Ministério da Saúde atualiza regras para doação de sangue; veja o que muda

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Entre as mudanças estão o fim da idade máxima para doadores regulares e novos prazos para quem fez tatuagem ou passou por procedimentos

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O Ministério da Saúde mudou as regras para doação de sangue no Brasil a partir de outubro. As novas normas reduzem o tempo de espera após alguns procedimentos, ampliam os exames de segurança na triagem e permitem que doadores regulares continuem doando depois dos 70 anos, desde que estejam aptos.

Idade dos doadores

A nova regra elimina a idade máxima para quem já é doador regular. Pessoas com mais de 70 anos poderão continuar doando, desde que estejam em boas condições de saúde e sejam consideradas aptas na avaliação clínica. Também devem ser respeitados os intervalos e a frequência de doação definidos para cada faixa etária.

Para novos doadores, continuam valendo os critérios de idade estabelecidos para a primeira doação.

Prazos após procedimentos

Também foram reduzidos alguns períodos de espera para a doação, como o prazo após endoscopia ou uso de anabolizantes sem prescrição médica, que passa de seis para quatro meses.

Para tatuagem, maquiagem definitiva, aplicação de botox, preenchimentos e microagulhamento, o intervalo passa a ser de sete dias quando o procedimento for realizado em local que cumpra as normas de segurança. Para isso, é necessário comprovar que o estabelecimento tem alvará de funcionamento e que o procedimento foi feito lá.

Caso não for possível comprovar essas condições, o prazo é de quatro meses. No caso de piercing oral ou genital, a doação poderá ser feita quatro meses depois.

A norma também amplia de cinco para até sete dias a validade das plaquetas, desde que sejam adotados controles de qualidade. A medida pode reduzir perdas e aumentar a disponibilidade do componente, utilizado principalmente por pacientes com câncer, em quimioterapia, doenças hematológicas ou que precisam de transfusões frequentes.

Veja a reportagem da TV Jornal

Triagem terá teste obrigatório para malária

Uma das principais mudanças está na triagem. O Brasil passará a exigir a testagem para malária em 100% dos exames de triagem de doadores. Segundo o Ministério da Saúde, o país será o primeiro do mundo a adotar a medida.

O teste será feito pelo NAT Plus, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), que já identifica HIV e os vírus das hepatites B e C. O exame passará a detectar também o parasita causador da malária.

Outra alteração reduz de até 12 meses para 30 dias o período de impedimento para pessoas que viajaram para municípios considerados endêmicos ou tiveram exposição em áreas de mata ou floresta.

Quando as novas regras entram em vigor?

As mudanças estão previstas na Portaria GM/MS nº 11.685/2026, publicada em 3 de julho, e passam a valer 90 dias depois da publicação, em outubro.

Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado e alimentado e apresentar documento oficial com foto. Pessoas a partir de 16 anos podem doar com autorização do responsável. A aptidão final é definida durante a triagem no hemocentro.

Em 2025, o Sistema Único de Saúde registrou 3.264.138 coletas de sangue, com taxa de 15,29 doações para cada mil habitantes, a maior desde o período da pandemia.

Assista ao videocast Uma por Uma: mulheres vivem o esporte, mas não sem enfrentar barreiras crônicas da sociedade