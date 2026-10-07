Hospital da Restauração pede doações de sangue para reforçar estoques da unidade
Unidade tem redução nos estoques de sangue A negativo e O negativo e recebe doadores de domingo a domingo, com atendimento agendado ou espontâneo
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O Hospital da Restauração (HR), no Recife, está com os estoques de sangue reduzidos e reforça o chamado para novos doadores. A situação é especialmente preocupante para os tipos A negativo e O negativo, utilizados diariamente no atendimento de pacientes da unidade.
Como doar para o HR
A unidade de coleta de sangue do HR funciona de domingo a domingo, das 7h15 às 12h e das 13h às 17h. O espaço tem capacidade para receber cerca de 30 doadores por dia. A doação pode ser feita espontaneamente ou com horário agendado pelo telefone (81) 3181-5722. Grupos também podem se organizar para realizar doações na unidade.
Para doar sangue, é necessário:
- estar em boas condições de saúde;
- pesar pelo menos 50 kg;
- ter 16 anos ou mais;
- apresentar documento oficial com foto;
- estar alimentado.
Menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal. Candidatos com mais de 61 anos podem doar se forem doadores regulares, enquanto pessoas com mais de 70 anos podem doar após avaliação médica. Para doadores com mais de 60 anos, o intervalo entre as doações é de seis meses.
A manutenção dos estoques é necessária para garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusão durante o período de internação. Referência estadual em trauma e emergência, o HR utiliza sangue e hemocomponentes em diferentes situações, incluindo casos graves que precisam de transfusão maciça.
"Atualmente, estamos com estoques reduzidos de sangue A negativo e O negativo, então, existe a necessidade real para que aumente as doações de sangue, de qualquer tipo. Devido ao perfil do HR, a transfusão de sangue faz parte da rotina deste hospital, inclusive com pacientes graves e realizam transfusão maciça", explica a médica hematologista e hemoterapeuta e coordenadora da Agência Transfusional do Hospital da Restauração, Audrey Vasconcelos.