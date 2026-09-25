Carretas da Mulher Pernambucana chegam a todos os municípios de Pernambuco e ampliam acesso à saúde

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Unidades móveis ultrapassam 140 mil atendimentos e levam exames, consultas e acompanhamento para mais perto das mulheres

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O acesso a exames e consultas especializadas pode envolver longos deslocamentos e mudanças na rotina de trabalho e da família. Para aproximar esses serviços das mulheres pernambucanas, quatro unidades móveis da Carreta da Mulher Pernambucana percorrem diferentes regiões do Estado desde maio de 2025, oferecendo exames, consultas e procedimentos voltados à prevenção, ao diagnóstico e ao acompanhamento dos cânceres de mama e do colo do útero.

Coordenada e executada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a iniciativa alcançou, nesta semana, todos os municípios de Pernambuco. A marca foi registrada com a chegada das carretas a Santa Maria do Cambucá, no Agreste. Desde o início da estratégia, foram realizados 140.002 atendimentos.

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Mulheres atendidas

Entre as mulheres atendidas está Dayse, de 37 anos, que aguardava havia dois anos por uma ultrassonografia das mamas. O exame foi realizado em fevereiro deste ano pela unidade móvel.

“Meu nome é Dayse, tenho 37 anos e faz dois anos que espero por uma ultrassom mamária. Hoje eu consegui fazer através da carreta. Já fui para o ginecologista, mostrei os resultados dos meus exames, que não estava conseguindo no posto de saúde. Agora vou para o mastologista. O trabalho é excelente e ajuda muitas mulheres a prevenir o câncer”, afirmou.

A presença das unidades móveis permite que mulheres que precisariam se deslocar para centros urbanos tenham acesso a parte dos serviços especializados mais perto de onde moram. Foi o que ocorreu com Ângela Fernandes, de 58 anos, moradora da Imbiribeira, no Recife, que realizou exames na unidade.

“É muito importante poder fazer estes exames sem precisar sair de madrugada para ir para o hospital e pegar ficha. É bom a gente se cuidar e ver o que está acontecendo com a gente”, contou.

Entre os serviços oferecidos, a mamografia concentra o maior número de atendimentos, com 72.247 exames realizados. Também foram contabilizados 26.159 ultrassonografias das mamas, 25.016 consultas com ginecologista, 6.252 exames citopatológicos e 3.579 teleconsultas com mastologista.

A assistência também inclui procedimentos complementares para os casos em que são identificadas alterações que precisam de investigação. Nesse período, foram realizadas 2.301 ultrassonografias de axila unilateral, 2.186 colposcopias, 1.631 biópsias de mama guiadas por ultrassonografia e 553 biópsias do colo do útero. A estrutura ainda contabiliza 69 ultrassonografias mamárias bilaterais e nove core biópsias de gânglio linfático.

“A presença das unidades móveis contribui para aproximar a oferta de exames e consultas da população e para fortalecer a integração entre a identificação de possíveis alterações, a investigação diagnóstica e o encaminhamento para continuidade do cuidado na rede de saúde”, destaca a diretora de Linhas de Cuidados Assistenciais da SES-PE, Ana Paula Lucena.

Quando uma alteração é identificada, a usuária pode ser acompanhada por meio da navegação em saúde, mecanismo que orienta a mulher e facilita o encaminhamento para as próximas etapas do atendimento. Atualmente, 378 pacientes estão sendo acompanhadas. Desse total, 241 têm diagnóstico de câncer, sendo 17 casos de câncer do colo do útero. Outras 120 mulheres foram encaminhadas à rede de saúde para complementação diagnóstica.

O acompanhamento busca evitar que a paciente fique sem orientação após um resultado que exige investigação. A partir da identificação da alteração, ela é encaminhada aos serviços necessários para dar continuidade ao cuidado na rede de saúde.

A chegada a Santa Maria do Cambucá representa a abrangência territorial alcançada pela Carreta da Mulher Pernambucana. Com quatro unidades móveis em circulação, a estratégia percorre diferentes regiões do Estado e amplia a oferta de serviços da rede estadual nos municípios.

“As Carretas da Mulher representam muito mais do que uma política de saúde. Representam a possibilidade de transformar vidas. Porque nenhuma política pública faz sentido se não for capaz de melhorar, de forma concreta, a vida das pessoas. É esse o propósito das ações do Governo de Pernambuco, cuidar das pessoas e transformar para melhor a vida de cada pernambucano e pernambucana”, afirma a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Para Maria Cleonice, de Jataúba, no Agreste, a passagem da unidade móvel pelo município facilitou o acesso à mamografia. Ela também defende que a estrutura volte à cidade.

“Muito contente de ver essa beleza na minha cidade. Fiz o exame de mamografia e gostei muito da médica e de toda equipe. Uma coisa espetacular! Peço que a Carreta da Mulher venha mais vezes para atender a nossa população carente. Nós estamos muito contentes com o atendimento de toda equipe”, disse.



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