Empreendedorismo na saúde: por que ter o próprio consultório virou tendência entre médicos

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Mais do que conhecimento técnico, o profissional de saúde que decide investir na própria clínica precisa estar alinhado com o mercado

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Abrir uma clínica, estruturar uma equipe, investir em equipamentos e construir uma linha de produção própria agora fazem parte da rotina de um profissional de medicina. É o chamado empreendedorismo médico, que vai para além do atendimento clínico nacional ou plantões e passa para a gestão do próprio negócio.

Habilidades como planejamento, relacionamento e negócios se tornam parte do escopo do médico que deseja uma clínica mais especializada. Sendo assim, atualização e conexões com o setor também se fazem importantes - e é neste cenário que surge a HospitalMed, principal hub de negócios e oportunidades para o setor.

Considerada a maior e mais completa feira de saúde do Norte e Nordeste, o evento reúne fabricantes, distribuidores, empresas de tecnologia, especialistas e profissionais do segmento médico e hospitalar de todo o Brasil entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Evolução no mercado da saúde

O perfil do profissional de saúde está mudando. O cenário mostra que o médico atual está não só atuando exclusivamente como prestador de serviços: ele passa a assumir o papel de gestor do próprio negócio de saúde. Assim, o modelo de clínica resolutiva surge como uma estratégia eficiente para o paciente e rentável para o profissional.

Para Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed, essa mudança acompanha a evolução do mercado de saúde. "Pernambuco vem se destacando como importante polo de saúde do Norte e Nordeste, reunindo profissionais qualificados, empresas, serviços especializados e um ecossistema cada vez mais conectado à inovação. Esse movimento gera oportunidades para novos negócios e estimula investimentos", afirma.

Empreendedorismo médico na prática

HospitalMed acontece entre 21 a 23 de outubro - Divulgação

No Recife, o cirurgião Rafael Barreto é um exemplo da reação do setor ao empreendedorismo. À frente da Excelenza Due, clínica inaugurada em 2024, ele atua como profissional da medicina, mas também administrador e gestor da operação. "Além do olhar como cirurgião, passei a acompanhar todos os detalhes que fazem parte da experiência do paciente: processos, equipe, organização, tecnologia, gestão e funcionamento da estrutura", pontua.

Para o consultório, todos os equipamentos e itens médicos foram adquiridos na HospitalMed - comprovando a influência da feira no setor. Na feira, além do espaço de compra e venda, o público também fica a par de soluções, insights, tecnologias e oportunidades de networking.

HospitalMed 2026

Esta é a 14ª edição da HospitalMed, feira de saúde do Norte e Nordeste, que reúne mais de 300 expositores e 400 marcas no Pernambuco Centro de Convenções. Entre os dias 21 a 23 de outubro, o evento promete reunir mais de 29 mil visitantes.

HospitalMed tem programação com debates e soluções para o setor médico - Divulgação

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a feira reúne exposição de produtos e serviços, conteúdo, tecnologia, networking e oportunidades de negócios, com destaque para iniciativas como o Start Health Innovation, Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC), 10º Fórum Norte/Nordeste de Hotelaria Hospitalar, Fórum Facilities e Inovação, 9º Fórum de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência Hospitalar, o 15º Congresso de Gestão e Saúde, e o Vida60+Expo.

A HospitalMed 2026 conta com patrocínio da Ultramega e iCare; apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Casa Bauducco, Ondunorte e Becker; e apoio institucional da Abimo, SindHospe, Anbiotec Brasil, FBH e Anapre.

Serviço

HospitalMed 2026