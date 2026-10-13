Morte de Netinho aos 60 anos: como o linfoma não Hodgkin pode afetar rins e coração

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Cantor morreu aos 60 anos após complicações da doença; saiba como o câncer pode comprometer diferentes órgãos e quais são os sinais de alerta

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A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira (13), chamou a atenção para o linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O artista enfrentava a doença desde 2025 e, segundo informações divulgadas por sua assessoria, apresentou complicações que evoluíram para falência renal e disfunção de múltiplos órgãos.

Embora tenha origem em células do sistema imunológico, o linfoma não Hodgkin pode afetar diferentes partes do organismo, dependendo do subtipo e da evolução da doença. Em quadros graves, as complicações podem comprometer funções essenciais e exigir acompanhamento de diferentes especialidades médicas.

A oncologista Roberta Galvão explica que o linfoma não Hodgkin reúne um grupo de cânceres que atingem os linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo. A doença apresenta diferentes formas, com comportamentos que variam de crescimento lento a evolução agressiva.

“Existem diferentes tipos de linfoma, e cada um tem um comportamento próprio. Alguns pacientes conseguem conviver por muitos anos com a doença controlada, enquanto outros precisam de tratamento imediato. Como o sistema linfático está distribuído pelo corpo, o câncer pode atingir diferentes órgãos. Por isso, identificar exatamente o subtipo e a extensão da doença é fundamental para compreender os riscos e definir o tratamento mais adequado”, explica.

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Recidiva não significa ausência de tratamento

Outro aspecto relacionado ao caso do cantor é a recidiva, termo utilizado quando o câncer retorna após um período de resposta ao tratamento. Segundo a oncologista, a volta da doença não significa necessariamente que todas as possibilidades terapêuticas tenham sido esgotadas.

“Uma recidiva não significa necessariamente que o paciente não tenha mais possibilidades de tratamento. Hoje contamos com quimioterapia, imunoterapia e terapias direcionadas, além de outras abordagens indicadas para situações específicas. O grande desafio é compreender como a doença está se comportando naquele momento e avaliar as condições clínicas do paciente para escolher a melhor estratégia”, afirma Roberta Galvão.

A escolha do tratamento depende de fatores como o subtipo do linfoma, a extensão da doença, a resposta às terapias anteriores e as condições clínicas do paciente.

Como o linfoma pode comprometer os rins?

A falência renal ocorre quando os rins perdem a capacidade de desempenhar adequadamente funções como filtrar o sangue, eliminar resíduos e regular o equilíbrio de líquidos e minerais. Em pacientes com câncer, esse comprometimento pode estar relacionado a diferentes fatores, nem sempre diretamente à presença do tumor nos rins.

A nefrologista Renata Asnis explica que infecções graves, desidratação, alterações metabólicas, efeitos de medicamentos e complicações da própria doença podem provocar danos à função renal.

“Quando os rins perdem a capacidade de filtrar adequadamente o sangue, substâncias que deveriam ser eliminadas começam a se acumular. Isso pode provocar alterações nos níveis de potássio, retenção de líquidos e desequilíbrios importantes no organismo. Em situações mais graves, o paciente pode precisar de diálise e de cuidados intensivos. É uma condição que exige atenção porque os rins participam diretamente do funcionamento de outros órgãos”, explica.

A perda da função renal também pode desencadear alterações em outros sistemas, especialmente quando há acúmulo de líquidos e desequilíbrio de eletrólitos, como o potássio.

Relação entre rins e coração

O funcionamento dos rins e do coração está diretamente relacionado. Quando os rins deixam de regular adequadamente os líquidos do organismo, o volume de sangue circulante pode aumentar e sobrecarregar o coração. Já alterações nos níveis de potássio podem interferir na atividade elétrica cardíaca e provocar arritmias.

A cardiologista Patrícia Hitomi Kuga explica que doenças sistêmicas graves podem afetar o coração por diferentes mecanismos, especialmente quando há alterações na circulação e no metabolismo.

“O coração e os rins têm uma relação muito próxima. Quando existe uma perda importante da função renal, o organismo pode acumular líquidos e apresentar alterações de eletrólitos que interferem diretamente na atividade cardíaca. O potássio elevado, por exemplo, pode provocar arritmias graves. Além disso, em situações de falência de múltiplos órgãos, o coração pode ser afetado por alterações da pressão arterial, da circulação e da oxigenação dos tecidos”, afirma.

O acompanhamento cardiovascular também pode ser necessário durante o tratamento oncológico. Algumas medicações utilizadas no combate ao câncer apresentam potencial para afetar o músculo cardíaco, o que exige avaliação individualizada e monitoramento conforme o risco de cada paciente.

“Não significa que todo tratamento oncológico vá provocar problemas cardíacos. O que precisamos é identificar os riscos de cada paciente e acompanhar possíveis alterações ao longo do tratamento. A integração entre oncologista, cardiologista e outros especialistas permite reconhecer complicações precocemente e oferecer um cuidado mais completo”, destaca Patrícia Hitomi Kuga.

Quais são os sintomas do linfoma não Hodgkin?

O linfoma não Hodgkin pode apresentar sinais diferentes conforme o tipo da doença e as regiões afetadas. Entre os sintomas que merecem investigação estão:

Aumento persistente de gânglios, especialmente no pescoço, nas axilas ou na virilha;

Febre sem causa aparente;

Suor noturno intenso;

Perda de peso involuntária;

Cansaço persistente.

Esses sintomas não confirmam o diagnóstico de linfoma e também podem estar relacionados a outras condições. No entanto, quando persistem ou aparecem associados, é importante procurar avaliação médica.

Apesar da gravidade que alguns casos podem apresentar, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin não significa necessariamente que não haja possibilidade de controle ou cura. As perspectivas variam conforme o subtipo, a extensão da doença e a resposta ao tratamento. Há pacientes que alcançam remissão prolongada, enquanto outros precisam de acompanhamento e terapias adicionais.

O caso de Netinho também chama a atenção para a complexidade do cuidado oncológico. Além de combater o câncer, o tratamento pode exigir medidas para preservar o funcionamento de outros órgãos e controlar complicações. Nesse contexto, o acompanhamento multidisciplinar é importante para avaliar os riscos e definir as condutas mais adequadas para cada paciente.



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