SES-PE e Central de Transplantes promovem programação especial do Setembro Verde

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Ações buscam sensibilizar a população sobre a doação de órgãos e reforçar a importância da conversa com a família sobre o desejo de ser doador

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A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), realiza, neste mês de setembro, uma programação especial em alusão ao Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Com o tema “Pare, pense e doe”, as ações têm como objetivo ampliar o debate sobre o assunto, esclarecer dúvidas e incentivar os pernambucanos a conversar com seus familiares sobre a decisão de ser um doador.

Nesta segunda-feira (21/09), foi realizada a abertura do Setembro Verde no Auditório da SES-PE, reunindo profissionais e representantes envolvidos na política de transplantes no Estado.

“Dia 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Doador de Órgãos e, durante todo o mês, as centrais estaduais de transplantes intensificam as ações de conscientização sobre a importância da doação. Hoje, são mais de 4 mil pernambucanos aguardando por um órgão ou tecido. Muitas pessoas ainda têm medo de falar sobre a própria morte, mas, se você acredita que, no momento da sua partida, pode ajudar a salvar outras vidas, converse com sua família e diga que você é doador. E venha se juntar a nós nessa Onda Verde”, destaca o coordenador da CT-PE, André Bezerra.

Programação

A programação segue na próxima sexta-feira (25/09), às 10h, com o Culto Ecumênico do Setembro Verde, no Auditório Alice Figueira, no IMIP. No sábado (26/09), das 8h às 19h, a Central de Transplantes participará do Simpósio do Setembro Verde, na Associação Médica de Pernambuco (AMPE), no bairro da Boa Vista, reunindo profissionais e especialistas para discutir temas relacionados à doação e aos transplantes.

As ações vão se encerrar no domingo (27/09), às 6h30, quando será realizada a Caminhada do Setembro Verde, na Beira Rio, no bairro da Torre. A atividade pretende mobilizar a população e levar para as ruas a mensagem de conscientização sobre a importância da doação de órgãos.

Atualmente, 3.985 pessoas aguardam por um transplante em Pernambuco. A fila é formada por pacientes que esperam por diferentes órgãos e tecidos e que, muitas vezes, convivem com doenças graves, tratamentos prolongados e mudanças na rotina enquanto aguardam uma oportunidade que pode transformar suas vidas.

Ao mesmo tempo em que pessoas aguardam por um órgão, Pernambuco vem ampliando a realização de transplantes. De janeiro a agosto de 2026, foram feitos 1.379 transplantes, contra 1.276 no mesmo período de 2025, representando um crescimento de 8,1%. Entre os procedimentos, o transplante de córnea apresentou o maior crescimento, passando de 614 procedimentos em 2025 para 746 em 2026, uma alta de 21,5%.

No período, foram realizados 304 transplantes de rim, 225 de medula óssea, 74 de fígado, 17 de coração e oito de valva, além de dois transplantes de rim/pâncreas, dois de fígado/rim e um de coração/rim.

Por trás desses números estão pessoas que aguardam meses ou anos por uma oportunidade de mudar suas vidas. São pacientes que precisam adaptar suas rotinas e enfrentar tratamentos enquanto esperam por uma ligação que pode representar um recomeço. Antes que um órgão chegue a quem está na lista, no entanto, existe um processo que começa em um momento de profunda dor: a perda de um ente querido.

É nesse momento que uma equipe especializada conversa com os familiares de um potencial doador para acolher, esclarecer dúvidas e explicar como funciona o processo de doação. No Brasil, a autorização da família é indispensável para que a doação de órgãos seja realizada, mesmo quando a pessoa tenha manifestado em vida o desejo de ser doadora. Por isso, conversar previamente com os familiares é fundamental para que os conheçam e possam respeitar essa vontade em um momento tão delicado.

Neste Setembro Verde, a SES-PE e a Central de Transplantes reforçam que a doação começa com uma conversa. Falar sobre o desejo de ser doador em vida pode ajudar uma família a tomar uma decisão em um momento de dor e, principalmente, contribuir para que outras pessoas tenham a oportunidade de continuar vivendo. “Pare, pense e doe. Converse com sua família e declare o seu desejo de doar.”

Serviços



Culto Ecumênico do Setembro Verde

Data: 25 de setembro

Hora: 10h

Local: Auditório Alice Figueira – IMIP

Caminhada do Setembro Verde

Data: 27 de setembro

Hora: 6h30

Local: Beira Rio – Torre, Recife



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