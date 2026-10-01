FOMO: quando acompanhar a vida dos outros faz parecer que a própria está ficando para trás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medo de estar perdendo experiências pode ser alimentado pela comparação social e pelo uso constante das redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Você abre o Instagram e se depara com uma viagem de um conhecido, uma festa de um amigo, uma conquista profissional ou simplesmente pessoas que parecem estar aproveitando a vida.

Em poucos minutos, dezenas de experiências passam pela tela. Mesmo sem desejar exatamente estar em todos aqueles lugares, pode surgir a sensação de que algo está passando batido. É nesse contexto que aparece a FOMO, sigla em inglês para fear of missing out, ou “medo de estar perdendo algo”.

Segundo a psicóloga Beneria Donato, o fenômeno está relacionado não apenas ao uso das redes sociais, mas também à comparação social, à necessidade de pertencimento e à forma como cada pessoa lida com a própria vida e com a aprovação dos outros.

“É aquela sensação de que todo mundo está vivendo algo bom e a gente ficou de fora”, explica.

De acordo com a especialista, a intensidade da FOMO varia entre as pessoas. Insegurança sobre o próprio lugar em um grupo, autoestima muito ligada à aprovação externa e dificuldade para lidar com incertezas podem contribuir para que a sensação seja mais frequente.

A comparação com uma vida que não é mostrada por inteiro

As redes sociais ampliaram a quantidade de informações sobre a rotina das outras pessoas. Antes, para saber como havia sido uma viagem ou uma festa, era necessário conversar com alguém ou encontrar a pessoa. Hoje, diferentes experiências podem aparecer em sequência no feed.

Beneria explica que o problema é que essa comparação acontece entre realidades diferentes. Enquanto a pessoa conhece os próprios dias bons e ruins, o conteúdo publicado por terceiros costuma mostrar apenas momentos selecionados.

“Ninguém posta a terça-feira comum, a discussão no trânsito ou a conta atrasada. Então eu coloco a minha vida inteira, com bastidores, ao lado da vitrine dos outros. Essa comparação sai perdendo antes de começar”, afirma.

A comparação pode acontecer inclusive com pessoas desconhecidas. Um perfil que aparece no feed pode se transformar em uma referência para avaliar a própria vida, mesmo sem existir qualquer relação direta com aquela pessoa.

“Eu conheço a minha história completa: os dias comuns, as dificuldades, os projetos que não andaram. Do outro lado, vejo só os melhores momentos, escolhidos e muitas vezes editados. Aí a conclusão vem rápida: ‘a minha vida está parada’. Na maioria das vezes, ela apenas está sendo comparada com o material de divulgação da vida de outra pessoa”, explica a psicóloga.

Quando acompanhar vira uma necessidade

A FOMO também pode aparecer no comportamento de checar repetidamente notificações, mensagens e publicações. Para algumas pessoas, checar o celular funciona como uma tentativa de diminuir a sensação de estar por fora. O alívio, porém, pode ser passageiro.

Segundo Beneria, esse processo pode formar um ciclo: a pessoa verifica o celular para diminuir a ansiedade, encontra novas informações sobre o que outras pessoas estão fazendo, sente novamente que pode estar perdendo algo e volta a conferir a tela.

“Cada checagem traz um alívio rápido, e esse alívio reforça o hábito. O comportamento que promete tranquilidade mantém a ansiedade ativa”, afirma.

A psicóloga relata que esse comportamento pode chegar ao ponto de interferir no descanso. Em um dos casos acompanhados por ela, uma paciente passou a verificar mensagens, e-mails e publicações constantemente e sentia dificuldade de desligar a mente à noite.

“Ela dizia que descansar dava a sensação de estar atrasada”, conta Beneria. Durante o acompanhamento, o trabalho envolveu identificar o pensamento que estava por trás da checagem, a ideia de que, se não acompanhasse tudo, ficaria para trás, e testar períodos sem acessar as redes.

O momento presente também pode ser afetado

Outro efeito da FOMO é a dificuldade de aproveitar uma experiência que já está acontecendo. A pessoa pode estar em um jantar, uma viagem ou um encontro com amigos e, ao mesmo tempo, acompanhar pelo celular o que acontece em outros lugares.

Para Beneria, o problema está no deslocamento da atenção.

“O corpo fica em uma experiência e a mente em outra. A atenção é um recurso limitado: quanto mais dela vai para o que os outros fazem, menos sobra para o que acontece comigo.”

Em outro caso relatado pela especialista, uma paciente percebeu esse conflito durante um jantar de família. Apesar de estar fisicamente presente, ela acompanhava grupos de mensagens e novidades relacionadas ao trabalho.

A situação, segundo a psicóloga, mostra como a preocupação em não perder informações pode fazer com que a pessoa deixe de participar plenamente da experiência que escolheu viver.

Nem toda vontade de participar é FOMO

Querer ir a uma festa, encontrar amigos ou participar de uma viagem não significa, por si só, que uma pessoa esteja vivenciando FOMO. A diferença está na relação com a ausência.

“Querer ir a um evento porque ele tem significado para mim é saudável e humano”, afirma Beneria. A sensação se torna um problema quando não participar passa a ser encarado como uma ameaça.

Nesse caso, pensamentos como “se eu não for, vou perder algo importante” ou “vão se divertir sem mim” podem substituir uma vontade genuína de participar. “Uma vida com escolhas inclui abrir mão de algumas coisas”, resume a psicóloga.

Redes sociais e bem-estar

A relação entre uso de redes sociais e bem-estar também aparece em pesquisas recentes. Segundo o Relatório Mundial da Felicidade 2026, elaborado pela Universidade de Oxford, Gallup e Organização das Nações Unidas (ONU), adolescentes de 15 anos de 50 países que utilizam redes sociais por menos de uma hora por dia apresentaram níveis de bem-estar superiores aos de quem não utiliza as plataformas. A média de uso entre os adolescentes analisados foi de 2,5 horas diárias.

O relatório também aponta diferenças de acordo com o tipo de plataforma. Redes baseadas em algoritmos e conteúdo visual, como Instagram e TikTok, aparecem associadas a níveis menores de bem-estar, enquanto plataformas voltadas à conexão entre pessoas, como o WhatsApp, apresentam associação positiva. Os dados incluem o Brasil.

Ainda de acordo com dados do PISA citados no relatório, adolescentes que passam mais de sete horas por dia nas redes apresentam níveis de bem-estar menores do que aqueles que utilizam as plataformas por menos de uma hora.

Para Beneria, porém, observar apenas o tempo de tela não é suficiente para entender a relação entre redes sociais e saúde mental.

“O que mais me interessa no consultório vai além das horas de tela: o que a pessoa vive enquanto está ali. Ela se diverte e se conecta, ou fica monitorando a vida dos outros porque sente que precisa acompanhar tudo?”, questiona.

Como reduzir a FOMO sem abandonar as redes

Deixar completamente as redes sociais não é a única possibilidade para quem percebe esse tipo de comportamento. A psicóloga recomenda desenvolver uma relação mais consciente com as plataformas e observar o motivo que leva a pessoa a acessá-las.

Uma pergunta pode ajudar nesse processo: “Estou entrando aqui porque quero ou porque estou com medo de perder alguma coisa?”

Também podem ser adotadas medidas práticas, como deixar o celular fora do alcance durante o sono, as refeições e os estudos, além de selecionar melhor os perfis acompanhados e reduzir conteúdos que provocam comparação constante.

Beneria também destaca a importância de manter atividades e relações fora das telas, como amizades presenciais, atividade física, projetos pessoais e momentos de descanso.

“Quem tem uma vida cheia de significado sente menos necessidade de conferir a dos outros”, afirma.

Quando procurar ajuda

Sentir FOMO ocasionalmente é uma experiência comum. O sinal de alerta aparece quando a sensação passa a interferir no cotidiano.

De acordo com Beneria, é importante observar comportamentos como checagem compulsiva do celular, perda de sono para acompanhar as redes, dificuldade de concentração, ansiedade intensa ao ficar sem saber o que outras pessoas estão fazendo e redução do aproveitamento de encontros presenciais.

Também merece atenção quando a pessoa começa a abandonar atividades importantes para si para acompanhar a vida alheia.

“Quando o padrão começa a interferir no sono, nas relações e no bem-estar, é hora de olhar com cuidado e buscar ajuda profissional. A psicoterapia ajuda a pessoa a voltar para a própria vida”, afirma.

A FOMO, portanto, não está necessariamente em querer participar de uma experiência. O problema pode surgir quando a vida dos outros passa a funcionar como medida para avaliar a própria. Nesse cenário, reconhecer o que realmente importa e aceitar que nem tudo precisa ser acompanhado pode ser parte do caminho para recuperar a atenção sobre a própria rotina.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo