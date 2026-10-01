Canetinhas podem ajudar no lipedema? Estudos investigam efeitos sobre dor e inchaço

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Tirzepatida pode ajudar quando há obesidade ou alterações metabólicas, mas ainda não há comprovação de ação direta contra o lipedema

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As chamadas “canetinhas” para perda de peso passaram a ser investigadas também em pacientes com lipedema, uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de tecido adiposo, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. Estudos e relatos iniciais apontam possíveis melhorias em sintomas como dor, inchaço e limitações funcionais, mas as evidências ainda são insuficientes para considerar esses medicamentos um tratamento específico para a doença.

O lipedema pode provocar dor, sensibilidade ao toque, sensação de peso, edema e facilidade para o surgimento de hematomas. Por envolver o tecido adiposo, a condição pode ser confundida com obesidade ou associada a ela. No entanto, as duas situações não são equivalentes.

“O primeiro ponto é entender que lipedema e obesidade não são a mesma coisa. Uma paciente pode ter lipedema sem ter obesidade e também pode apresentar as duas condições ao mesmo tempo. Quando há excesso de peso ou alterações metabólicas associadas, a redução do peso pode trazer benefícios importantes para a saúde e até repercutir na intensidade de alguns sintomas, mas isso não significa que estamos tratando diretamente o lipedema”, explica o cirurgião vascular e endovascular Nelson Coutinho, especialista em medicina regenerativa e lipedema.

O que as pesquisas indicam

A tirzepatida atua nos receptores de GIP e GLP-1, contribuindo para o controle glicêmico, o aumento da saciedade e a perda de peso. Com a ampliação do uso desses medicamentos, pesquisadores passaram a investigar se eles também poderiam produzir efeitos sobre sintomas ou mecanismos associados ao lipedema.

Um relato de caso publicado em 2025 descreveu melhora significativa da dor em uma paciente com lipedema que utilizou tirzepatida. Outro levantamento, com mais de 2,7 mil mulheres, identificou relatos de melhora na dor, no inchaço e nas limitações funcionais entre pacientes que utilizaram medicamentos relacionados às vias de GLP-1 e GIP.

Apesar dos resultados, os estudos disponíveis ainda apresentam limitações. Relatos de caso e pesquisas observacionais podem levantar hipóteses, mas não são suficientes para estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Também permanece a dúvida sobre quanto das possíveis melhorias estaria relacionado à perda de peso e quanto poderia decorrer de outros efeitos dos medicamentos.

“São dados que merecem atenção porque podem abrir caminhos para novas pesquisas, mas precisamos ter cuidado para não transformar uma hipótese promissora em uma indicação estabelecida. Ainda são necessários estudos clínicos mais robustos, com acompanhamento adequado das pacientes, para entender se existe realmente uma ação específica desses medicamentos sobre os mecanismos envolvidos no lipedema”, afirma Coutinho.

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Medicamento não substitui diagnóstico

A popularização das canetinhas também preocupa especialistas pelo risco de automedicação e pelo uso do medicamento como uma solução para alterações nas pernas, dor ou inchaço sem investigação adequada.

“Não é porque uma mulher tem dificuldade para perder gordura nas pernas que necessariamente tem lipedema. Da mesma forma, receber o diagnóstico não significa que ela precise usar uma canetinha. O tratamento começa por uma avaliação clínica cuidadosa, porque precisamos entender o estágio da doença, os sintomas, a composição corporal e se existem outras condições associadas”, explica o especialista.

Quando existe indicação clínica para o uso da tirzepatida, como em casos de obesidade ou determinadas alterações metabólicas, a evolução dos sintomas do lipedema pode ser acompanhada durante o tratamento. Isso, porém, é diferente de prescrever o medicamento especificamente para tratar ou eliminar a doença.

A perda rápida de peso também exige acompanhamento profissional. A redução acentuada da ingestão alimentar pode dificultar o consumo adequado de proteínas e outros nutrientes e favorecer a perda de massa muscular. Náuseas, desconforto gastrointestinal e saciedade precoce também estão entre os efeitos que precisam ser considerados.

Tratamento vai além da perda de peso

A discussão sobre as canetinhas também reforça que o tratamento do lipedema não deve ser reduzido ao emagrecimento. A abordagem pode envolver acompanhamento médico, nutricional e fisioterapêutico, além de atividade física adaptada e medidas para controle dos sintomas. Terapias compressivas também podem ser indicadas conforme a avaliação de cada paciente.

“O objetivo não é simplesmente fazer a paciente perder quilos. Precisamos olhar para dor, edema, mobilidade, qualidade de vida, composição corporal e para as características individuais da doença. Duas mulheres com lipedema podem chegar ao consultório com necessidades completamente diferentes”, afirma Coutinho.

A atividade física pode contribuir para a manutenção da massa muscular, a mobilidade e a saúde metabólica, mas deve levar em conta as limitações provocadas pela dor e pela sensação de peso nos membros. Na alimentação, estratégias muito restritivas também podem ser difíceis de manter e comprometer a preservação muscular.

Para o especialista, os estudos sobre medicamentos que atuam nas vias de GLP-1 e GIP são relevantes, mas ainda não permitem estabelecer a tirzepatida como tratamento do lipedema.

“É natural que exista expectativa em torno de medicamentos que vêm apresentando resultados importantes em outras condições. No lipedema, precisamos acompanhar essas pesquisas com interesse, mas também com responsabilidade. Hoje, não podemos dizer que a tirzepatida cura ou elimina o lipedema. O que podemos fazer é avaliar cada paciente de forma individualizada e utilizar as ferramentas que tenham indicação e respaldo científico para aquele caso”, conclui.



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