantes no organismo. Em situações mais graves, o paciente pode precisar de diálise e de cuidados intensivos. É uma condição que exige atenção porque os rins participam diretamente do funcionamento de outros órgãos”, explica.
A perda da função renal também pode desencadear alterações em outros sistemas, especialmente quando há acúmulo de líquidos e desequilíbrio de eletrólitos, como o potássio.
Relação entre rins e coração
O funcionamento dos rins e do coração está diretamente relacionado. Quando os rins deixam de regular adequadamente os líquidos do organismo, o volume de sangue circulante pode aumentar e sobrecarregar o coração. Já alterações nos níveis de potássio podem interferir na atividade elétrica cardíaca e provocar arritmias.
A cardiologista Patrícia Hitomi Kuga explica que doenças sistêmicas graves podem afetar o coração por diferentes mecanismos, especialmente quando há alterações na circulação e no metabolismo.
“O coração e os rins têm uma relação muito próxima. Quando existe uma perda importante da função renal, o organismo pode acumular líquidos e apresentar alterações de eletrólitos que interferem diretamente na atividade cardíaca. O potássio elevado, por exemplo, pode provocar arritmias graves. Além disso, em situações de falência de múltiplos órgãos, o coração pode ser afetado por alterações da pressão arterial, da circulação e da oxigenação dos tecidos”, afirma.
O acompanhamento cardiovascular também pode ser necessário durante o tratamento oncológico. Algumas medicações utilizadas no combate ao câncer apresentam potencial para afetar o músculo cardíaco, o que exige avaliação individualizada e monitoramento conforme o risco de cada paciente.
“Não significa que todo tratamento oncológico vá provocar problemas cardíacos. O que precisamos é identificar os riscos de cada paciente e acompanhar possíveis alterações ao longo do tratamento. A integração entre oncologista, cardiologista e outros especialistas permite reconhecer complicações precocemente e oferecer um cuidado mais completo”, destaca Patrícia Hitomi Kuga.
Quais são os sintomas do linfoma não Hodgkin?
O linfoma não Hodgkin pode apresentar sinais diferentes conforme o tipo da doença e as regiões afetadas. Entre os sintomas que merecem investigação estão:
- Aumento persistente de gânglios, especialmente no pescoço, nas axilas ou na virilha;
- Febre sem causa aparente;
- Suor noturno intenso;
- Perda de peso involuntária;
- Cansaço persistente.
Esses sintomas não confirmam o diagnóstico de linfoma e também podem estar relacionados a outras condições. No entanto, quando persistem ou aparecem associados, é importante procurar avaliação médica.
Apesar da gravidade que alguns casos podem apresentar, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin não significa necessariamente que não haja possibilidade de controle ou cura. As perspectivas variam conforme o subtipo, a extensão da doença e a resposta ao tratamento. Há pacientes que alcançam remissão prolongada, enquanto outros precisam de acompanhamento e terapias adicionais.
O caso de Netinho também chama a atenção para a complexidade do cuidado oncológico. Além de combater o câncer, o tratamento pode exigir medidas para preservar o funcionamento de outros órgãos e controlar complicações. Nesse contexto, o acompanhamento multidisciplinar é importante para avaliar os riscos e definir as condutas mais adequadas para cada paciente.