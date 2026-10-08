Pernambucanos com 85 anos ou mais já podem receber vacina Pneumo 20 pelo SUS

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Mais de 52 mil doses foram distribuídas para as 12 Gerências Regionais de Saúde do estado; público estimado é de 104 mil pessoas

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Pernambucanos com 85 anos ou mais já podem receber a vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação do público-alvo foi definida pelo Ministério da Saúde e já está disponível em Pernambuco.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recebeu pouco mais de 52 mil doses do imunizante, que foram distribuídas para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). A estimativa é que cerca de 104 mil pernambucanos estejam dentro do novo grupo prioritário.

A população indicada pode procurar as salas de vacinação das unidades básicas de saúde (UBSs) dos municípios. Não é necessária prescrição médica, mas é preciso apresentar um documento que comprove a idade.

A Pneumo 20 protege contra formas graves de doenças causadas pela bactéria pneumococo, incluindo pneumonia, meningite e otite média. Segundo a SES-PE, o risco de complicações aumenta entre pessoas idosas devido ao processo natural de envelhecimento do sistema imunológico e à maior frequência de comorbidades.

“Esses extremos etários apresentam uma maior gravidade e risco de complicações e, também, uma taxa de mortalidade mais elevada. A gente sabe que as doenças pneumocócicas invasivas continuam existindo, e esse processo de envelhecimento natural do sistema imunológico traz um maior risco de vulnerabilidade para esses idosos. Chamamos a população para que faça adesão à vacinação porque as vacinas salvam vidas”, afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações de Pernambuco (PEI-PE), Magda Costa.

A ampliação da vacinação faz parte das estratégias de prevenção de doenças pneumocócicas e de promoção do envelhecimento saudável. Antes da atualização do Ministério da Saúde, a vacina era indicada no SUS para crianças menores de cinco anos e outros grupos prioritários específicos.

Como funciona a vacinação

Para quem nunca recebeu uma vacina pneumocócica, o esquema indicado é de uma dose da Pneumo 20. A aplicação também pode ser feita por pessoas que já receberam outros imunizantes pneumocócicos, mas é necessário respeitar intervalos específicos de acordo com o histórico vacinal.

Quem recebeu uma dose da Pneumo 23 deve aguardar um ano para tomar a Pneumo 20. Para quem recebeu Pneumo 13 ou Pneumo 15, o intervalo mínimo é de dois meses.

Já as pessoas que receberam duas doses da Pneumo 23 ou que completaram o esquema com uma vacina pneumocócica conjugada (Pneumo 10, Pneumo 13, Pneumo 15 ou Pneumo 20) mais uma dose da Pneumo 23 não precisam receber uma nova dose neste momento.

A orientação é que pessoas com 85 anos ou mais procurem uma unidade de vacinação do SUS e informem o histórico de imunização para que a equipe avalie a necessidade da dose e o intervalo adequado.



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