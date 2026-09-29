Obras do Centro de Diagnóstico por Imagem são iniciadas e devem ser concluídas em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com investimento de mais de R$ 36 milhões, o serviço está localizado na Avenida Dantas Barreto e terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Foram iniciadas as obras de construção do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), um serviço que ofertará diversos exames para apoio ao diagnóstico. A Ordem de Serviço foi assinada nesta terça-feira (29) e a previsão é de que o Centro já esteja funcionando no segundo semestre de 2027.

Com recursos do Tesouro Municipal, o investimento feito totaliza R$ 36.015.925,31, somando os custos com desapropriação do terreno, obra de construção e compra de equipamentos e mobília.

Localizado na Avenida Dantas Barreto, número 514, no bairro de Santo Antônio, o CDI terá 12 salas de ultrassonografia, duas de raio-x, uma de ressonância magnética e uma de mamografia.

O serviço terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames de imagens, sendo eles: ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, espirometria, Holter/Mapa, videolaringoscopia e nasofibroscopia.

A unidade também conta com uma equipe formada por profissionais de áreas como Anestesiologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Radiologia, Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, assim como técnicos e corpo administrativo.

Além dos exames, os usuários receberão também o laudo médico, auxiliando e agilizando o tratamento em sua unidade de referência.

O acesso aos exames do CDI se dará por meio de encaminhamento feito por unidades da Atenção Básica, policlínicas e hospitais do município, através da Central de Regulação.