Longevidade e envelhecimento: como o setor da saúde está se preparando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Programação do Vida60+Expo, da HospitalMed, se debruça sobre o envelhecimento da população e a busca pela longevidade e qualidade de vida

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Viver muito e viver bem. Essa tem sido a prioridade da população idosa no Brasil, que busca cada vez mais não só o diagnóstico e cuidado de doenças, como também qualidade de vida e uma medicina que acompanhe as demandas de um envelhecimento saudável.

Segundo dados do Censo do IBGE, a população idosa (60 anos ou mais) no Brasil ultrapassou 32 milhões de pessoas, representando cerca de 15,6% da população. No Norte e Nordeste, cerca de 25% da população tem 50 anos ou mais. Até 2050, a estimativa é que esse público represente cerca de 30% dos brasileiros, superando o número de crianças e jovens.

O avanço da longevidade representa uma mudança no perfil e nas demandas dessa população. Agora, a preocupação se debruça sobre a saúde, prevenção, autonomia, acompanhamento contínuo, reabilitação e novos modelos de cuidado. Assim, esses passam a ganhar espaço em um mercado que precisa se adaptar a pessoas que viverão mais e que também querem viver melhor.

Neste sentido, a HospitalMed, feira voltada para negócios em saúde no Norte e Nordeste do Brasil, se posiciona como ponto de encontro para discutir tendências, apresentar soluções e aproximar empresas, profissionais e especialistas que estão construindo as respostas para os novos desafios no segmento.

Vida60+ Expo

Feira HospitalMed acontece em outubro

Dentro da HospitalMed, o Vida60+ Expo é um hub que promove a conexão entre longevidade, inovação em saúde, tecnologia, infraestrutura, arquitetura, hospitalidade e serviços, debatendo estratégias acerca do envelhecimento populacional.

A programação do Vida60+ Expo será organizada em três grandes eixos, com curadorias especializadas. Sendo elas:

21 de outubro: "Ambientes Pensados para Maduros", com curadoria da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), para discutir como diferentes estabelecimentos de uso coletivo precisam se adaptar a uma população que demanda mais acessibilidade, autonomia, acolhimento e segurança;

"Ambientes Pensados para Maduros", com curadoria da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), para discutir como diferentes estabelecimentos de uso coletivo precisam se adaptar a uma população que demanda mais acessibilidade, autonomia, acolhimento e segurança; 22 de outubro : "Trabalho e Renda", com curadoria da Talento Sênior, aborda longevidade produtiva, trabalhabilidade, empreendedorismo, geração de renda e inclusão econômica;

: "Trabalho e Renda", com curadoria da Talento Sênior, aborda longevidade produtiva, trabalhabilidade, empreendedorismo, geração de renda e inclusão econômica; 23 de outubro: "Saúde e Tecnologia" discute sobre prevenção, novos modelos de cuidado, autonomia, conectividade, tecnologia e Inteligência Artificial aplicada à saúde e ao cotidiano, sob curadoria de Arine Rodrigues, Especialista em Longevidade pela FGV e CEO da Rede50+, e da médica geriatra Dra. Carla Núbia Borges.

A programação também amplia o público do debate, reunindo pessoas 60+, profissionais de saúde, empresas, especialistas, pesquisadores, arquitetos, profissionais de Recursos Humanos, hotelaria, empreendedores e familiares.

"A longevidade impacta todas as indústrias e todas as dimensões da vida. Uma pessoa que vai viver até os 80, 90 ou 100 anos vai continuar morando, trabalhando, consumindo, aprendendo, se relacionando, viajando e usando tecnologia. Precisamos pensar em como redesenhar a sociedade para uma vida que ficou mais longa", argumenta Arine Rodrigues, Especialista em Longevidade pela FGV e co-realizadora do Vida60+Expo.

HospitalMed



Feira HospitalMed acontece em outubro - Divulgação

A HospitalMed chega à sua 14ª edição entre os dias 21 e 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, reunindo 300 expositores e 400 marcas. A expectativa é atrair mais de 29 mil visitantes, reunindo empresas, profissionais, gestores, instituições e público em geral que se interessam pelo setor de saúde.

Promovido pela Insight Feira & Negócios, o evento possui credenciamento gratuito para profissionais que possuem CNPJ, que pode ser feito pelo site oficial da HospitalMed. Para pessoas físicas, a entrada custa R$ 50, mas o valor é isento para quem utilizar o cupom CONVIDADO_JC no credenciamento.

Serviço | HospitalMed 2026