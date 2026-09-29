Obras do Centro de Diagnóstico por Imagem são iniciadas e devem ser concluídas em 2027
Com investimento de mais de R$ 36 milhões, o serviço está localizado na Avenida Dantas Barreto e terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames
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Foram iniciadas as obras de construção do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), um serviço que ofertará diversos exames para apoio ao diagnóstico. A Ordem de Serviço foi assinada nesta terça-feira (29) e a previsão é de que o Centro já esteja funcionando no segundo semestre de 2027.
Com recursos do Tesouro Municipal, o investimento feito totaliza R$ 36.015.925,31, somando os custos com desapropriação do terreno, obra de construção e compra de equipamentos e mobília.
Localizado na Avenida Dantas Barreto, número 514, no bairro de Santo Antônio, o CDI terá 12 salas de ultrassonografia, duas de raio-x, uma de ressonância magnética e uma de mamografia.
O serviço terá capacidade para realizar cerca de 275 mil exames de imagens, sendo eles: ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, espirometria, Holter/Mapa, videolaringoscopia e nasofibroscopia.
A unidade também conta com uma equipe formada por profissionais de áreas como Anestesiologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Radiologia, Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, assim como técnicos e corpo administrativo.
Além dos exames, os usuários receberão também o laudo médico, auxiliando e agilizando o tratamento em sua unidade de referência.
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O acesso aos exames do CDI se dará por meio de encaminhamento feito por unidades da Atenção Básica, policlínicas e hospitais do município, através da Central de Regulação.