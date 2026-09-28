Evento no Recife reúne especialistas para debater saúde mental, corpo e sociedade
Encontro reúne especialistas entre 29 de setembro e 1º de outubro no RioMar Eventos; as inscrições abertas custam a partir de R$ 50
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O Sesc Pernambuco promove o II Seminário de Saúde entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, no RioMar Eventos, situado no Piso L3 do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina. Sob o tema "Saúde Integral 360º - Corpo, Mente e Sociedade em Conexão", a iniciativa busca debater o cuidado preventivo de forma integrada, unindo fatores biológicos, psicológicos e sociais.
A estimativa da organização é reunir cerca de 700 participantes, entre profissionais da área, acadêmicos e estudantes. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 50.
“É fundamental a discussão da saúde a partir da integração entre dimensões física, mental e social e considerar fatores como condições e relações sociais e contexto emocional como parte do cuidado, ao lado dos aspectos clínicos e biológicos”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.
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Debates sobre estilo de vida e impacto digital
A programação reúne cerca de dez atividades, além de sessões de apresentação de trabalhos científicos. O ciclo de palestras aborda temas que variam de práticas do cotidiano até os efeitos das novas tecnologias no bem-estar da população.
Entre os tópicos centrais previstos nas mesas de debate estão:
- Gestão emocional e qualidade de vida: análises sobre escolhas diárias, movimento físico e o uso da dança como instrumento de saúde.
- Sono e maternidade: painéis focados nos pilares do repouso biológico, cuidados no período gestacional e suporte à amamentação.
- Saúde mental na era da hiperconexão: reflexões fundamentadas na neurociência sobre os impactos do uso contínuo de telas e redes digitais.
- Diversidade e saúde reprodutiva: discussões sobre atenção à saúde indígena e aspectos comportamentais da reprodução humana.
Palestrantes e cronograma das sessões
A abertura oficial ocorre na terça-feira (29), com credenciamento às 16h. A conferência inaugural será realizada às 20h pela jornalista e escritora Daiana Garbin, abordando o gerenciamento emocional no ambiente contemporâneo.
No segundo dia (30), as atividades começam às 9h30 com debates sobre movimento e qualidade de vida, conduzidos pelos pesquisadores Cristianne Tomasi e André Vitor Brandão. Na sequência, o especialista Marco Túllio de Melo palestra sobre a relevância do sono.
À tarde, o cronograma traz painéis sobre maternidade, apresentados por Nayra Karoline Neco e Pedrita Albuquerque, e a apresentação do médico João Paulo Costa Braga sobre saúde mental e tecnologia. O encerramento da data fica a cargo da médica pediatra Ana Escobar.
A etapa final do seminário, em 1º de outubro, conta com apresentações do especialista em saúde indígena Edinaldo dos Santos Rodrigues e da psicóloga clínica Magda Campos, além de conferência encabeçada pelo palestrante Rossandro Klinjey.