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Saúde e Bem-estar | Notícia

Evento no Recife reúne especialistas para debater saúde mental, corpo e sociedade

Encontro reúne especialistas entre 29 de setembro e 1º de outubro no RioMar Eventos; as inscrições abertas custam a partir de R$ 50

Por JC Publicado em 28/09/2026 às 14:06
Seminário de Saúde Sesc-PE
Seminário de Saúde Sesc-PE - Divulgação/Sesc

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O Sesc Pernambuco promove o II Seminário de Saúde entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, no RioMar Eventos, situado no Piso L3 do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina. Sob o tema "Saúde Integral 360º - Corpo, Mente e Sociedade em Conexão", a iniciativa busca debater o cuidado preventivo de forma integrada, unindo fatores biológicos, psicológicos e sociais.

A estimativa da organização é reunir cerca de 700 participantes, entre profissionais da área, acadêmicos e estudantes. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 50.

“É fundamental a discussão da saúde a partir da integração entre dimensões física, mental e social e considerar fatores como condições e relações sociais e contexto emocional como parte do cuidado, ao lado dos aspectos clínicos e biológicos”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

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Debates sobre estilo de vida e impacto digital

A programação reúne cerca de dez atividades, além de sessões de apresentação de trabalhos científicos. O ciclo de palestras aborda temas que variam de práticas do cotidiano até os efeitos das novas tecnologias no bem-estar da população.

Entre os tópicos centrais previstos nas mesas de debate estão:

  • Gestão emocional e qualidade de vida: análises sobre escolhas diárias, movimento físico e o uso da dança como instrumento de saúde.
  • Sono e maternidade: painéis focados nos pilares do repouso biológico, cuidados no período gestacional e suporte à amamentação.
  • Saúde mental na era da hiperconexão: reflexões fundamentadas na neurociência sobre os impactos do uso contínuo de telas e redes digitais.
  • Diversidade e saúde reprodutiva: discussões sobre atenção à saúde indígena e aspectos comportamentais da reprodução humana.

Palestrantes e cronograma das sessões

A abertura oficial ocorre na terça-feira (29), com credenciamento às 16h. A conferência inaugural será realizada às 20h pela jornalista e escritora Daiana Garbin, abordando o gerenciamento emocional no ambiente contemporâneo.

No segundo dia (30), as atividades começam às 9h30 com debates sobre movimento e qualidade de vida, conduzidos pelos pesquisadores Cristianne Tomasi e André Vitor Brandão. Na sequência, o especialista Marco Túllio de Melo palestra sobre a relevância do sono.

À tarde, o cronograma traz painéis sobre maternidade, apresentados por Nayra Karoline Neco e Pedrita Albuquerque, e a apresentação do médico João Paulo Costa Braga sobre saúde mental e tecnologia. O encerramento da data fica a cargo da médica pediatra Ana Escobar.

A etapa final do seminário, em 1º de outubro, conta com apresentações do especialista em saúde indígena Edinaldo dos Santos Rodrigues e da psicóloga clínica Magda Campos, além de conferência encabeçada pelo palestrante Rossandro Klinjey.

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