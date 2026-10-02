Dia Mundial do Sorriso reforça importância dos cuidados com a saúde bucal

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O Dia Mundial do Sorriso, celebrado anualmente na primeira sexta-feira de outubro, destaca a importância dos cuidados com a saúde bucal. Em 2026, a data é comemorada nesta sexta-feira (2) e reforça a necessidade de manter hábitos que ajudam a prevenir doenças e identificar alterações na boca.

Entre as principais recomendações estão escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, especialmente antes de dormir, utilizar creme dental com flúor, usar fio dental diariamente, evitar o consumo frequente de açúcar, não fumar e manter consultas regulares com o dentista.

Também é importante observar sinais como dor, sensibilidade, sangramento ou alterações na gengiva. Feridas, manchas e outras mudanças persistentes na boca também devem ser avaliadas por um profissional. Ignorar esses sintomas ou adiar o acompanhamento odontológico pode contribuir para o agravamento de problemas de saúde bucal.

De acordo com Carlson Gomes, cirurgião-dentista do SESI, os cuidados devem fazer parte da rotina e não apenas ser reforçados em datas comemorativas.

“A boca pode ser uma porta de entrada para microrganismos e também apresentar infecções e doenças que se relacionam com a saúde do organismo como um todo. Cuidar do sorriso não é apenas cuidar dos dentes, mas também da autoestima, da saúde e da qualidade de vida. É importante realizar a escovação pelo menos três vezes ao dia e fazer consultas ao dentista a cada seis meses”, afirma.

Relação com outras doenças

Ainda segundo o cirurgião-dentista, a saúde bucal pode estar relacionada a outras condições do organismo. Um dos exemplos é a relação de mão dupla entre diabetes e doença periodontal. Doenças cardiovasculares também podem ter relação com problemas de saúde bucal, enquanto infecções na boca podem se agravar quando não recebem o tratamento adequado.

Outro ponto de atenção é o câncer de boca. Entre os fatores de risco estão o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Por isso, alterações persistentes na boca devem ser investigadas por um profissional de saúde.

“A saúde bucal não se resume à limpeza dos dentes e ao ensino da escovação correta. O acompanhamento odontológico também permite identificar alterações e contribuir para o diagnóstico precoce de problemas que exigem atenção”, finaliza Carlson.



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