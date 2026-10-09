Congresso em Recife debate autonomia e inclusão de adultos autistas
Quarta edição do evento reúne especialistas, pessoas autistas e familiares para discutir trabalho, saúde, relacionamentos e independência
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O Recife recebe, nos dias 17 e 18 de outubro, a quarta edição do Congresso Autismo na Vida Adulta, que reúne especialistas, pessoas autistas, familiares e pesquisadores para discutir os desafios e as possibilidades dessa etapa da vida. O evento será realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, com debates sobre autonomia, empregabilidade, educação, saúde, relacionamentos e inclusão. As inscrições estão abertas no site autismonavidaadulta.com.br.
Embora o autismo acompanhe a pessoa ao longo de toda a vida, parte das discussões, da formação profissional e das políticas de atendimento ainda se concentra na infância. A chegada à adolescência e à vida adulta traz demandas relacionadas à independência, ao ingresso e à permanência no mercado de trabalho, à educação, aos relacionamentos e ao envelhecimento.
No Brasil, o Censo 2022 identificou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, o equivalente a 1,2% da população.
A necessidade de ampliar o debate sobre essa fase da vida motivou a criação do congresso, segundo a psicóloga Frínea Andrade, idealizadora do evento e diretora do Instituto Dimitri Andrade.
“O congresso nasce de uma escassez. O autismo acompanha o sujeito para a vida toda, e precisamos capacitar os profissionais que vão atender esse adulto e também levar informação para as empresas que vão receber o funcionário atípico. No Norte e Nordeste, não havia um congresso que fizesse esse recorte da vida adulta, que requer adaptações e intervenções específicas”, explica.
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Temas da programação
A programação está organizada em oito eixos: sociabilização, independência e empregabilidade; autistas sobre autistas; nutrição; direito da pessoa autista; educação e aprendizagem; cognição, comportamento e saúde; comunicação e linguagem; e relatos de experiências.
Entre os assuntos previstos estão inclusão profissional, acesso e permanência no ensino superior, intervenção baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), atividade física, terapia ocupacional, comunicação, moradia independente, cefaleia, maternidade atípica, diagnóstico e relacionamentos.
O evento contará com a participação de profissionais de diferentes áreas, entre eles o pesquisador e doutor em Educação Lucelmo Lacerda; a economista e cofundadora do Instituto JNG Flávia Poppe; a advogada Isabelle Duarte; a nutricionista Maria Rosa Etcheverry; a escritora, criadora de conteúdo e autista Bela Sincera; e o estudante de Medicina e autista Yuri Neri Mendes Santos.
Também estão entre os convidados a psicóloga Frínea Andrade, o educador físico Vinicius Lira, o médico Wagner Horta, as fonoaudiólogas Valência Avelino e Bethania Mendes, a terapeuta ocupacional Helka Fernandes, a analista do comportamento Hilary O’Gorman Amado e a especialista em gestão laboral de pessoas com deficiência Natália Alves D’Almeida Lins.
Experiência pessoal e inclusão
A experiência de Frínea Andrade como mãe também influencia a proposta do congresso. Seu filho, Dimitri, de 19 anos, é autista com nível 3 de suporte, realidade que, segundo ela, evidencia a necessidade de discutir diferentes necessidades de assistência e adaptação na vida adulta.
“Quando penso na vida adulta, não posso esquecer do Dimitri, meu filho, que tem 19 anos e é autista nível 3 de suporte. Ele não é um adulto autônomo e precisa de adaptações e intervenções específicas. É uma inquietação que transformamos em busca de conhecimento, compartilhamento de experiências e troca”, conta.
Além das palestras, o congresso terá apresentações culturais de pessoas neurodivergentes, exposição de trabalhos científicos, relatos de experiências de adultos autistas e momentos de troca entre participantes.
“O congresso é um momento de ciência, informação e fortalecimento. É uma oportunidade de conhecer outros autistas e outras famílias, compartilhar experiências e pensar em caminhos possíveis para uma sociedade mais inclusiva”, afirma Frínea.
Programação
17 de outubro — sábado
8h às 8h30: Credenciamento
8h30 às 9h: Apresentação cultural
9h às 10h: Frínea Andrade — Vida adulta no autismo nível 3 de suporte
10h às 11h: Bethania Mendes — Linguagem, inferência social e reciprocidade na mente autista
11h às 12h: Maria Rosa Etcheverry — TEA na vida adulta: o que muda e o que permanece na abordagem nutricional?
12h às 13h30: Intervalo
13h30 às 14h: Apresentação cultural
14h às 15h: Natália Alves D’Almeida Lins — Inovação com propósito: a inclusão laboral de pessoas com deficiência como estratégia empresarial
15h às 16h: Valência Avelino — Redes para a sustentabilidade da CAA na vida adulta
16h às 17h: Yuri Neri Mendes Santos — Vivência de uma pessoa autista com transtorno de aprendizagem no curso de Medicina: desafios, barreiras, estratégias e adaptações
17h às 18h: Isabelle Duarte — Depois do aniversário de 18 anos: o que muda juridicamente na vida adulta autista?
18 de outubro — domingo
8h às 8h30: Apresentação cultural
8h30 às 9h30: Flávia Poppe — Quem apoia quem? A transição para a vida adulta com autonomia
9h30 às 10h30: Hilary O’Gorman Amado — Intervenção ABA na vida adulta
10h30 às 11h30: Bela Sincera — Minha experiência no espectro, diagnóstico, relacionamento e família
11h30 às 12h30: Vinicius Lira — Corpo, movimento e autonomia: atividade física para o adulto autista
12h30 às 13h30: Intervalo
13h30 às 14h: Apresentação cultural
14h às 15h: Dr. Wagner Horta — Cefaleia no autismo
15h às 16h: Helka Fernandes — Além do diagnóstico: contribuições da Terapia Ocupacional para a participação ocupacional de adultos autistas
16h às 18h: Lucelmo Lacerda — Autismo na universidade