A medicina do instante: o que os 25 anos do Samu dizem sobre a impermanência da vida

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Na cerimônia pelos 25 anos do Samu Recife, a secretária de Pernambuco Zilda Cavalcanti chamou atenção para a convivência com a impermanência da vida

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Há momentos em que a vida pode mudar de repente. Pode ser no caminho para casa, na cozinha, no trânsito, durante um almoço em família. Um mal súbito, uma queda, uma colisão, uma violência. Em poucos segundos, aquilo que parecia absolutamente comum deixa de ser. É nesse intervalo entre a normalidade e a urgência que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) tende a entrar em cena.

Na cerimônia pelos 25 anos do Samu Recife, realizada na quarta-feira (23), a secretária Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, chamou atenção justamente para essa dimensão menos visível do trabalho dos profissionais que atendem pelo 192: a convivência diária com a impermanência da vida.

A escolha das palavras não é casual. Médica geriatra e paliativista, Zilda construiu parte de sua trajetória profissional justamente no campo do cuidado diante da vulnerabilidade, da doença grave, da dor e das mudanças que podem atravessar uma existência.

"De repente eu falo 'a gente está super bem', de repente bate o carro e tem alguma coisa grave. A gente está em casa fazendo almoço e recebe uma ligação que o filho ou o marido teve um acidente que está muito grave em algum lugar. Vocês, profissionais do Samu, lidam diariamente com a impermanência da vida. E é isso que traz a minha outra palavra que nos une enquanto seres humanos, que é a vulnerabilidade", disse Zilda, em pronunciamento durante a 6ª Jornada Metropolitana do Samu Recife, que termina nesta quinta-feira (24), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

O olhar que Zilda levou para a solenidade do Samu Recife foi, portanto, além das ambulâncias e protocolos e valorizou as pessoas diante de uma das experiências mais universais e imprevisíveis da condição humana.

A urgência pré-hospitalar trabalha no território onde essa impermanência destacada pela secretária de Saúde de Pernambuco se revela de forma mais brusca. O profissional do Samu chega quando algo aconteceu e, muitas vezes, quando ninguém sabe ainda exatamente o que acontecerá a seguir.

É preciso decidir em minutos, estabilizar, transportar, regular, comunicar. Mas também reconhecer que, naquele instante, existe uma pessoa e uma família diante de uma ruptura inesperada.

Essa perspectiva deu um significado particular à celebração dos 25 anos do Samu Recife. Criado em dezembro de 2001, o serviço se tornou uma referência na estruturação do atendimento pré-hospitalar de urgência e, ao longo desse período, ampliou sua capacidade de resposta.

Hoje, a capital pernambucana sedia a Central de Regulação Médica do Samu 192 Metropolitano, responsável também pela regulação de chamadas de 71 municípios e do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mas a história de um serviço como esse não se mede só pelas ambulâncias, bases ou chamadas atendidas. Ela também é feita de pessoas que aprenderam, ao longo de duas décadas e meia, a trabalhar justamente quando o cotidiano deixa de oferecer garantias.

O instante como território do cuidado

Os cuidados paliativos que fazem parte da trajetória de Zilda e a medicina de urgência e emergência do Samu podem parecer, à primeira vista, campos muito distantes. Um trabalha para responder ao acontecimento agudo; o outro, frequentemente, acompanha pessoas diante de doenças graves, crônicas e situações de finitude. Mas há uma palavra capaz de aproximá-los: cuidado.

Nos dois campos, o profissional de saúde encontra alguém em uma situação de vulnerabilidade. Nos dois, é necessário reconhecer limites, sofrimento, dignidade e singularidade. E, sobretudo, compreender que a medicina acontece dentro de um tempo que não pode ser totalmente controlado.

No Samu, esse tempo pode ser medido em segundos. O telefone vibra. A sirene toca. Uma equipe se desloca. Uma central regula. Uma porta de ambulância se abre. Uma vida que estava seguindo seu curso encontra, de repente, uma equipe preparada para tentar mudar o desfecho daquele instante.

Certamente essa é a maior marca dos 25 anos do Samu Recife: não é a capacidade de prever o que vai acontecer, mas a construção de uma estrutura capaz de responder quando a vida muda de rumo.

E, como lembrou a médica paliativista que hoje conduz a Saúde de Pernambuco, provavelmente é aí que esteja uma das tarefas mais humanas da medicina: reconhecer a impermanência sem desistir do cuidado.

"Completar um quarto de século é motivo de imenso orgulho, mas também de renovação do nosso compromisso com a população", disse o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes - SAMU RECIFE/DIVULGAÇÃO

25 anos de uma história que começou no Recife

O coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes, destacou a transformação do serviço desde os primeiros anos. A estrutura que começou em 2001 cresceu em frota, bases, equipes e capacidade de regulação, ao acompanhar a própria expansão da rede de urgência e emergência.

O Recife foi pioneiro na implantação desse modelo de atendimento. A experiência municipal antecedeu a criação do Samu em escala nacional, em 2004, quando o Ministério da Saúde instituiu o serviço como política pública de abrangência nacional. O reconhecimento dessa trajetória também apareceu nas comemorações dos 25 anos.

"Começamos com apenas oito ambulâncias. A gente precisou ao longo do tempo aumentar a oferta, descentralizar o serviço, incorporar novas tecnologias e qualificar as nossas equipes. O Recife hoje dispõe de 27 ambulâncias, são 13 bases descentralizadas na capital. Isso mostra um compromisso da prefeitura e da Secretaria de Saúde em avançar, em expandir um serviço e deixar ele mais próximo das pessoas", disse o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes.

Ao falar sobre os 25 anos do serviço, Leonardo resumiu a dimensão simbólica da jornada: celebrar o passado sem perder de vista a necessidade de preparar o serviço para o que ainda pode acontecer.

E aqui aparece um ponto de encontro entre a história do Samu e a reflexão trazida por Zilda: um serviço de emergência existe porque o futuro é imprevisível, o trabalho começa justamente quando o inesperado acontece.

Da ambulância à rede: o desafio de não perder tempo

Essa capacidade de resposta, porém, não depende apenas de quem chega primeiro. Uma ambulância pode ganhar minutos preciosos no trânsito, uma equipe pode estabilizar um paciente em estado grave e uma central pode fazer a regulação correta. Ainda assim, o resultado depende da existência de uma rede capaz de receber aquela pessoa quando o atendimento móvel termina.

É por isso que a discussão sobre o futuro do Samu passa também pela expansão da cobertura e pela integração entre os diferentes pontos da rede.

Em agosto, Pernambuco anunciou a universalização da cobertura do Samu 192 para os 184 municípios e Fernando de Noronha, a partir da regionalização da Central de Regulação das Urgências da 4ª Macrorregião, com sede em Petrolina, no Sertão. A medida amplia a estrutura de atendimento pré-hospitalar móvel no Estado e consolida uma cobertura que já vinha sendo expandida nos últimos anos.

É um movimento que leva a discussão iniciada no Recife para além da capital: não basta existir um número para chamar. É preciso haver quem atenda, quem regule, quem chegue, quem estabilize e quem receba.

Fernando Figueira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, falou sobre a retomada da renovação das frotas do Samu e sobre o fortalecimento do atendimento pré-hospitalar no País - SAMU RECIFE/DIVULGAÇÃO

Uma rede que começa antes do hospital

Foi também nesse ponto que a presença do Ministério da Saúde ganhou destaque durante a cerimônia dos 25 anos do Samu Recife. O médico Fernando Figueira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, falou sobre a retomada da renovação das frotas do Samu e sobre o fortalecimento do atendimento pré-hospitalar no país.

O que nasceu como uma experiência municipal tornou-se parte de uma política nacional de urgência e emergência. E, agora, o desafio é fazer essa rede funcionar de forma cada vez mais articulada entre municípios, Estado, União, Samu, Bombeiros e demais forças envolvidas no atendimento a situações críticas.

Durante a solenidade, Figueira também anunciou uma mudança no financiamento federal do atendimento pré-hospitalar realizado pelo Corpo de Bombeiros, com previsão de recursos para investimentos e custeio. A proposta busca fortalecer uma integração que, em Pernambuco, já ocorre na prática em diferentes situações de emergência.

"O Ministério da Saúde vai passar a financiar investimentos para o atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros. Isso era um pleito nacional. Muito do que é construído aqui em Pernambuco, da harmonia entre duas forças, uma força civil de saúde e uma força militar, o Ministério da Saúde vai passar a reconhecer e a financiar. Já este ano as emendas vão permitir acesso a esse recurso, e isso vai potencializar a capacidade do atendimento pré-hospitalar em todo o Brasil", destacou Figueira.

O movimento é especialmente importante em ocorrências de maior complexidade, como acidentes com múltiplas vítimas. Nesses casos, o relógio deixa de ser apenas uma metáfora: comunicação, triagem, transporte e distribuição dos pacientes precisam funcionar simultaneamente.