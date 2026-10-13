Após o câncer de mama, o cuidado precisa ir além da doença

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Videocast aborda conceito de 'survivorship', ao destacar que os cuidados não se encerram com a remissão da doença e exige olhar integral para paciente

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O cuidado às mulheres com câncer de mama não se limita ao diagnóstico e às etapas do tratamento. Mesmo após cirurgias, quimioterapia e radioterapia, podem persistir condições de saúde e surgir necessidades que exigem acompanhamento médico, reabilitação e suporte emocional. Por isso, o cuidado deve considerar não apenas o risco de retorno da doença, mas também os impactos do câncer na saúde, na autonomia e na qualidade de vida das pacientes.

Esse é o tema do episódio 91 do videocast Saúde e Bem-Estar, em alusão ao Outubro Rosa. A transmissão ao vivo ocorre nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 20h, no JC Play (canal no YouTube) e no Instagram do Jornal do Commercio (@jc_pe).

Apresentado pela jornalista Cinthya Leite, titular da editoria de Saúde e Bem-Estar do JC, o programa recebe Márcia Pedrosa, mastologista e coordenadora do Serviço de Mastologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP); Mirela Ávila, radiologista, especialista em imagem da mama e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila; e Nancy Ferreira, mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Pernambuco.

As médicas Márcia Pedrosa, Nancy Ferreira e Mirela Ávila participam de videocast no JC nesta quarta-feira (14) - DIVULGAÇÃO

'Survivorship': o cuidado para além do câncer

Com os avanços no diagnóstico e no tratamento, cada vez mais mulheres vivem por muitos anos após o câncer de mama. Nesse contexto, ganha importância o conceito de 'survivorship', que abrange as necessidades de cuidado durante e depois do tratamento e propõe um acompanhamento atento à saúde global da paciente.

A proposta é ampliar o olhar para além dos exames de controle e da investigação de uma possível recidiva. Isso significa avaliar os efeitos do tratamento, identificar novas necessidades de saúde e oferecer suporte para que cada mulher possa preservar ou recuperar sua funcionalidade e qualidade de vida.

O acompanhamento deve ser individualizado, considerando o tipo de tratamento realizado, as condições clínicas e as necessidades de cada paciente.

A experiência após o câncer de mama não é igual para todas. Enquanto algumas mulheres retomam suas atividades sem grandes limitações, outras convivem com sintomas persistentes, inseguranças ou mudanças que afetam a rotina, as relações pessoais e a percepção do próprio corpo. Reconhecer essas diferenças é fundamental para que o cuidado não se restrinja à vigilância oncológica.

Efeitos que podem persistir após o tratamento

A proposta do 'survivorship' é justamente esta: reconhecer que o acompanhamento após o câncer de mama precisa olhar para a mulher em sua integralidade. Mais do que monitorar a doença, é necessário cuidar dos efeitos que ela e seu tratamento podem deixar, favorecer a autonomia e oferecer condições para uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos.

O fim das etapas mais intensas do tratamento não significa necessariamente o desaparecimento de todos os sintomas relacionados à doença. Alguns efeitos podem continuar por meses ou anos; outros podem se manifestar mais tarde, a depender das terapias utilizadas e das características de cada paciente.

Entre eles, estão o cansaço persistente, as dores articulares, os distúrbios do sono, as alterações cognitivas e os impactos emocionais.

A chamada fadiga relacionada ao câncer, por exemplo, vai além do cansaço habitual: pode comprometer a disposição e dificultar tarefas cotidianas, mesmo após períodos de descanso.

Alterações hormonais decorrentes do tratamento também podem provocar sintomas que interferem no sono, na saúde óssea e na vida sexual. Ansiedade, medo de a doença voltar e dificuldades para retomar a rotina também merecem atenção profissional.

Esses efeitos não atingem todas as mulheres da mesma maneira, nem devem ser considerados consequências inevitáveis do tratamento.

A avaliação individual permite identificar os sintomas, investigar suas causas e definir estratégias para aliviar o desconforto e prevenir complicações. A depender da necessidade, o cuidado pode envolver diferentes profissionais de saúde.

A atividade física adaptada às condições de cada paciente, por exemplo, pode ajudar a reduzir a fadiga, melhorar a capacidade funcional e favorecer o sono e o bem-estar.

A alimentação equilibrada e o acompanhamento do peso também fazem parte dos cuidados com a saúde a longo prazo.

Essas medidas, porém, devem ser orientadas de acordo com as condições clínicas de cada mulher, sem promessas de prevenção da recidiva ou substituição do acompanhamento médico. Recomendações sobre dietas restritivas, jejum e suplementos exigem avaliação individual e não devem ser apresentadas como fórmulas anticâncer.

Saúde sexual, saúde emocional e retomada da rotina

A saúde sexual também integra o acompanhamento após o câncer de mama. Ressecamento vaginal, desconforto nas relações e redução da libido podem estar relacionados às mudanças hormonais e a determinados tratamentos.

Apesar do impacto na qualidade de vida, essas questões nem sempre são abordadas espontaneamente durante as consultas. Identificar os sintomas e conversar sobre eles com a equipe de saúde permite avaliar alternativas de manejo adequadas a cada caso.

A saúde emocional merece atenção semelhante. O período após o tratamento pode trazer alívio, mas também insegurança diante dos exames de acompanhamento, medo de recidiva e desafios para reconstruir a rotina. O retorno ao trabalho, as relações afetivas e a adaptação às mudanças físicas podem exigir apoio adicional.