Sono infantil: ronco, agitação e irritabilidade podem indicar problemas no descanso

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Alterações no comportamento durante o dia e dificuldades para dormir podem ser sinais de que a criança não está tendo um sono reparador

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Nem sempre é fácil identificar quando uma criança não está dormindo bem. Diferentemente dos adultos, que costumam demonstrar cansaço e sonolência após uma noite mal dormida, os pequenos podem reagir à falta de descanso com irritabilidade, agitação e mudanças de comportamento durante o dia.

“É um mito que toda criança dorme bem. Uma em cada cinco apresenta despertares frequentes à noite ou demora para dormir, sobretudo nos primeiros cinco anos de vida”, explica o pediatra Gustavo Moreira, diretor clínico do Instituto do Sono/Afip.

A estimativa é semelhante à encontrada no estudo Sleep characteristics in Brazilian children and adolescents: a population-based study. A pesquisa avaliou 1.180 crianças e adolescentes de todas as regiões do país e identificou distúrbios do sono em 20% das crianças de até três anos e em 23% daquelas entre quatro e 12 anos.

Ronco pode ser sinal de alerta

O ronco frequente durante o sono também merece atenção. Entre os dois e sete anos, o aumento das amígdalas e da adenoide pode favorecer alterações respiratórias durante o descanso, incluindo a apneia do sono.

Nesses casos, interrupções na respiração podem reduzir os níveis de oxigênio, aumentar a concentração de gás carbônico e fragmentar o sono. As consequências podem aparecer no comportamento da criança durante o dia.

“A criança pode apresentar alterações de comportamento, hiperatividade e falta de atenção. O cérebro em desenvolvimento é muito sensível ao que acontece enquanto ela dorme”, destaca Moreira.

Por isso, o ronco recorrente não deve ser encarado apenas como um hábito da criança, especialmente quando aparece acompanhado de outros sinais, como sono agitado ou mudanças de comportamento.

Sonecas fazem parte do desenvolvimento

Dormir durante o dia, por outro lado, não significa necessariamente que exista algum problema. As sonecas fazem parte do desenvolvimento infantil e tendem a diminuir gradualmente conforme a criança cresce.

“Por volta de um ano, é comum haver duas sonecas ao dia. Aos dois anos, esse período de descanso costuma ocorrer uma vez ao dia e esse hábito pode continuar até aproximadamente os cinco ou seis anos, tornando-se progressivamente menos frequente”, explica o especialista.

A necessidade de descanso durante o dia, portanto, deve ser avaliada de acordo com a idade e a rotina de cada criança.

Quando procurar ajuda

Dificuldades persistentes para adormecer, despertares frequentes durante a noite, ronco e mudanças de comportamento ao longo do dia estão entre os sinais que merecem atenção.

Segundo Moreira, a avaliação médica é especialmente indicada quando essas alterações passam a interferir na rotina da criança ou da família. O tempo excessivo para conseguir dormir ou os despertares repetidos também podem comprometer o descanso dos pais.

Avaliar a qualidade do sono infantil, portanto, vai além de observar quantas horas a criança permanece na cama. O comportamento durante o dia, a forma como ela respira enquanto dorme e a frequência das dificuldades para iniciar ou manter o sono também são aspectos importantes.

Quando esses sinais persistem, a avaliação de um profissional de saúde pode ajudar a identificar se existe algum distúrbio interferindo na qualidade do descanso.



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