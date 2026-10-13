Como a tecnologia e IA está redesenhando o futuro e a gestão da saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tema será discutido durante a HospitalMed, abordando sobre inovações que vão do diagnóstico por inteligência artificial à infraestrutura inteligente

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O mercado da saúde está passando por uma transformação importante: a integração de dados e tecnologias para auxílio de tratamentos e acompanhamentos dos pacientes. Na prática, a incorporação de tecnologias emergentes, análise preditiva de dados e soluções de infraestrutura inteligente faz parte desse novo cenário.

Relatórios da consultoria McKinsey & Company indicam que a automação de fluxos assistenciais e o uso de Inteligência Artificial (IA) no processamento de dados administrativos podem liberar entre 30% e 40% do tempo produtivo das equipes de saúde, permitindo que médicos e enfermeiros foquem no atendimento direto ao paciente.

"A IA já chegou à saúde. Agora queremos discutir o que vem depois dela: como transformar inteligência em resultado clínico, eficiência operacional e novos modelos de cuidado. Mais do que mostrar tecnologia, queremos mostrar aplicações capazes de resolver problemas reais", destaca Marcelo Barbosa, CEO do Star Health Innovation.

Ao mesmo tempo, o uso da análise preditiva de dados (Big Data) e o monitoramento em tempo real chegam a reduzir em até 20% as reinternações hospitalares não planejadas, além de otimizar em cerca de 15% os custos com exames duplicados, segundo dados da HIMSS e da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) — que mapeia mais de 1 bilhão de exames anuais no Brasil.

O algoritmo no ecossistema de saúde

Atualmente, o mercado tem como desafio a utilização e adaptação dessa tecnologia no dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes. Em resposta a essa demanda, a HospitalMed 2026, principal feira de saúde do Norte e Nordeste, traz debates para sua programação, incluindo o o Star Health Innovation, hub de negócios focado na convergência entre IA, medicina preditiva, automação e dispositivos conectados.

Um dos momentos mais aguardados da programação é a Batalha de Startups, que reunirá dez healthtechs para apresentar soluções aplicadas aos gargalos da jornada do paciente e da gestão hospitalar. A startup vencedora receberá um aporte de R$ 200 mil.



Star Health Innovation, hub de negócios focado na convergência entre IA, medicina preditiva, automação e dispositivos conectados, na HospitalMed - Divulgação

HFacilities 2026

Pensando também na transformação física dos espaços de saúde a partir da tecnologia, o evento também promove o espaço HFacilities 2026, que debate sobre engenharia, arquitetura e gestão de instalações médicas ganha relevância ao conectar conceitos de acessibilidade, longevidade e segurança biológica.

O chamado planejamento 360 graus é uma tendência a qual une o conceito de arquitetura ao uso de materiais, iluminação e automação predial, tornando os empreendimentos mais adaptáveis a novas tecnologias, além de seguros e confortáveis aos pacientes.

"No final, tudo isso impacta diretamente na experiência do paciente e do colaborador. Estamos criando um hospital para cuidar de pessoas. Portanto, desde o início do projeto, precisamos pensar em conforto, segurança, funcionalidade, acessibilidade e na operação diária desse ambiente", ressalta a arquiteta Fernanda Ventura, especialista à frente do HFacilities.

HospitalMed 2026

A HospitalMed chega à sua 14ª edição entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, reunindo 300 expositores e 400 marcas. A expectativa é atrair mais de 29 mil visitantes, reunindo empresas, profissionais, gestores, instituições e público em geral que se interessam pelo setor de saúde.

Promovido pela Insight Feira & Negócios, o evento possui credenciamento gratuito para profissionais que possuem CNPJ, que pode ser feito pelo site oficial da HospitalMed. Para pessoas físicas, a entrada custa R$ 50, mas o valor é isento para quem utilizar o cupom CONVIDADO_JC no credenciamento.

A HospitalMed 2026 conta com patrocínio da Ultramega e iCare; apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Casa Bauducco, Ondunorte, Becker, NEQ e ADEPE/Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Governo de Pernambuco; e apoio institucional da Abimo, SindHospe, Anbiotec Brasil, FBH e Anapre.

Serviço | HospitalMed 2026