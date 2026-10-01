Outubro Rosa começa com ação gratuita para diagnóstico do câncer de mama no Recife

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Uma ação gratuita de prevenção e diagnóstico do câncer de mama será realizada neste sábado (3), no Recife, para cerca de 70 mães de crianças atendidas pelo Movimento Pró-Criança. A iniciativa marca o início do Outubro Rosa e vai oferecer avaliação médica, orientações de saúde e exames de imagem sem custo para as participantes.

A ação será realizada das 8h às 14h, na sede do Movimento Pró-Criança, na Rua dos Coelhos, no bairro dos Coelhos, área central da capital. A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Pernambuco (SBM-PE), em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA) e o Movimento Pró-Criança.

O atendimento será individualizado e começará com uma conversa sobre o histórico de saúde da paciente e uma avaliação clínica das mamas. A partir da idade, do histórico familiar e de possíveis alterações identificadas durante a consulta, os médicos vão definir se há necessidade de exames complementares.

A programação começa às 8h, com recepção e café da manhã. Às 9h, haverá um momento de acolhimento e espiritualidade conduzido pelo presidente do Movimento Pró-Criança e pároco da Igreja Madre de Deus, padre Damião Silva. Os atendimentos médicos devem começar por volta das 9h20, em quatro salas, seguindo a ordem das senhas distribuídas.

As participantes que tiverem exames anteriores devem levá-los no dia da ação.

“Queremos chegar justamente à mulher que ainda não conseguiu se priorizar, que enfrenta dificuldade de acesso ou que não teve contato com informação segura sobre a importância do rastreamento. Quando levamos esse cuidado para dentro da comunidade, conseguimos não apenas orientar, mas acolher e criar condições para que ela tenha acesso a exames de qualidade e possa dar continuidade ao cuidado com a própria saúde”, afirma a radiologista e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, Mirela Ávila.

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Exames gratuitos e continuidade do diagnóstico

As mulheres que tiverem indicação para realizar exames receberão um voucher e poderão agendar os procedimentos gratuitamente em uma das quatro unidades do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila: Boa Vista, Pina, Piedade ou Casa Forte. Os exames poderão ser realizados durante os meses de outubro e novembro.

Se os resultados apontarem alguma alteração que exija investigação adicional, a equipe médica do CDLA dará continuidade ao processo diagnóstico sem custos para a paciente. Conforme a necessidade, poderão ser realizados exames complementares, biópsias e análise anatomopatológica.

Nos casos em que houver indicação de acompanhamento especializado ou tratamento, a paciente será encaminhada para a equipe de Mastologia do Hospital Barão de Lucena, para inserção no fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O CDLA e o Movimento Pró-Criança também pretendem acompanhar as pacientes durante o processo para reduzir o risco de interrupção da investigação.

“Não basta dizer à mulher que ela precisa se cuidar. Queremos construir uma rede de apoio que permita que ela faça os exames indicados e, se houver alguma alteração, tenha a investigação conduzida até uma conclusão. Identificar uma lesão em estágio inicial pode fazer uma diferença decisiva nas possibilidades de tratamento”, explica Mirela.

Palestras sobre saúde da mulher

Além dos atendimentos médicos, o auditório do Movimento Pró-Criança receberá palestras sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, sinais de alerta, importância dos exames, alimentação, atividade física, saúde mental e qualidade de vida.

A programação também terá o depoimento de uma mulher sobre a experiência com o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama.

A ação reúne profissionais de diferentes áreas. Pelo Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, participam as radiologistas Mirela Ávila, Amanda Ávila, Patrícia Cravo, Jullyana Mendes, Mariana Falcão e Viviane Medeiros, além da anestesiologista Renata Monteiro e da patologista Luciana Gurgel.

A iniciativa faz parte da campanha de Outubro Rosa de 2026 do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, que tem como conceito “A história mais importante é a sua”. A proposta é incentivar mulheres a incluírem a própria saúde entre as prioridades, especialmente diante das responsabilidades familiares e profissionais.

“Para nós, que fazemos o Movimento Pró-Criança, é uma alegria acolher profissionais de saúde que irão oferecer cuidado também a quem cuida: as mães das nossas crianças. Temos a felicidade de contar com profissionais que vão doar seu tempo e conhecimento para acolher e orientar essas mulheres”, afirma o padre Damião Silva.

Serviço

Ação Outubro Rosa

Data: sábado (3 de outubro de 2026)

Horário: das 8h às 14h

Local: Sede do Movimento Pró-Criança

Endereço: Rua dos Coelhos, 317, bairro dos Coelhos, Recife

Público: mães de crianças atendidas pelo Movimento Pró-Criança

Atendimentos: cerca de 70 mulheres

Inscrições: na secretaria do Movimento Pró-Criança

Valor: gratuito

Realização: Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Pernambuco (SBM-PE), Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA) e Movimento Pró-Criança



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