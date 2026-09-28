Evento no Recife reúne especialistas para debater saúde mental, corpo e sociedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro reúne especialistas entre 29 de setembro e 1º de outubro no RioMar Eventos; as inscrições abertas custam a partir de R$ 50

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O Sesc Pernambuco promove o II Seminário de Saúde entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, no RioMar Eventos, situado no Piso L3 do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina. Sob o tema "Saúde Integral 360º - Corpo, Mente e Sociedade em Conexão", a iniciativa busca debater o cuidado preventivo de forma integrada, unindo fatores biológicos, psicológicos e sociais.

A estimativa da organização é reunir cerca de 700 participantes, entre profissionais da área, acadêmicos e estudantes. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento, com valores a partir de R$ 50.

“É fundamental a discussão da saúde a partir da integração entre dimensões física, mental e social e considerar fatores como condições e relações sociais e contexto emocional como parte do cuidado, ao lado dos aspectos clínicos e biológicos”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

Debates sobre estilo de vida e impacto digital

A programação reúne cerca de dez atividades, além de sessões de apresentação de trabalhos científicos. O ciclo de palestras aborda temas que variam de práticas do cotidiano até os efeitos das novas tecnologias no bem-estar da população.

Entre os tópicos centrais previstos nas mesas de debate estão:

Gestão emocional e qualidade de vida: análises sobre escolhas diárias, movimento físico e o uso da dança como instrumento de saúde.

análises sobre escolhas diárias, movimento físico e o uso da dança como instrumento de saúde. Sono e maternidade: painéis focados nos pilares do repouso biológico, cuidados no período gestacional e suporte à amamentação.

painéis focados nos pilares do repouso biológico, cuidados no período gestacional e suporte à amamentação. Saúde mental na era da hiperconexão: reflexões fundamentadas na neurociência sobre os impactos do uso contínuo de telas e redes digitais.

reflexões fundamentadas na neurociência sobre os impactos do uso contínuo de telas e redes digitais. Diversidade e saúde reprodutiva: discussões sobre atenção à saúde indígena e aspectos comportamentais da reprodução humana.

Palestrantes e cronograma das sessões

A abertura oficial ocorre na terça-feira (29), com credenciamento às 16h. A conferência inaugural será realizada às 20h pela jornalista e escritora Daiana Garbin, abordando o gerenciamento emocional no ambiente contemporâneo.

No segundo dia (30), as atividades começam às 9h30 com debates sobre movimento e qualidade de vida, conduzidos pelos pesquisadores Cristianne Tomasi e André Vitor Brandão. Na sequência, o especialista Marco Túllio de Melo palestra sobre a relevância do sono.

À tarde, o cronograma traz painéis sobre maternidade, apresentados por Nayra Karoline Neco e Pedrita Albuquerque, e a apresentação do médico João Paulo Costa Braga sobre saúde mental e tecnologia. O encerramento da data fica a cargo da médica pediatra Ana Escobar.

A etapa final do seminário, em 1º de outubro, conta com apresentações do especialista em saúde indígena Edinaldo dos Santos Rodrigues e da psicóloga clínica Magda Campos, além de conferência encabeçada pelo palestrante Rossandro Klinjey.