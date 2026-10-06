Da tentativa de salvar uma vida à chance de salvar outras: tecnologia pode ampliar a doação de órgãos

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Técnica de emergência que tenta salvar pacientes em parada cardíaca também pode preservar órgãos para transplantes e abre nova frente para a medicina

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Tecnologia usada em casos extremos de parada cardíaca mantém a circulação do sangue quando o coração não consegue mais fazê-lo sozinho. Ao criar uma nova janela de tempo para a medicina de emergência, a técnica também pode aumentar as possibilidades de doação de órgãos, um debate que ganhou espaço internacional com a participação de um cirurgião cardíaco de Pernambuco. Entenda como funciona a técnica e por que ela pode mudar o futuro dos transplantes.

Quando o coração para de bater de forma súbita fora do hospital, o tempo se transforma em um adversário. A cada minuto sem circulação sanguínea, diminuem as chances de sobrevivência. Em casos extremos, porém, a medicina dispõe hoje de uma estratégia que vai além da reanimação convencional: a ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea (ECPR, na sigla em inglês).

A técnica conecta rapidamente o paciente a uma máquina de circulação extracorpórea, semelhante à utilizada na ECMO - sigla para o suporte vital avançado que funciona como um coração e pulmão artificiais para pacientes em estado extremamente grave. Sim, o equipamento assume temporariamente as funções do coração e dos pulmões, a fim de manter o sangue circulando pelo organismo.

Criada com uma finalidade essencialmente terapêutica (tentar salvar pacientes em parada cardíaca refratária), a ECPR acabou abrindo outra frente de discussão: o que acontece quando, apesar de todos os esforços, o paciente não sobrevive?

A resposta pode envolver a doação de órgãos. Ao manter a circulação sanguínea por mais tempo, a tecnologia pode preservar tecidos e criar condições para que, em determinados casos, um paciente que evoluir para o óbito se torne um potencial doador.

É uma possibilidade que ainda está sendo estudada, mas que já mobiliza centros de transplante e medicina de emergência em vários países.

Uma tecnologia que cresce, mas ainda enfrenta altas taxas de mortalidade

O uso da ECPR tem aumentado no mundo. Dados da Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) mostram que o número de procedimentos em adultos passou de 86 casos em 2009 para 2.069 em 2022.

O crescimento, porém, ocorre justamente em um dos cenários mais graves da medicina intensiva. A taxa média global de sobrevivência até a alta hospitalar é de 29,5%. Em outras palavras, cerca de sete em cada dez pacientes submetidos à técnica não sobrevivem.

É nesse contexto que surge a discussão sobre o possível impacto da ECPR na medicina de transplantes.

Pernambuco em um debate internacional

O tema esteve entre os assuntos discutidos em Sydney, na Austrália, durante o 31º Congresso Internacional da Sociedade de Transplantes (TTS 2026), realizado em setembro.

O cirurgião cardiovascular Álvaro Perazzo, especialista do Instituto do Coração de Pernambuco (InCor-PE) do Real Hospital Português (RHP), no Recife, participou do evento como palestrante. Ele apresentou uma aula durante uma sessão conjunta da TTS com a Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar.

A discussão partiu de uma pergunta que ajuda a explicar o potencial da tecnologia: se a ECPR consegue manter a circulação de um paciente em estado crítico por mais tempo, ela também pode mudar as condições em que ocorre uma eventual morte e, consequentemente, a possibilidade de doação?

Para Álvaro Perazzo, a principal transformação provocada pela técnica não é apenas biológica. É também logística.

"Estar em Sydney representando o Instituto do Coração de Pernambuco, justamente no ano em que celebramos 35 anos do nosso primeiro transplante cardíaco no Estado, tem um significado especial. É uma oportunidade de mostrar que Pernambuco participa das discussões que estão definindo o futuro do transplante e, ao mesmo tempo, de criar novas conexões para trazer conhecimento, pesquisa e inovação para nossa prática", pontuou Álvaro Perazzo.

O marco regional torna a participação ainda mais simbólica: em 2026, o programa de transplante cardíaco do InCor-PE/RHP completa 35 anos de atuação, iniciada em agosto de 1991.

"Pernambuco participa das discussões que definem o futuro do transplante e, ao mesmo tempo, criam novas conexões para trazer conhecimento, pesquisa e inovação para nossa prática", pontuou Álvaro Perazzo - ACERVO PESSOAL

Quando a tecnologia muda o momento da morte

Um dos pontos apresentados na conferência foi justamente o efeito da ECPR sobre o momento em que ocorre a morte.

Estudos clínicos internacionais, apresentados por Álvaro Perazzo durante a aula ministrada, mostram que a técnica pode reduzir de maneira significativa as mortes que acontecem ainda nas primeiras etapas do atendimento.

No ensaio clínico Inception, realizado na Holanda, 64% dos pacientes submetidos à reanimação tradicional morreram antes mesmo de chegar à unidade de terapia intensiva (UTI). Entre os pacientes submetidos à ECPR, esse índice foi de 19%.

No estudo Prague OHCA, realizado na República Tcheca, a mortalidade precoce caiu de 49% para 9% com a estratégia invasiva.

Isso não significa, porém, que a ECPR transforme esses pacientes automaticamente em sobreviventes ou doadores.

A mortalidade hospitalar final continua elevada, em torno de 80%. O que muda é o intervalo entre a parada cardíaca e a evolução do quadro. Ao manter temporariamente a circulação, a técnica pode evitar a deterioração imediata de tecidos vitais e criar uma oportunidade que não existiria sem o suporte extracorpóreo.

É justamente aí que entra a questão da doação. "A ECPR cria a oportunidade. Se essa oportunidade vai se transformar em uma doação efetiva, é algo decidido fora do circuito da máquina", explicou Álvaro Perazzo.

Os resultados observados em diferentes centros mostram que essa conversão varia bastante. Na Holanda, o estudo Inception registrou aumento na identificação de potenciais doadores para 20%, mas nenhum doador real foi efetivado durante o estudo.

Em Paris, na França, e em Minneapolis, nos Estados Unidos, as taxas de conversão em doadores reais foram de 4% e 9%, respectivamente.

Na República Tcheca, foram 13 doadores aceitos, que resultaram em 36 órgãos transplantados para 34 receptores. Todos os enxertos permaneciam funcionando após um ano.

Já em Milão, na Itália, foi registrada a maior taxa de conversão entre os casos apresentados: 19% dos pacientes submetidos à ECPR tornaram-se doadores, totalizando 58 doadores e 167 órgãos destinados a transplante.

A barreira que não pode ser ultrapassada

Se a tecnologia cria uma nova possibilidade para a doação, ela também impõe um desafio ético fundamental: a perspectiva de conseguir órgãos jamais pode interferir na tentativa de salvar o paciente.

Foi por isso que Álvaro Perazzo destacou, durante a apresentação em Sydney, o conceito de "Muralha Ética" (ethical firewall).

A regra é que a ECPR seja indicada e mantida exclusivamente com intenção terapêutica. Ou seja, a equipe responsável pela emergência e pela UTI deve trabalhar de forma independente dos profissionais envolvidos na captação de órgãos.

A possibilidade de doação só pode ser considerada depois da confirmação formal do óbito ou após uma decisão autônoma de interrupção dos cuidados por futilidade terapêutica.

Em nenhuma circunstância, a possibilidade de doação pode determinar a indicação da ECPR, influenciar a manutenção do suporte ou interferir na definição da morte.

A separação entre as duas decisões é, portanto, um princípio essencial para que a tecnologia possa ser utilizada sem comprometer a confiança na assistência médica e no sistema de transplantes.

Quais órgãos?

Outra questão central é saber quais órgãos conseguem ser preservados depois de uma parada cardíaca grave e do uso da ECPR.

Dados de três grandes coortes ocidentais (Praga, Minneapolis e Monza) reuniram 142 órgãos transplantados provenientes de doadores submetidos à ECPR.

A maior parte foi composta por rins e fígados: 87 rins, 45 fígados, 7 pulmões, 2 pâncreas e 1 coração.

Os números ajudam a dimensionar um dos principais desafios atuais: órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio, especialmente coração e pulmões, ainda apresentam maiores dificuldades de aproveitamento.

Há, porém, experiências que mostram que esse cenário pode ser diferente dependendo das circunstâncias.

No Japão, um registro com 26 doadores em morte encefálica após ECPR resultou em 13 doações de coração. Nesse grupo, todos os pacientes haviam sido retirados com sucesso do suporte extracorpóreo antes do diagnóstico do óbito.

Ainda assim, o transplante cardíaco a partir de doadores submetidos à ECPR terapêutica continua sendo excepcional. No mapeamento da literatura científica mundial até o início de 2024, foram identificados apenas 15 transplantes cardíacos provenientes desse tipo de doador.

Uma possibilidade que ainda precisa ser medida

Os dados apresentados no congresso indicam que a ECPR já demonstrou ser tecnicamente capaz de preservar órgãos e viabilizar doações em determinados cenários.

O próximo desafio é entender quanto essa possibilidade pode efetivamente ampliar o número de doadores em uma escala regional.

A resposta ainda não está definida. Os resultados variam entre centros e países, e o impacto de longo prazo ainda precisa ser medido e validado nos próximos anos.

É justamente nessa fronteira entre emergência, terapia intensiva e transplante que a tecnologia abre uma nova discussão. A ECPR nasceu para tentar recuperar pacientes que estão à beira da morte. Em alguns casos, quando a recuperação não é possível, o mesmo suporte pode ajudar a preservar órgãos que poderão beneficiar outras pessoas.

A tecnologia, portanto, não elimina a corrida contra o tempo, mas muda o que pode acontecer durante essa corrida.