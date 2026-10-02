Vestibular de Medicina da FBJ tem inscrições até 7 de outubro
Vestibular acontece em Belo Jardim e tem previsão para o início da turma no primeiro semestre de 2027; investimento foi superior a R$ 6 milhões
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A Faculdade de Belo Jardim (FBJ) está com inscrições abertas para o vestibular do curso de Medicina, com previsão de início da primeira turma no primeiro semestre de 2027. Os candidatos podem se inscrever até 7 de outubro de 2026. A prova será realizada no dia 17 de outubro, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.
A implantação do curso ocorre no ano em que a instituição completa 51 anos de atuação. Segundo a faculdade, foram investidos mais de R$ 6 milhões na estrutura destinada à graduação, incluindo laboratórios e espaços de simulação. A proposta prevê contato progressivo dos estudantes com diferentes áreas da assistência, além de atividades junto à comunidade e aproximação com os serviços públicos de saúde do município.
A estrutura inclui dois blocos de laboratórios, espaços para Ciências Morfofuncionais, práticas funcionais e cirúrgicas, enfermaria e 11 consultórios simulados. A ideia é que os estudantes desenvolvam habilidades nesses ambientes antes do contato direto com pacientes. Segundo o diretor do curso, Ricardo Lima, a formação prática será construída de maneira gradual ao longo da graduação.
“Inicialmente, os estudantes deverão adquirir os conhecimentos científicos e teóricos fundamentais para compreender o funcionamento do organismo humano, as doenças e os princípios da prática médica. Paralelamente, serão desenvolvidas habilidades práticas em ambientes de ensino e simulação, preparando o aluno para que o contato com o paciente aconteça de maneira gradual, segura e responsável”, declara.
A faculdade também prevê uma estrutura próxima ao Hospital Regional que está em construção no município, que servirá como Hospital-Escola. Para Ricardo Lima, a proximidade com o equipamento poderá ampliar os cenários de aprendizagem. “É no hospital que o estudante consegue integrar grande parte dos conhecimentos adquiridos durante sua formação e compreender como funciona a assistência médica em seus diferentes níveis de complexidade”, afirma.
Conforme o diretor, os estudantes poderão acompanhar, de acordo com a estrutura disponível e os convênios estabelecidos, atividades como atendimento ambulatorial, internações, investigação diagnóstica, procedimentos, cirurgias e assistência a pacientes que necessitam de cuidados intensivos.
A proposta também prevê o uso de instrumentos de ensino para complementar as aulas teóricas. Para o vice-diretor Mozart Escobar, outro eixo da graduação será o incentivo à pesquisa e à prevenção de doenças. “Os alunos terão instrumentos de ensino, os mais modernos, que irão complementar as aulas teóricas realizadas em sala. A grande visão de futuro é o foco na pesquisa e prevenção de doenças. Assim, podemos criar novos tratamentos, novas medicações e novas técnicas médicas”, afirma.
Escobar também destaca a possibilidade de formação de estudantes que já vivem na região. “Valorizar o estudante da terra, que não precisará sair do seu domicílio para concluir sua formação profissional em outros locais”, diz.
Formação médica começa com base generalista
O presidente da FBJ, Antônio Habib, explica que a graduação terá uma formação ampla antes da escolha de uma eventual especialidade médica. “A nossa proposta é, primeiro, oferecer uma formação médica ampla. A escolha por uma especialidade acontece posteriormente, após a graduação, por meio da residência médica ou de outras formas de especialização”, comenta.
Habib também aponta a medicina preventiva e a relação com o paciente como aspectos que deverão estar presentes ao longo da graduação. “Desde o início do curso, porém, queremos formar profissionais que compreendam a importância da medicina preventiva e, principalmente, da humanização do atendimento. Isso precisa fazer parte da formação do médico desde os primeiros períodos”, continua.
A proposta pedagógica prevê ainda atividades junto à comunidade e aproximação com os serviços públicos de saúde de Belo Jardim. A faculdade prevê uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para que os alunos acompanhem o funcionamento da rede de Atenção Básica e tenham contato com demandas da população ao longo da graduação.
De acordo com Lindhiane Farias, diretora acadêmica da FBJ, a formação também deverá reunir conhecimentos técnicos, aspectos éticos e a relação entre médico e paciente. “A proposta da FBJ é formar médicos preparados tecnicamente, mas também humanos, éticos e próximos da realidade das pessoas. Desde o início, buscamos integrar teoria e prática, com atenção especial à Atenção Primária e à Saúde da Família, considerando as necessidades de Belo Jardim e de toda a região”, afirma.