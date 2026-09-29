Canetas emagrecedoras podem chegar ao SUS com até 90% de desconto

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Ministério da Saúde estima orçamento de R$ 1,5 bilhão por ano para incorporar medicamentos contra obesidade e ampliar o acesso gratuito à população

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As chamadas canetas emagrecedoras podem ganhar espaço no Sistema Único de Saúde (SUS). Após uma redução de cerca de 70% nos preços nas farmácias em menos de um ano, o Ministério da Saúde avalia incorporar medicamentos utilizados no tratamento da obesidade à rede pública. A estimativa inicial é de um orçamento de aproximadamente R$ 1,5 bilhão por ano, com possibilidade de reduzir em 80% a 90% os custos de aquisição por meio das compras em escala e da produção nacional.

Segundo o Ministério da Saúde, medidas adotadas desde 2025 contribuíram para ampliar a oferta dos medicamentos e criar condições para a avaliação da incorporação ao SUS. Entre elas estão ações relacionadas à produção nacional e ao registro de novos produtos no país.

“Fizemos uma série de ações que favorecem um novo cenário. Barramos a tentativa de prorrogação da patente, viabilizamos a produção nacional e chamamos fabricantes a registrar novos produtos no país. Conseguimos ampliar o acesso. Deixou de ser só para ricos”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A ampliação da concorrência também contribuiu para a redução dos preços. Após um chamamento realizado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 16 novos produtos foram registrados em 2026, entre genéricos e similares. Pelo menos quatro deles são produzidos no Brasil.

De acordo com dados da Anvisa, o número de pessoas que utilizam canetas emagrecedoras passou de aproximadamente 400 mil para mais de 750 mil por mês.

Redução dos preços

Para o Ministério da Saúde, o aumento da concorrência, a produção nacional e a maior variedade de medicamentos disponíveis criaram condições para ampliar o acesso também pela rede pública.

“Na farmácia, o preço já está 70% mais barato. Quando você pensa na escala de compras do SUS, com produção local, isso nos traz a possibilidade de uma redução de 80% a 90% do preço. Estamos projetando que, a um custo de R$ 1,5 bilhão ao ano, a gente consegue trazer esses produtos e incorporar no SUS”, afirma Padilha.

Nesta semana, o Ministério da Saúde apresentou um pedido de avaliação dos medicamentos à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), responsável por analisar a incorporação de novas tecnologias ao sistema público.

O ministro afirma que a eventual incorporação deve ser considerada dentro de uma estratégia mais ampla de tratamento da obesidade, e não apenas como uma alternativa para perda de peso.

“Quando a gente fala em incorporar ao SUS, não estamos falando de incorporar um milagre estético. Estamos falando de incorporar uma medicação que, combinada com outras ações de alimentação e atividade física, certamente poderá ter um impacto muito positivo, inclusive nos custos do sistema de saúde. Vai reduzir o volume de cirurgias bariátricas, de internações por doenças cardiovasculares e de internações por recidiva de câncer, por exemplo”, destaca.

Diretriz internacional

A iniciativa também está alinhada às recomendações recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre terapias baseadas em GLP-1 utilizadas no tratamento da obesidade.

A entidade defende que esses medicamentos sejam utilizados como parte de estratégias mais amplas de cuidado, associadas à alimentação saudável, à prática de atividade física e a outras ações de saúde pública. A OMS também destaca a necessidade de ampliar o acesso e reduzir os preços dessas terapias.

Além dos medicamentos, o Ministério da Saúde aponta a ampliação de ações de prevenção e promoção da saúde como parte da estratégia de enfrentamento da obesidade.

“No final do ano passado, lançamos a nova portaria da Academia da Saúde, que prevê chegar a quase 2 mil unidades, com novo investimento não só para compra de equipamento, mas para a contratação de nutricionista, educador físico, fisioterapeuta. O Ministério colocou esses recursos, os municípios aderiram, a gente criou um outro ambiente no SUS para esse enfrentamento”, destaca Padilha.

As atividades da Academia da Saúde passaram de 331,6 mil, em 2022, para 492,1 mil, em 2025, um aumento de 48,5%. A política prevê 582 novos estabelecimentos credenciados em 448 municípios de todas as regiões do país, com investimentos de R$ 80,7 milhões.

Integrada à Atenção Primária à Saúde, a Academia da Saúde oferece atividades físicas e outras ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado nos territórios.



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