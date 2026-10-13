CasaRosa oferece mais de 450 encaminhamentos para exames de mama gratuitos no Recife

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Campanha será realizada nesta quarta-feira (14), no Espinheiro, para mulheres de 40 a 74 anos em situação de vulnerabilidade social

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A ONG CasaRosa realiza, nesta quarta-feira (14), a 13ª edição da campanha “Mamografia para Todas”, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. A iniciativa disponibilizará mais de 450 encaminhamentos gratuitos para mamografias e ultrassonografias, destinados a mulheres de 40 a 74 anos em situação de vulnerabilidade social.

A entrega dos vouchers será realizada das 8h às 15h, na sede da instituição, localizada na Rua Nicarágua, número 151. As fichas numeradas começam a ser distribuídas às 7h, e cada pessoa poderá receber uma ficha. O atendimento poderá ser encerrado antes do horário previsto caso todos os encaminhamentos sejam distribuídos.

Realizada desde 2014, a campanha busca ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A edição deste ano conta com a participação de clínicas e centros de diagnóstico parceiros e integra o projeto Radiologia Solidária 2026 – Outubro Rosa CBR, desenvolvido em cooperação com o Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).

Segundo Kadja Camilo, uma das gestoras da CasaRosa, os encaminhamentos foram viabilizados por meio de doações do CBR-PE e da própria organização.

Quem pode participar

A campanha é destinada a mulheres entre 40 e 74 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social e não tenham realizado mamografia há menos de um ano.

Para receber o encaminhamento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Cartão do SUS;

Conta de água ou energia elétrica.

A organização recomenda que as interessadas cheguem com antecedência para garantir a participação, já que a distribuição está sujeita à disponibilidade de vouchers.

Exames serão realizados em clínicas parceiras

Os exames não serão realizados no dia da campanha nem na sede da CasaRosa. As mulheres contempladas receberão vouchers com orientações para agendar os procedimentos nas clínicas e nos centros de diagnóstico parceiros, conforme os prazos e critérios de cada instituição.

As ultrassonografias serão destinadas como exames complementares a mulheres que apresentem alterações palpáveis nas mamas, como a presença de caroços. Nesses casos, uma triagem feita por profissional de saúde avaliará a necessidade do procedimento.

Entre as instituições participantes estão Carol Brandão Imagem e Diagnóstico, Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Clínica Lucilo Maranhão Diagnóstico, Santa Joana Diagnóstico, Clínica Medere, Qualimagem Centro Diagnóstico e Top Diagnóstico.

Importância do diagnóstico precoce

A mamografia é um dos principais exames utilizados no rastreamento do câncer de mama e pode identificar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas. A detecção precoce favorece o início oportuno do tratamento e amplia as possibilidades de controle da doença.

A campanha segue as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Brasileira de Mastologia, que indicam o rastreamento mamográfico anual para mulheres entre 40 e 74 anos.

Sobre a CasaRosa

A ONG CasaRosa oferece acolhimento a mulheres do interior de Pernambuco que precisam realizar tratamentos contra o câncer, como quimioterapia e radioterapia, em hospitais públicos do Recife e não dispõem de uma casa de apoio na capital.

A instituição mantém suas atividades por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas e do trabalho voluntário. Além de oferecer hospedagem às pacientes encaminhadas por serviços de saúde e assistência social, a organização depende de recursos para custear despesas da sede e garantir itens básicos, como alimentos e produtos de higiene pessoal.

Serviço

O quê: 13ª edição da campanha “Mamografia para Todas”

Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026

Distribuição das fichas: a partir das 7h

Entrega dos vouchers: das 8h às 15h, ou até o fim dos encaminhamentos

Local: Rua Nicarágua, 151, Espinheiro, Recife

Público-alvo: mulheres de 40 a 74 anos em situação de vulnerabilidade social que não tenham realizado mamografia há menos de um ano

Documentos: identidade com foto, CPF, cartão do SUS e conta de água ou energia elétrica

Informações: (81) 9 8866-6759 (WhatsApp) ou Instagram @casarosa.ong

Os exames não serão realizados no local nem no dia da campanha. As participantes receberão encaminhamentos para agendar os procedimentos nas instituições parceiras.



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