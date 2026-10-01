Menopausa exige mais do que hormônios: exercício, alimentação e sono ganham mais protagonismo no cuidado
No Congresso Mundial de Menopausa, especialistas destacam hábitos saudáveis para proteção da saúde cardiovascular, massa muscular, sono e bem-estar
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RIO DE JANEIRO - A menopausa pode vir acompanhada de uma série de mudanças que afetam o corpo e a qualidade de vida: calorões, alterações no sono e no humor, mudanças na composição corporal e aumento de fatores de risco cardiovascular. Para muitas mulheres, é uma fase marcada pela sensação de que o corpo já não responde da mesma maneira.
As discussões apresentadas no 20º Congresso Mundial de Menopausa, realizado no Rio de Janeiro até o sábado (3), apontam para um caminho em que o estilo de vida deixa de ser apenas uma recomendação complementar e passa a ocupar um lugar central no cuidado durante essa fase.
Exercício físico, alimentação, sono, saúde mental, expressão artística e conexão social estão entre os temas abordados por especialistas durante o congresso. A mensagem que atravessa diferentes apresentações é a de que pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo podem contribuir para preservar a saúde, a autonomia e a qualidade de vida.
As discussões apresentadas no congresso colocam a menopausa não apenas como uma fase marcada por sintomas e mudanças hormonais, mas também como um momento importante para rever hábitos e prioridades de saúde.
Mais do que buscar uma única solução, como terapia de reposição hormonal, a proposta apresentada pelos especialistas é incorporar diferentes estratégias à rotina de maneira possível, progressiva e sustentável para atravessar a menopausa com mais saúde, autonomia e qualidade de vida.
O treino como parte da prescrição
Durante a conferência Prescrição do estilo de vida: estratégias ativas para promover saúde e bem-estar, o médico ginecologista Peter Chedraui, do Equador, ex-presidente da Sociedade Equatoriana de Menopausa, defendeu que a atividade física seja encarada com a mesma seriedade e critério de uma prescrição medicamentosa.
"O exercício pertence à rotina de cuidados da menopausa. Não há dúvida sobre isso. No entanto, a prescrição deve ser específica, progressiva e, acima de tudo, sustentável a longo prazo", enfatizou.
Segundo as revisões sistemáticas de ensaios clínicos apresentadas, embora o exercício não elimine completamente a frequência dos fogachos, pode reduzir de forma significativa a gravidade desse sintoma tão impactante. A prática também aparece associada à melhora do sono e, consequentemente, a efeitos positivos sobre ansiedade e sintomas depressivos.
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Estudos com mulheres na pós-menopausa que praticaram pilates ou exercícios aeróbicos apontaram melhora na qualidade do sono, com repercussões também sobre o humor.
No campo metabólico, o impacto também foi destacado. A queda do estrogênio altera a composição corporal e reduz a sensibilidade à insulina. O trabalho apresentado por Peter Chedraui apontou que programas de três a quatro meses de exercícios são capazes de reduzir a insulina de jejum e o indicador de resistência à insulina (HOMA-IR), além de promover reduções modestas na pressão arterial e conter marcadores inflamatórios vasculares.
Outro ponto de atenção é a preservação da massa muscular e óssea. Segundo o ginecologista, a perda de força e de massa muscular aumenta o risco de quedas e fraturas e torna o exercício importante não apenas por questões estéticas, mas também para a manutenção da independência ao longo do envelhecimento.
"Precisamos induzir as mulheres a se exercitarem não apenas para 'ficar em forma', mas para fortalecer os músculos e manter a independência à medida que envelhecem", destacou Chedraui.
Uma recomendação de meta semanal
Durante a apresentação, Peter Chedraui também propôs uma meta semanal de atividade física como referência para as mulheres. A sugestão inclui pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana (como caminhada rápida, ciclismo ou dança) ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, além de treino de força em pelo menos dois dias da semana, envolvendo os grandes grupos musculares.
Para quem está começando, o especialista destacou que caminhar, andar de bicicleta ou dançar já são formas de sair da inatividade: mesmo 10 ou 15 minutos de caminhada por dia podem representar um primeiro passo.
O prato que também protege o coração
Se o exercício atua sobre força, condicionamento e metabolismo, a alimentação também ocupa um papel importante na saúde cardiovascular após a menopausa.
A cientista britânica Sarah Berry, especialista em nutrição e professora do King's College London, no Reino Unido, apresentou dados sobre as mudanças na forma como o organismo processa os alimentos após as refeições durante a transição menopausal.
Segundo a pesquisadora, enquanto as mulheres na pós-menopausa apresentam menor risco cardiovascular do que os homens, essa proteção biológica desaparece após a menopausa.
Entre os mecanismos apresentados, estão alterações nos picos de glicose, triglicerídeos e citocinas inflamatórias nas horas seguintes a uma refeição.
Ela também identificou uma "assinatura do microbioma da menopausa", formada por bactérias intestinais associadas a uma maior carga de sintomas e a um perfil metabólico desfavorável.
Para a pesquisadora, mudanças na alimentação podem ter impacto importante na saúde ao longo da vida. "Mudar de uma dieta típica para uma alimentação otimizada pode adicionar quase 10 anos de expectativa de vida. E não é física quântica. Deve-se manter um prato simples: abundância de frutas e vegetais, escolha de grãos integrais e alimentos fermentados, assim como cinco porções de fibras", aconselhou.
Quando música e arte também entram em cena
Outro olhar sobre o estilo de vida foi apresentado pelo médico Seng Bin Ang, pesquisador de Cingapura e membro da Sociedade Internacional de Menopausa (IMS).
Ele apresentou o conceito HARMONY, acrônimo em inglês que reúne sete dimensões: Nutrição Saudável (H), Artes Ativas (A), Sono Restaurador (R), Bem-Estar Mental (M), Atividade Física Contínua (O), Ausência de Substâncias Nocivas (N) e Conexão Social (Y).
Durante a apresentação, o médico chamou atenção para a importância do sono como parte desse conjunto de cuidados.
"Estudos mostram que, se a paciente dorme menos de seis horas por noite, não importa o quanto ela se exercite, o benefício fica comprometido. Antes de mandá-la se exercitar, devemos garantir que ela esteja dormindo bem", afirmou.
Outro destaque foi a diferença entre a apreciação passiva da arte e a participação artística ativa, como cantar em um coral, dançar ou tocar instrumentos. Segundo Seng Bin Ang, essas atividades envolvem redes sensório-motoras do cérebro e estimulam a neuroplasticidade.
*A jornalista faz a cobertura do 20º Congresso Mundial de Menopausa a convite da Bayer