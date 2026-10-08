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Saúde e Bem-estar | Notícia

Lacen-PE avalia nova plataforma brasileira para diagnóstico molecular do HPV

Tecnologia será testada durante 12 meses e pode ampliar a capacidade de rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero em Pernambuco

Por Aisha Vitória Publicado em 08/10/2026 às 18:41
Pernambuco foi pioneiro na implementação da testagem molecular para detecção do DNA-HPV
Pernambuco foi pioneiro na implementação da testagem molecular para detecção do DNA-HPV - Foto: Carol Ragazzi

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O Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), ligado à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), iniciou nesta quinta-feira (8) a avaliação de uma nova plataforma para o diagnóstico molecular do HPV, principal causa do câncer do colo do útero. A tecnologia, desenvolvida integralmente no Brasil, será analisada pelo laboratório durante aproximadamente 12 meses.

Pernambuco foi pioneiro na implementação da testagem molecular para detecção do DNA-HPV e, com a nova plataforma, a rede pública estadual pretende ampliar a capacidade de processamento de exames. A iniciativa integra as estratégias de rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero e também busca fortalecer o uso de tecnologias nacionais no Sistema Único de Saúde (SUS).

A plataforma pode processar até 960 amostras por turno e utiliza um kit de detecção e genotipagem desenvolvido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). Atualmente, o Lacen-PE processa cerca de 400 amostras por dia. A expectativa é aumentar a capacidade operacional do laboratório com a adoção da nova tecnologia.

“Estamos apresentando uma tecnologia 100% brasileira que representa um avanço importante para o diagnóstico molecular do HPV em Pernambuco. Um dos diferenciais é tornar o fluxo mais automatizado, ampliando a capacidade de processamento das amostras. É uma inovação que chega para fortalecer o rastreamento e a prevenção do câncer do colo do útero e que nos deixa muito felizes por poder contribuir com a saúde da população pernambucana”, destaca a diretora do Lacen-PE, Keilla Paz.

 

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Desempenho durante o período de avaliação

Durante o período de avaliação, o laboratório vai analisar amostras previamente triadas para HPV para verificar o desempenho da plataforma e sua capacidade operacional. A iniciativa está em fase de formalização e ainda depende das aprovações éticas e regulatórias necessárias.

Segundo o secretário executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Renan Freitas, a iniciativa integra uma cooperação técnica voltada à detecção precoce do câncer do colo do útero no estado.

“Por meio do Lacen-PE, a Secretaria Estadual de Saúde inicia hoje uma importante cooperação técnica voltada à detecção precoce do câncer do colo do útero em Pernambuco. Com essa nova tecnologia vamos ampliar significativamente nossa capacidade diagnóstica, fortalecendo o estado na prevenção e na detecção precoce do câncer do colo do útero”, afirmou.

Além do aumento na capacidade de processamento, a utilização de equipamentos e insumos produzidos no país pode contribuir para reduzir a dependência de tecnologias importadas, fortalecer a produção científica e tecnológica nacional e ampliar a segurança do abastecimento do SUS.

A avaliação também poderá gerar dados para o aprimoramento das estratégias de rastreamento do câncer do colo do útero em Pernambuco. A expectativa é que os resultados possam contribuir para o desenvolvimento de iniciativas semelhantes em outras redes públicas de saúde do país.

O lançamento da plataforma contou com a participação de profissionais do Lacen-PE, do secretário executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Renan Freitas, além de representantes do Programa Útero é Vida e do Ministério da Saúde.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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