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Saúde e Bem-estar | Notícia

Jornalistas do Sistema Jornal do Commercio são homenageadas nos 25 anos do SAMU Recife

Reconhecimento ocorre durante programação que celebra o aniversário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na capital pernambucana

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 23/09/2026 às 10:08 | Atualizado em 23/09/2026 às 11:41
Natália Ribeiro, Cinthya Leite e Anne Barretto são homenageadas no evento de 25 anos do Samu
Natália Ribeiro, Cinthya Leite e Anne Barretto são homenageadas no evento de 25 anos do Samu - Cortesia

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Três jornalistas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foram homenageadas nesta quarta-feira (23) durante a programação que marca os 25 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano do Recife. O reconhecimento foi concedido a Cinthya Leite, Natalia Ribeiro e Anne Barretto, profissionais que atuam em diferentes veículos do SJCC.

Reconhecidas pela trajetória

Colunista de Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, Cinthya Leite está entre as profissionais que receberam a homenagem. Com sua atuação, a jornalista contribui para levar ao público informações sobre prevenção, cuidados e diferentes aspectos da área, incluindo a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestado à população.

Também foram homenageadas duas profissionais da Rádio Jornal. Natalia Ribeiro apresenta o programa Debate pela manhã, que trata de temas diversos, além de acompanhar em tempo real o trabalho das equipes de atendimento. Anne Barretto atua como apresentadora na Rádio Jornal, com o programa Consultório Rádio Livre, à tarde, e na apresentação do telejornal O Povo na TV, à noite.

No evento, o SAMU destacou o reconhecimento a pessoas que, ao longo da história do serviço, contribuíram com conhecimento, trabalho, compromisso e experiência para a construção e o fortalecimento do atendimento de urgência. A homenagem faz parte da programação da 6ª Jornada Metropolitana do SAMU Recife - 25 Anos do SAMU Metropolitano do Recife.

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SAMU Recife celebra 25 anos de atuação

A homenagem ocorre dentro da programação que celebra os 25 anos do SAMU Metropolitano do Recife. Ao longo de duas décadas e meia, o serviço se consolidou como parte da Rede de Atenção às Urgências e atua no atendimento pré-hospitalar de situações de emergência por meio do número 192.

A 6ª Jornada Metropolitana do SAMU Recife reúne cerca de 1.400 profissionais, estudantes e gestores no Centro de Convenções de Pernambuco. A programação, que segue até quinta-feira (24), aborda temas relacionados à assistência de urgência e emergência, como atendimento a traumas, emergências clínicas, choque hemorrágico, transfusão maciça, serviço aeromédico e medicina de desastres.

Um dos destaques será um Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), realizado na quinta-feira (24), na área externa do Centro de Convenções. A atividade contará com a participação do SAMU 192, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e outros órgãos parceiros.

A programação também inclui o 1º Encontro Regional dos Coordenadores de SAMU, voltado à discussão de estratégias de gestão, desafios operacionais e compartilhamento de boas práticas entre gestores.

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Cristiane Ribeiro

cribeiro@jc.com.br

Estagiária na redação do Jornal do Commercio, escrevendo para o caderno de cidades Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

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