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Saúde e Bem-estar | Notícia

Pernambucanos com 85 anos ou mais já podem receber vacina Pneumo 20 pelo SUS

Mais de 52 mil doses foram distribuídas para as 12 Gerências Regionais de Saúde do estado; público estimado é de 104 mil pessoas

Por Aisha Vitória Publicado em 08/10/2026 às 19:09
Vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20
Vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20 - Foto: Vivan Ramos/SES-PE

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Pernambucanos com 85 anos ou mais já podem receber a vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação do público-alvo foi definida pelo Ministério da Saúde e já está disponível em Pernambuco.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu pouco mais de 52 mil doses do imunizante, que foram distribuídas para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). A estimativa é que cerca de 104 mil pernambucanos estejam dentro do novo grupo prioritário.

A população indicada pode procurar as salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBSs) dos municípios. Não é necessária prescrição médica, mas é preciso apresentar um documento que comprove a idade.

A Pneumo 20 protege contra formas graves de doenças causadas pela bactéria pneumococo, incluindo pneumonia, meningite e otite média. Segundo a SES-PE, o risco de complicações aumenta entre pessoas idosas devido ao processo natural de envelhecimento do sistema imunológico e à maior frequência de comorbidades.

“Esses extremos etários apresentam uma maior gravidade e risco de complicações e, também, uma taxa de mortalidade mais elevada. A gente sabe que as doenças pneumocócicas invasivas continuam existindo, e esse processo de envelhecimento natural do sistema imunológico traz um maior risco de vulnerabilidade para esses idosos. Chamamos a população para que faça adesão à vacinação porque as vacinas salvam vidas”, afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE), Magda Costa.

A ampliação da vacinação faz parte das estratégias de prevenção de doenças pneumocócicas e de promoção do envelhecimento saudável. Antes da atualização do Ministério da Saúde, a vacina era indicada no SUS para crianças menores de cinco anos e outros grupos prioritários específicos.

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Como funciona a vacinação

Para quem nunca recebeu uma vacina pneumocócica, o esquema indicado é de uma dose da Pneumo 20. A aplicação também pode ser feita por pessoas que já receberam outros imunizantes pneumocócicos, mas é necessário respeitar intervalos específicos de acordo com o histórico vacinal.

Quem recebeu uma dose da Pneumo 23 deve aguardar um ano para tomar a Pneumo 20. Para quem recebeu Pneumo 13 ou Pneumo 15, o intervalo mínimo é de dois meses.

Já as pessoas que receberam duas doses da Pneumo 23 ou que completaram o esquema com uma vacina pneumocócica conjugada (Pneumo 10, Pneumo 13, Pneumo 15 ou Pneumo 20) mais uma dose da Pneumo 23 não precisam receber uma nova dose neste momento.

A orientação é que pessoas com 85 anos ou mais procurem uma unidade de vacinação do SUS e informem o histórico de imunização para que a equipe avalie a necessidade da dose e o intervalo adequado.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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