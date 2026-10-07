Afya amplia atuação em Jaboatão e supera 27 mil atendimentos e pessoas alcançadas

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Faculdade de Ciências Médicas apresentou resultados de projetos realizados em 2025 e 2026 nas áreas de saúde, extensão, pesquisa e formação médica

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A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes já soma mais de 27 mil atendimentos e pessoas alcançadas por ações de saúde e extensão realizadas no município. Os números foram apresentados na manhã desta terça-feira (6), durante a quinta edição do Afya e Sociedade, encontro anual promovido pela instituição para apresentar os resultados das atividades desenvolvidas em parceria com a comunidade e a rede pública de saúde.

Entre os dados apresentados estão mais de mil estudantes inseridos na Rede de Atenção à Saúde de Jaboatão dos Guararapes e mais de 5.400 pessoas alcançadas por ações extensionistas realizadas no município. O Ambulatório Especializado Ensino-Serviço também contabilizou mais de 7.500 atendimentos entre fevereiro e junho de 2026.

O evento reuniu representantes da sociedade civil, parceiros e da Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, representada pela secretária executiva de Atenção à Saúde, Nadjane Arcanjo.

Segundo Vanessa Piasson, diretora-geral da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes, o encontro é uma oportunidade para apresentar os resultados da integração entre formação acadêmica e atendimento à população.

“Estamos na quinta edição do Afya e Sociedade, momento anual no qual temos a oportunidade de apresentar números muito significativos, com a capilaridade do nosso projeto pedagógico, os resultados do nosso atendimento no campo de prática na atenção primária e secundária, e no internato”, explicou.

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Atendimento especializado

O Ambulatório Especializado Ensino-Serviço registrou mais de 20.300 atendimentos em 2025, distribuídos em 16 especialidades médicas. No período, cerca de 660 estudantes participaram das atividades, acompanhados por 50 profissionais preceptores.

O espaço funciona simultaneamente como unidade de atendimento à população e ambiente de formação prática para estudantes de Medicina. De acordo com a instituição, os pacientes são encaminhados pela Central de Regulação de Serviços de Saúde (CRES/Sesau), seguindo o fluxo da rede pública.

A expectativa é ampliar a oferta de consultas especializadas à população, mantendo a estrutura como espaço de aprendizado supervisionado para os estudantes.

A atuação da instituição está distribuída por diferentes bairros de Jaboatão dos Guararapes, conectando os dois campi da Afya a unidades de saúde e equipamentos públicos do município. As atividades estão organizadas em seis frentes: integração ensino-serviço-comunidade; extensão, pesquisa e inovação social; assistência e ampliação do acesso à saúde; educação permanente e fortalecimento da rede de saúde; ações comunitárias e responsabilidade social; e acompanhamento das evidências de impacto social.

“Esse é um trabalho construído em conjunto, em total sinergia com as necessidades do município, para mudar a realidade local. Temos certeza de que nossa instituição, ao longo dos seus quase nove anos de existência, já transformou e mudou a vida de muita gente”, afirmou Vanessa.

Vanessa Piasson, diretora-geral da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes Vanessa Piasson, diretora-geral da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes - Foto: Aisha Vitória/JC Imagem

Formação na rede pública

A integração com a rede municipal começa durante a graduação. Os estudantes participam de atividades em Unidades de Saúde da Família (USFs) e em outros equipamentos da Rede de Atenção à Saúde, como SAMU, CEREST, CTA e policlínicas.

A instituição também mantém programas de residência médica desde 2021. As formações incluem Clínica Médica, Pediatria, Medicina de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Geral.

Outra iniciativa é a parceria entre a Afya e a Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes, por meio do COAPES, voltada à qualificação de médicos da rede municipal.

Em outubro de 2025, 22 médicos do município concluíram cursos de pós-graduação lato sensu em áreas consideradas de maior demanda local: 11 profissionais em Neuropediatria e outros 11 em Psiquiatria da Infância e Adolescência.

Para Nadjane Arcanjo, a parceria contribui para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

“Estamos muito felizes com essa parceria porque a gente vê no dia a dia a transformação no nosso sistema de saúde. Quando um equipamento desses chega numa comunidade, amplia o acesso aos serviços e promove mais qualidade no atendimento da população, impactando diretamente nos nossos indicadores de saúde”, comentou.

Extensão e pesquisa

As ações de extensão também estão entre as principais frentes de atuação da instituição. Ao longo de 2026, mais de 5.400 pessoas foram alcançadas por projetos realizados no território de Jaboatão dos Guararapes.

As iniciativas abordam temas relacionados às necessidades de saúde da população, como plantas medicinais na prática médica, saúde neurocognitiva, sífilis, ressuscitação cardiopulmonar, saúde da pessoa idosa, neurodiversidade, educação em saúde e uso racional de medicamentos.

A instituição também desenvolve projetos de iniciação científica relacionados a questões de saúde presentes na realidade local. Entre os temas pesquisados estão hipertensão arterial, população trans, acidente vascular cerebral (AVC), climatério, acessibilidade comunicacional, consumo de alimentos ultraprocessados, leptospirose, perda auditiva, coqueluche e estresse entre gestores de Unidades de Saúde da Família.

Além do curso de Medicina, a instituição oferece graduações em Biomedicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia Além do curso de Medicina, a instituição oferece graduações em Biomedicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia - Foto: Aisha Vitória/JC Imagem

Ações comunitárias

O balanço apresentado durante o Afya e Sociedade também reuniu atividades realizadas diretamente com comunidades e instituições parceiras. Entre as iniciativas estão atendimentos médicos e neurológicos, ações de prevenção e controle da hipertensão, campanhas de doação de sangue, atividades em escolas e ações de educação em saúde.

Uma das ações realizadas neste ano, no Mercado da Mangueira, alcançou cerca de 250 pessoas. Em parceria com o Hemope, uma campanha resultou em 180 doações de sangue. Já uma atividade realizada no Colégio do Curado reuniu 80 participantes.

Também foram registrados 30 atendimentos em uma ação realizada em parceria com a OAB e outros 20 no Shopping Guararapes.

Entre as iniciativas está ainda o rastreamento e a estratificação do risco de ulceração nos pés de pessoas com diabetes, com foco na prevenção, identificação precoce de fatores de risco e orientação em saúde.

Os resultados apresentados pela instituição refletem a estratégia de integração entre ensino, serviço e comunidade. A proposta é utilizar unidades da rede de saúde e outros espaços do território de Jaboatão como ambientes de formação prática e desenvolvimento de ações voltadas às necessidades da população.

Sobre a Afya

A Afya é um ecossistema de educação e soluções para a prática médica no Brasil. A instituição reúne 37 Instituições de Ensino Superior, sendo 32 com cursos de Medicina, e 25 unidades que oferecem pós-graduação e educação continuada nas áreas médica e de saúde.

Segundo a instituição, são 3.768 vagas e mais de 26 mil alunos formados nos últimos 25 anos.

A Afya também oferece soluções digitais voltadas à aprendizagem e à prática médica, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Em Jaboatão dos Guararapes, além do curso de Medicina, a instituição oferece graduações em Biomedicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia.



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