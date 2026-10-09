Outubro Rosa: Ação leva atendimento de saúde para mulheres da comunidade do Pina

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Em mais uma iniciativa voltada à promoção da saúde feminina, o Instituto JCPM e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila realizaram a ação "O cuidado começa por você", que ofereceu atendimento clínico e atividades de acolhimento a mulheres da comunidade, cooperadas e colaboradoras do RioMar.

A expectativa é atender cerca de 60 mulheres pré-selecionadas. A programação teve início às 8h desta sexta-feira (09), com uma atividade de bem-estar seguida de café da manhã. Das 9h às 12h, as participantes tiveram acesso a atendimento clínico voltado à prevenção do câncer de mama, roda de conversa com especialistas e momentos recreativos durante o período de espera.

O público atendido foi composto por mulheres encaminhadas por organizações sociais parceiras, além das cooperadas da Central de Resíduos do shopping, e profissionais que atuam na área de limpeza do RioMar.

“Promover a ação do Outubro Rosa aqui no IJCPM reafirma o nosso compromisso com as mulheres do território, oferecendo para elas uma programação que une acolhimento, atendimento clínico focado na prevenção do câncer de mama. Houve momentos de diálogo sobre cuidado integral com a saúde e nós temos como objetivo que essas mulheres consigam um atendimento facilitado, acesso a exames, a orientações e ao autocuidado perto de onde elas residem”, reforça a Coordenadora de Gestão e Articulação social do IJCPM, Alexandra Silva.

A dona de casa Ozana Anselmo, de 67 anos, moradora do Pina, não costuma ter uma rotina de exames de prevenção com regularidade. Nesta edição da iniciativa, ela foi uma das mulheres atendidas e passou pelo exame físico, além de participar das palestras com especialistas. “Eu já conhecia a ação, mas foi a primeira vez que participei. Ela me incentivou a colocar o cuidado com a minha saúde em dia. Faz mais de 20 anos que não faço mamografia e foi ótimo ter essa oportunidade de passar pelo exame físico com uma médica e ser encaminhada para as próximas fases do acompanhamento. É realmente muito importante fazer essa prevenção e achei excelente porque, por conta da vida corrida e das obrigações de casa, eu acabo deixando de me cuidar. A partir de agora, não vou deixar mais de vir”, garantiu.

Outubro Rosa, Instituto JCPM, RioMar Recife - Juliana Aragão/Divulgação

A parceria entre o Instituto JCPM e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila teve início em 2019, a partir do reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas duas instituições junto à população. A aproximação foi fortalecida pelo compromisso da equipe médica do Lucilo Ávila com as ações sociais realizadas pelo Grupo JCPM, unindo esforços para ampliar o acesso a serviços de saúde e informação de qualidade. Em sete anos, cerca de 420 atendimentos foram realizados.

“Queremos chegar a mulheres que ainda não conseguiram se priorizar, que enfrentam dificuldade de acesso ou que não tiveram contato com informação segura sobre a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando levamos esse cuidado para dentro da comunidade, conseguimos não apenas orientar, mas acolher e criar condições para que elas consigam realizar exames de qualidade e possam dar continuidade ao cuidado com a própria saúde”, conta a médica radiologista, Mirela Ávila.

Além da avaliação clínica realizada pela equipe médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, a programação incluiu um bate-papo com especialistas sobre temas relacionados à saúde feminina, como menopausa, envelhecimento saudável e a relevância da prática regular de exercícios físicos para a qualidade de vida.