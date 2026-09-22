Recife inaugura novo Serviço Integrado de Saúde Mental em Casa Amarela

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Equipamento da Rede de Atenção Psicossocial atenderá moradores de 29 bairros dos Distritos Sanitários 3 e 7

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O Recife ampliou a oferta de atendimento especializado em Saúde Mental com a inauguração do segundo Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM) da cidade. A unidade foi entregue nesta terça-feira (22), em Casa Amarela, na Zona Norte, com a presença do prefeito Victor Marques.

Integrado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o SIM Casa Amarela funciona na Rua Major Nereu Guerra, 105, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O equipamento atenderá moradores dos 29 bairros que integram os territórios dos Distritos Sanitários 3 e 7, abrangendo uma população estimada em 338.080 pessoas.

A primeira unidade do SIM foi inaugurada em julho de 2024, no bairro da Boa Vista.

“Inaugurado hoje o segundo SIM da Prefeitura do Recife. É uma expansão enorme do atendimento de saúde mental em toda a cidade, tanto para crianças quanto para pessoas de outras faixas etárias. Ficamos muito felizes de poder fazer essa ampliação, com foco 100% no cuidado do cidadão recifense”, afirmou o prefeito Victor Marques.

O novo serviço conta com uma equipe multiprofissional formada por 36 profissionais, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, profissionais de Educação Física, oficineiros e trabalhadores das áreas administrativa e de apoio.

Entre os serviços oferecidos estão acolhimento, atendimentos individuais e em grupo, consultas em Psiquiatria, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, atendimento de serviço social, oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. A unidade também realizará ações de promoção e prevenção em Saúde Mental, atividades intersetoriais e articulação com outros serviços e políticas públicas.

O SIM Casa Amarela também poderá realizar teleatendimentos, quando indicados no Projeto Terapêutico Singular (PTS), além de oferecer dispensação de medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico, conforme a organização da assistência farmacêutica municipal.

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Cuidado integrado

A implantação do SIM Casa Amarela busca ampliar e qualificar a atenção ambulatorial especializada em Saúde Mental no Recife. A unidade foi estruturada para fortalecer a articulação entre os diferentes serviços da RAPS e oferecer acompanhamento multiprofissional, territorial e individualizado.

O trabalho será desenvolvido em conjunto com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as equipes da Saúde da Família e as Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti).

Além dos atendimentos realizados na unidade, as equipes também atuarão nos territórios por meio de visitas domiciliares e discussões de casos com profissionais da Atenção Básica e dos CAPS.

Outra estratégia prevista é a atuação dos chamados Escutadores-Nômades, profissionais que trabalham diretamente nos territórios, contribuindo para o matriciamento das equipes e para o desenvolvimento de ações de promoção da Saúde Mental junto às comunidades.

Segundo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, a unidade terá capacidade para realizar cerca de 470 atendimentos médicos em Psiquiatria por mês, além de 1.300 atendimentos multiprofissionais e 1.900 atividades em grupo.

“Trata-se de um novo serviço integrado. Já temos um equipamento no Distrito Sanitário I e, agora, inauguramos este no Distrito Sanitário III. Isso porque acreditamos que a saúde mental deve ser cuidada de forma integral”, afirmou.

A gestora também destacou a possibilidade de teleatendimento e a atuação dos profissionais nos territórios como estratégias do novo serviço.

Estrutura

O SIM Casa Amarela foi estruturado com uma proposta de atendimento não hospitalocêntrica e com ambientes destinados tanto aos atendimentos individuais quanto às atividades coletivas.

O equipamento conta com salas de atendimento, espaços para oficinas e atividades em grupo, sala de multimídia e teleatendimento, farmácia, ambientes administrativos e uma área externa de convivência.

O espaço externo poderá ser utilizado para atividades coletivas, oficinas, ações culturais e comunitárias, além de momentos de convivência entre usuários e familiares.

Segundo a Prefeitura do Recife, o modelo adotado na unidade é pioneiro no país e já despertou interesse de municípios e estados, incluindo Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, além do Ministério da Saúde.

Como ter acesso

O acesso ao SIM Casa Amarela ocorre por meio do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para usuários dos Distritos Sanitários 3 e 7.

Após o primeiro atendimento multiprofissional, a equipe avalia as necessidades do usuário e define, em conjunto com ele, o Projeto Terapêutico Singular (PTS).

Embora a entrada seja feita de forma regulada pelo SISREG, o acompanhamento é realizado por uma equipe de referência, responsável também pela articulação com os demais serviços da Rede de Atenção Psicossocial. A proposta é garantir continuidade e integração no cuidado, de acordo com as necessidades de cada usuário.

O novo serviço conta com uma equipe multiprofissional formada por 36 profissionais - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Serviço

SIM Casa Amarela

Rua Major Nereu Guerra, 105, Casa Amarela, Recife

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Público: moradores dos territórios dos Distritos Sanitários 3 e 7



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