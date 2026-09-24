Doutores da Alegria celebram 23 anos de atuação no Recife nesta segunda-feira (28)

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Mais de 1,2 milhão de pessoas já foram beneficiadas pelo programa de palhaços em hospitais na capital pernambucana

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Pernambuco comemora, nesta segunda-feira (28), o Dia Estadual dos Doutores da Alegria. A data foi incluída no calendário oficial do estado em 2012, por meio da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), e coincide com a fundação da organização. Em setembro, a associação também celebra 23 anos de atuação no Recife e 35 anos de existência no Brasil.

Desde 2003, mais de 1,2 milhão de pessoas foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais na capital pernambucana. Somente em 2025, foram mais de 100 mil pessoas atendidas. Atualmente, cinco hospitais públicos do Recife recebem gratuitamente as intervenções: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Os dez artistas que integram o elenco pernambucano visitam as alas pediátricas das unidades duas vezes por semana, durante todo o ano. O trabalho é realizado por profissionais especializados na linguagem da palhaçaria, que passam por treinamentos e acompanhamento artístico continuado.

Segundo Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, a atuação da organização contribui para a humanização do ambiente hospitalar. “Ao longo de mais de duas décadas, percebemos que o nosso trabalho consolida a importância da humanização e da arte no ambiente hospitalar, atestando a potência de resgatar o lado saudável da criança, a brincadeira e o universo lúdico”, afirma.

Uma avaliação realizada pelo Instituto Fonte aponta que 96% dos profissionais de saúde dos hospitais atendidos pela organização relatam que as crianças ficam mais à vontade com o ambiente hospitalar. O levantamento também indica que 85% dos profissionais percebem evidências clínicas de melhora nas crianças.

Para Marcos Barretto, médico cirurgião plástico do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, o trabalho dos palhaços também contribui para o bem-estar emocional dos pacientes. “A gente sabe que o lado emocional conta muito e os palhaços contribuem com isso de forma palpável”, afirma.

Atuação em Pernambuco

Além das intervenções nos hospitais, a unidade pernambucana desenvolve atividades nas áreas de cultura e formação. Entre as iniciativas estão a publicação do livro Coletânea Conta Causos – Volume 1, com 13 histórias baseadas em acontecimentos nos hospitais, e a realização de espetáculos, como O médico é o monstro?.

A sede também promove cursos da Escola Doutores da Alegria para públicos em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações está o Curso Livre de Palhaçarias para Jovens, realizado entre maio e novembro de 2024, que atendeu 25 jovens em 14 disciplinas, com aulas de segunda a sexta-feira. A organização também realiza intervenções em empresas.

Atualmente, o elenco do Recife é formado por Ana Flávia (Dra. Nana), Arilson Lopes (Dr. Ado), Eduardo Filho (Dr. Dud Grud), Fábio Caio (Dr. Eu_zébio), Greyce Braga (Dra. MonaLisa), Juliana de Almeida (Dra. Baju), Marcelino Dias (Dr. Micolino), Olga Ferrario (Dra. Muskyta), Tiago Gondim (Dr. Gonda) e Wagner Montenegro (Dr. Wago Ninguém).

Sobre os Doutores da Alegria

Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, a organização da sociedade civil sem fins lucrativos atua com a linguagem do palhaço em hospitais públicos. O trabalho é voltado a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social.

A associação atua atualmente em 16 hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife e também mantém a Escola Doutores da Alegria, que oferece formações para o público em geral, jovens em situação de vulnerabilidade social e artistas.

O trabalho realizado nos hospitais é gratuito para as unidades e mantido por doações de pessoas físicas e empresas, além de recursos obtidos por meio de leis de incentivo fiscal. As contribuições são destinadas à manutenção e expansão das atividades, formação, oficinas e aprimoramento técnico dos artistas.

As doações podem ser realizadas pelo site da organização.

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