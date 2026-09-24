Quando a dor deixa de ser um sintoma e passa a comandar a vida: entenda o que é dor crônica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quando a dor deixa de ser um sintoma e passa a comandar a vida: entenda o que é a dor crônica v

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma dor que persiste por meses, interfere no sono, limita movimentos e começa a mudar a rotina pode ser mais do que um sintoma de outra condição. Na dor crônica, o próprio sistema nervoso pode passar a perpetuar a sensação dolorosa, fazendo com que o problema continue mesmo depois de a causa inicial ter sido tratada.

O tema foi discutido na última quarta-feira (23), no episódio 90 do videocast Saúde e Bem-Estar, do JC.

Durante o programa, os médicos Humberto Arcoverde, anestesiologista especialista em dor, e Julio Lustosa, neurocirurgião com atuação em neuromodulação e dor crônica, explicaram como a dor crônica se diferencia da dor aguda, quais são os sinais de alerta e como o tratamento pode envolver diferentes profissionais e estratégias.

Segundo Humberto Arcoverde, a dor crônica é aquela que permanece por mais de três meses e pode ter diferentes origens, como nervos, músculos e articulações. Entre os quadros mais frequentes observados nos consultórios, ele citou enxaqueca, dores na coluna, artroses e dores neuropáticas, além das dores relacionadas ao câncer e aos tratamentos oncológicos.

Quando a dor deixa de ser um sintoma

Na dor aguda, a sensação dolorosa costuma funcionar como um sinal de alerta diante de uma lesão ou condição específica. Já na dor crônica, esse mecanismo pode se modificar.

De acordo com Julio Lustosa, estímulos dolorosos repetitivos podem provocar uma adaptação inadequada do sistema nervoso, fazendo com que o cérebro passe a interpretar determinados estímulos como dolorosos com maior facilidade.

"Na dor aguda, a dor é um sintoma. Na dor crônica, a dor é a própria doença", explicou o neurocirurgião.

Esse processo também pode estar relacionado a alterações em mecanismos naturais de controle da dor. O especialista explicou que substâncias como serotonina e noradrenalina participam da modulação da dor e também estão relacionadas a aspectos como humor, atenção e motivação. Por isso, alterações nesses mecanismos podem contribuir para um ciclo que envolve dor, alterações emocionais, fadiga e dificuldades de concentração.

É nesse contexto que alguns medicamentos classificados como antidepressivos podem fazer parte do tratamento da dor crônica. Segundo Lustosa, a utilização não significa necessariamente que o paciente tenha depressão, mas pode estar relacionada à ação dessas substâncias nos mecanismos de modulação da dor.

Dor também afeta sono e rotina

A relação entre dor e sono também foi destacada durante o videocast. Quadros como a fibromialgia podem estar associados a alterações do sono, ansiedade e depressão. Ao mesmo tempo, noites mal dormidas podem dificultar o enfrentamento da dor e contribuir para a manutenção do ciclo.

Por isso, mudanças no estilo de vida podem fazer parte do tratamento. Arcoverde destacou a importância de estabelecer uma rotina de sono e incluir atividade física de maneira adequada e progressiva.

Para o especialista, o objetivo não deve ser medido apenas pela intensidade da dor. Em vez de considerar somente uma escala numérica, ele costuma perguntar ao paciente quais atividades gostaria de voltar a realizar. Caminhar, pescar ou retomar outras atividades cotidianas podem se tornar parâmetros para acompanhar a evolução do tratamento.

Investigação começa pela conversa com o paciente

Apesar da existência de exames de imagem e outros recursos diagnósticos, os especialistas ressaltaram que a investigação da dor deve começar pela história do paciente e pelo exame clínico.

"A partir do momento em que o quadro de dor se repete dia após dia, vira frequente e começa a causar limitações, significa que não está evoluindo com tratamentos espontâneos e precisa ser investigado", afirmou Lustosa.

O médico também destacou que alterações encontradas em exames de imagem, como uma hérnia de disco, não necessariamente são a origem da dor. A avaliação precisa considerar os sintomas apresentados e os achados do exame físico antes de definir a conduta.

A intensidade da dor também pode ser mensurada por meio da escala verbal numérica, que vai de zero, quando não há dor, a dez, correspondente à pior dor imaginável. Para Lustosa, a ferramenta ajuda a acompanhar a experiência do paciente, mas deve ser interpretada junto à avaliação clínica, já que a dor é uma experiência subjetiva.

Tratamento pode combinar diferentes estratégias

O tratamento da dor crônica deve ser individualizado e pode envolver diferentes profissionais, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos e nutricionistas.

A proposta é atuar não apenas sobre a dor, mas também sobre os fatores que interferem na qualidade de vida.

Humberto explicou que costuma adotar uma estratégia gradual, conhecida como "go slow", em que o tratamento começa com medidas menos invasivas e é ampliado conforme a resposta de cada paciente. Entre as possibilidades estão medicamentos, fisioterapia e mudanças de hábitos.

Quando essas estratégias não são suficientes, podem ser considerados procedimentos minimamente invasivos, como bloqueios, radiofrequência e outras intervenções. Em casos selecionados, também podem ser utilizadas técnicas de neuromodulação.

Entre elas estão a neuroestimulação medular, que utiliza eletrodos posicionados na coluna para modular os sinais relacionados à dor, e técnicas de estimulação cerebral, como a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS).

O especialista também chamou atenção para o uso excessivo de opioides. Segundo ele, a utilização inadequada desses medicamentos pode contribuir para um fenômeno chamado hiperalgesia, no qual o paciente passa a apresentar aumento da sensibilidade à dor.

Controle da dor e retomada da qualidade de vida

Embora a dor crônica nem sempre possa ser eliminada de forma definitiva, existem estratégias para controlá-la e permitir que o paciente retome atividades e tenha mais qualidade de vida.

Para Julio Lustosa, reconhecer a dor como uma condição que precisa de cuidado também ajuda a combater o estigma enfrentado por quem convive com o problema. O médico reforçou que aspectos emocionais fazem parte do contexto da dor e que buscar acompanhamento psicológico não significa desconsiderar a existência da dor física.

"A dor crônica não tem cura no sentido estrito, mas tem controle e as pessoas conseguem ter uma boa qualidade de vida", afirmou.

Os especialistas reforçaram ainda que conviver constantemente com dor não deve ser considerado normal. Quando a dor se torna frequente, persistente ou começa a limitar atividades, é importante buscar avaliação profissional para identificar suas possíveis causas e definir a estratégia de tratamento mais adequada.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo